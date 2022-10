Coupe du monde de rugby à XV : la Grèce se tourne vers l’avenir après la fin d’un voyage historique juste pour jouer un tournoi en Angleterre | Actualités de la Ligue de Rugby

Le joueur grec Adam Vrahnos avec un supporter après la défaite contre l’Angleterre

À première vue, le record de la Grèce depuis sa première participation à la Coupe du monde de rugby à XV de trois matches, trois défaites, avec une différence de points de moins 180 après une défaite 94-4 face à l’Angleterre lors de son dernier match de groupe, ne ressemble pas exactement au marque de réussite.

Le vieil aphorisme sur les mensonges, les maudits mensonges et les statistiques sonne vrai ici, car ce qui reviendra à la maison rien qu’en étant ici au rassemblement mondial de cette année est un succès qui ne peut être mesuré uniquement par des chiffres.

Pour preuve de cela, regardez la vidéo virale sur les réseaux sociaux des fans célébrant le premier essai de l’équipe en Coupe du monde tout en regardant le match contre la France dans un bar à Athènes – quelque chose qui aurait été inimaginable lorsque les Grecs étaient obligés de jouer les éliminatoires à domicile pour cela. tournoi à minuit et à huis clos en raison de l’interdiction du sport dans le pays.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Mais avec la reconnaissance gouvernementale de la Fédération grecque de rugby à XV en juillet de cette année, l’instance dirigeante peut désormais poursuivre ses plans pour développer le jeu. C’est au grand plaisir de l’entraîneur-chef Steve Georgallis, qui a consacré deux décennies à la cause.

“Je veux juste que la ligue de rugby fasse partie de la Grèce”, a déclaré Georgallis, entraîneur de l’équipe nationale depuis sa création en 2003. “J’ai grandi en jouant à la ligue de rugby; mon père est allé en Australie quand il était jeune, et j’ai appris à connaître le jeu quand j’étais enfant dans les écoles, puis j’y ai joué en vieillissant.

“Puis je suis retourné en Grèce, et j’ai pensé” les Grecs sont faits pour jouer à ce jeu “, puis nous avons commencé avec les joueurs de l’héritage, puis nous sommes arrivés en Grèce et le voyage a commencé par l’introduire là-bas.

“Mais maintenant, la Coupe du monde et le jeu étant légaux en Grèce, nous espérons entrer dans les écoles, les communautés et commencer par la base.”

Je veux juste que la ligue de rugby fasse partie de la Grèce. Steve Georgallis, sélectionneur de la Grèce

Les ambitions de Georgallis, dont la carrière de joueur comprenait des séjours dans ce pays avec Carlisle, Wakefield Trinity et Warrington Wolves et combine son rôle avec celui d’entraîneur adjoint des Canterbury Bulldogs de la LNR, sont également partagées par les joueurs de son équipe.

Parmi ceux-ci se trouve le capitaine grec Jordan Meads, qui se qualifie grâce à ses grands-parents et est un membre clé de l’équipe depuis qu’il a marqué six essais lors de ses débuts contre la République tchèque en 2014.

L’ancien demi-arrière de Newcastle Thunder a également été là pendant les périodes de turbulences, mais il est impatient de passer de l’équipe à une histoire convaincante de surmonter des obstacles apparemment insurmontables pour participer à la Coupe du monde.

“Nous n’oublierons jamais notre voyage, mais nous tenons à nous débarrasser de cette mentalité de victime et à vraiment faire avancer la ligue de rugby en Grèce et j’ai hâte d’en faire partie”, a déclaré Meads.

Le capitaine grec Jordan Meads veut jouer un rôle dans la croissance du sport dans le pays

“Je sais que pour chaque joueur, ce n’était pas seulement un mois de vacances. Ils étaient tous là pour la cause et nous avons hâte de voir à quoi ressembleront les deux prochaines années.

“Nous avons les bonnes personnes au sommet ici et Georgie est un humain phénoménal qui met son argent là où il parle.

“Il aurait pu facilement choisir 24 Grecs australiens, mais il a décidé de ne pas le faire et nous voulons être fidèles à notre ADN et je ne pourrais pas être plus fier des garçons.”

Au total, Georgallis a sélectionné huit joueurs de la compétition nationale grecque, avec les clubs Rhodes Knights, Aris Eagles et Attica Rhinos tous représentés.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Parmi ceux-ci, Ioannis Rousoglou, Ioannis Nake, Konstantinos Katsidonis et Theodoris Nianiakas ont tous joué contre l’Angleterre à Bramall Lane et le joueur de 54 ans sait qu’il y aura de multiples avantages à participer à la Coupe du monde.

“L’important est que ces joueurs nationaux retournent en Grèce et disent” J’ai représenté mon pays à la ligue de rugby, c’est un sport formidable et c’est le plaisir que vous en retirerez “”, a déclaré Georgallis.

“Les Grecs verront cela et ils ne penseront pas simplement que c’est une autre équipe du patrimoine. C’était l’une des choses les plus importantes – et ils peuvent jouer sur scène contre certains des meilleurs joueurs du monde.

“Ce qu’ils ont appris ici et l’entraînement qu’ils ont, ils le reprendront. Certains d’entre eux sont probablement proches de l’âge de la retraite … alors ils retourneront à l’entraînement et le cycle se poursuivra.

Siteni Taukamo a donné à la Grèce de quoi se réjouir contre l’Angleterre avec un essai en première mi-temps

“C’est la partie la plus importante de jouer contre vos joueurs nationaux, puis cela devient une véritable équipe venant du pays où vous voulez qu’elle démarre.”

Bien qu’ils aient finalement été submergés par l’Angleterre à Sheffield, la Grèce a bien participé au concours au début et a réussi un essai en première mi-temps grâce à Siteni Taukaumo grâce à la pression exercée sur la ligne d’essai à la suite d’un redémarrage et d’un répéter la série de six tacles après avoir récupéré le ballon d’un coup de pied chargé.

Il y avait aussi un petit mais important contingent de supporters grecs parmi la foule, avec une grande partie des quelque 18 000 spectateurs montrant leur appréciation pour l’équipe et leurs efforts tout au long de la compétition à plein temps.

“Ce fut une expérience phénoménale pour nos garçons”, a déclaré Meads. “Nous ne voulions pas simplement participer à cette compétition, et je pense que nous avons eu des moments d’excellence dans les trois matchs.

Les joueurs d’Angleterre et de Grèce ont posé pour une photo à plein temps

“Nous avons été choqués contre l’Angleterre et j’ai senti pendant les 20 premières minutes que nous avions raison dans le match, mais ensuite vous clignez des yeux et vous perdez 30 points.

“Je suis tellement fier de nos garçons; nous avons le meilleur entraîneur de la compétition ici et ce n’est que le début de la ligue de rugby en Grèce. Nous reviendrons et c’est triste que tout soit fini pour nous, mais quoi une expérience.”