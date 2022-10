Coupe du monde de rugby à XV: la France, pays hôte de 2025, envisage davantage de progrès avec des quarts de finale en vue | Actualités de la Ligue de Rugby

L’entraîneur-chef de la France, Laurent Frayssinous, estime que l’équipe nationale progresse

Indépendamment de ce qui se passera lors du dernier match du groupe A contre les Samoa dimanche, la ligue française de rugby semble surfer sur une vague d’optimisme alors que le pays se prépare à accueillir la prochaine Coupe du monde dans trois ans.

Bien sûr, les étudiants en histoire de la ligue de rugby sauront qu’il y a eu de nombreuses fausses aubes outre-Manche en ce qui concerne le code des 13 joueurs dans le passé. L’entraîneur-chef de l’équipe nationale et ancien joueur Laurent Frayssinous en est probablement aussi conscient que n’importe qui d’autre.

Néanmoins, même à la suite de la défaite 42-18 de samedi dernier contre l’Angleterre, le joueur de 45 ans a choisi de se concentrer sur les points positifs et il ne fait aucun doute que la France montre des signes de redevenir une équipe capable de rivaliser avec l’autre grand noms sur la scène internationale.

“Nous avons joué contre l’Angleterre il y a 12 mois et je peux voir de l’année dernière à cette année, il y a une amélioration massive, massive dans la façon dont nous jouons le jeu, la façon dont nous attaquons et la façon dont nous défendons”, Frayssinous, dont l’équipe atteindra le quarts de finale de la Coupe du monde de cette année avec une victoire sur les Samoa, a déclaré.

“Nous continuons à construire, nous continuons à apprendre et nous avons appris quelques choses contre l’Angleterre. Nous allons jouer contre les Samoa avec confiance parce que je pense que nous méritons un certain crédit pour les deux derniers matchs.

“Nous avons commencé à construire quelque chose pour pouvoir poser la plate-forme. Les joueurs connaissent notre philosophie et ce que nous attendons d’eux sur le terrain.”

La décision d’attribuer à la France les droits d’accueil du prochain rassemblement mondial, après avoir accueilli l’édition inaugurale en 1954 et à nouveau en 1972, est un autre signe de la façon dont le sport est quelque peu sorti des marges du pays ces dernières années.

Le succès des Catalans a contribué à dynamiser la ligue française de rugby

Une grande partie de cela est due au succès des Catalans Dragons dans la Betfred Super League, devenant la première équipe étrangère à remporter la Challenge Cup en 2018, puis à remporter le League Leaders’ Shield et à atteindre la Grande Finale pour le premier. temps en 2021.

La relégation du Toulouse Olympique au deuxième rang du système de la ligue professionnelle britannique après seulement un an en Super League a légèrement ébranlé ces ambitions, mais cela n’a pas altéré leur objectif à long terme de s’établir également au plus haut niveau.

Le championnat national français Elite One a également bénéficié d’un afflux de joueurs étrangers de haut niveau au cours des dernières saisons, avec le dernier grand mouvement qui a vu l’ancienne star de la LNR Corey Norman s’associer à l’ancien Catalan et ancien international australien James Maloney à Lezignan après son départ. Toulouse.

Sur le plan international, l’entraîneur-chef des Sydney Roosters, vainqueur de la grande finale de la LNR, Trent Robinson, s’est associé à l’équipe nationale en tant que directeur des entraîneurs, profitant à la fois à Frayssinous et à l’équipe de son expérience tout en développant ses propres liens avec le pays après y avoir joué pendant Toulouse et plus tard entraîneur des Catalans.

Ce serait énorme pour nous [to reach the quarter-finals]. Nous avons travaillé si dur ces dernières années, donc je pense que nous le méritons, mais nous devons travailler encore plus dur. Vice-capitaine français Alrix Da Costa

Le match de samedi dernier a montré que les Chanticleers ont encore du retard à rattraper après leur parcours sans victoire contre l’Angleterre prolongé à 21 matches, mais le talonneur Alrix Da Costa – l’un des Catalans de l’équipe – pense qu’ils progressent.

“Les matchs internationaux sont toujours différents”, a déclaré le vice-capitaine Da Costa, l’un de ceux qui exercent son métier au niveau des clubs pour les Catalans en Super League. “C’est énorme et ce sont de bonnes expériences pour tous les joueurs.

“Vous avez des joueurs de la LNR [to play against] donc le niveau est plus élevé et c’est bon pour nous. Nous prenons tout et apprenons de cela.”

La France était finaliste de la première Coupe du monde il y a 68 ans, lorsque l’une des plus grandes équipes nationales que le pays ait jamais produites a battu l’Australie et la Nouvelle-Zélande, pour être battue 16-12 par la Grande-Bretagne en finale après un match nul 13-13 entre les deux en phase de groupes.

La France a affronté la Grande-Bretagne en finale de la Coupe du monde 1954

Ils ont également terminé deuxièmes en 1968, mais à l’ère moderne, leurs meilleures performances ont été des quarts de finale en 2000 et 2013 – ce qu’ils pourraient égaler s’ils battaient les Samoa à Warrington ce week-end.

Cela, estime Da Costa, serait une juste récompense pour les efforts déployés par l’équipe de France et leur donnerait quelque chose sur quoi s’appuyer avant d’accueillir la Coupe du monde en 2025.

“Ce serait énorme pour nous”, a déclaré Da Costa. “Nous avons travaillé si dur ces dernières années, donc je pense que nous le méritons, mais nous devons travailler encore plus dur.

“Contre l’Angleterre, nous devions être un peu plus intelligents et si nous continuons comme ça, nous avons une chance.”