Coupe du monde de rugby à XV: Joe Coyd salue la réponse “remarquable” alors que les stars anglaises du fauteuil roulant occupent le devant de la scène | Actualités de la Ligue de Rugby

Joe Coyd et ses coéquipiers anglais saluent les fans après la victoire contre l’Australie

Joe Coyd s’attendait à ce que le premier match de l’Angleterre de la Coupe du monde de rugby en fauteuil roulant résonne au-delà du public habituel du sport, mais même lui a été surpris de voir à quel point la victoire 38-8 contre l’Australie l’a fait.

L’équipe d’Angleterre s’est retrouvée à la suite de la victoire d’ouverture du tournoi contre les Wheelaroos, regardée par une foule record pour un match en fauteuil roulant de 3 033 à la Copper Box Arena de Londres, alors qu’elle allumait son téléphone et voyait les médias sociaux s’allumer. et une série de messages de félicitations.

En plus du plaisir d’obtenir une victoire sur l’un de leurs anciens rivaux, Coyd était simplement heureux de voir autant de nouveaux venus dans le sport prendre conscience de ce que lui et ses coéquipiers savaient depuis longtemps sur le fait qu’il s’agissait d’un sport tout-action. , spectacle brutal et pourtant très habile.

“Ça a été remarquable”, a déclaré Coyd, qui joue dans son club de rugby pour les London Roosters dans la Super League en fauteuil roulant. Sports du ciel. “Je pensais qu’il y aurait un peu de buzz, mais pas tout à fait comme ce qu’il a été.

“J’ai entendu des gens à qui je n’avais pas parlé depuis des années dire qu’ils étaient tombés sur moi à la télévision et qu’ils avaient été étonnés par ce qu’ils avaient vu. Je suis content que nous ayons offert un bon spectacle et que les gens commencent à voir ce que nous sommes les joueurs connaissent depuis longtemps.

“Nous sommes bénis de faire partie de cela. Toute Coupe du Monde est spéciale, mais la façon dont cette Coupe du Monde a été organisée avec nous, les hommes et les femmes est la façon de le faire, et a donné le ton non seulement pour le rugby ligue mais pour tous les tournois mondiaux.”

Alors que le pays hôte a lancé sa campagne avec style, la soirée d’ouverture de jeudi à Londres a vu l’Espagne se faire un nom également en battant l’Irlande 55-32 dans l’autre match du groupe A alors qu’elle tentait de répéter son apparition en phase à élimination directe du Coupe du monde 2017.

Puis vendredi, la France, championne en titre, a également montré ses capacités avec une victoire 154-6 sur le Pays de Galles, suivie par les débutants du tournoi, les États-Unis, qui ont vaincu l’Écosse 62-41 dans le double du Groupe B à Sheffield.

Coyd est ravi de voir certaines des nations les moins reconnues de la ligue de rugby comme les Américains et les Espagnols se faire remarquer dans le tournoi en fauteuil roulant, en particulier dans une année où d’autres pays l’ont fait dans les épreuves masculines et féminines qui se déroulent. à la fois.

« C’est la magie de la Coupe du monde, n’est-ce pas ? dit Coyd. “Regardez les hommes avec la Jamaïque ; mon frère et moi les regardions contre la Nouvelle-Zélande lorsque Ben Jones-Bishop a marqué cet essai et c’était comme marquer un essai dans une finale de Coupe du monde pour le gagner – ils étaient aux anges.

“Le Brésil, nous les avons vus contre les femmes et même si l’Angleterre est arrivée en tête, nous avons vu dans les vestiaires qu’elles chantaient et dansaient et s’amusaient toutes. L’Espagne a disputé la dernière Coupe du monde en fauteuil roulant et elle est un peu un inconnu et sont très bons dans leurs fauteuils du côté du rugby, mais les États-Unis à leur premier match semblaient le briser.

L’Espagne est le prochain adversaire de l’Angleterre, après avoir battu l’Irlande lors de son premier match de la Coupe du monde

“C’est la beauté de la Coupe du monde et je pense que la ligue de rugby en général. Cela a toujours été un sport où peu importe ce que vous faites, qui vous êtes ou à quoi vous ressemblez, nous vous voulons dans notre sport. est vraiment un sport pour tout le monde, ce qui est mis en évidence par la façon dont la Coupe du monde a été organisée cette année.”

Coyd et ses coéquipiers anglais qui ont joué contre les Australiens soignaient quelques bosses et ecchymoses vendredi matin après un combat physique, bien qu’il y ait peu de temps pour se reposer alors qu’ils affrontent l’Espagne lors de leur deuxième match de groupe à Londres dimanche (coup de pied -off 12h).

Une séance de natation au London Aquatic Centre, un autre ancien site des Jeux Olympiques, a cependant aidé à leur préparation et le frère aîné de Coyd, Tom, l’entraîneur-chef de l’Angleterre, a déjà identifié les domaines à améliorer sur le terrain également dans le but d’atteindre leur objectif ultime. de détrôner la France championne.

“Nous savions qu’ils sortiraient se battre et ils l’ont fait”, a déclaré Joe à propos de la victoire contre l’Australie. “Nous avons des corps assez endoloris et quelques contusions dans l’équipe – et c’est aussi ce que nous voulions.

“Nous voulions entrer dans le tournoi et être testés dès le départ et voir où nous en étions, et ils nous l’ont donné. Nous étions vraiment satisfaits de notre défense, mais notre attaque a un peu de travail à faire, et nous ‘ai quelques jeux et un peu de temps pour bien faire les choses.

“Nous sommes toujours très confiants dans ce que nous pouvons accomplir dans ce tournoi, il s’agit simplement de trouver le bon timing et de viser les huitièmes de finale.

“L’Espagne a semblé vraiment menaçante à certains moments et l’a vraiment emmenée en Irlande. Nous devrons être prêts à partir dès la première minute, en nous appuyant sur ce que nous avons réalisé contre l’Australie.”