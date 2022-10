Coupe du monde de rugby à XV : “Il y a beaucoup d’animosité” – L’Irlande et le Liban affrontent un affrontement crucial dans le groupe C | Actualités de la Ligue de Rugby

L’entraîneur-chef de l’Irlande Ged Corcoran est prêt pour une rencontre difficile avec le Liban

Déjà-vu, l’histoire se répète – peu importe comment vous l’appelez, Ged Corcoran le ressent certainement alors que l’Irlande se prépare pour une autre confrontation très importante de la Coupe du monde de rugby à XV avec le Liban.

L’ancien deuxième ligne se souvient bien d’avoir joué lors de la rencontre de 2007 entre les équipes à Dewsbury, où un match nul 16-16 dans une rencontre brutale avec de nombreux tacles – dont l’un a fait atterrir le pilier libanais Charlie Nohra dans le sin-bin – s’est avéré suffisant pour se qualifier. les Irlandais pour la Coupe du monde de l’année suivante en Australie.

Dimanche, les Wolfhounds et les Cedars reprennent les hostilités à Leigh Sports Village, où une victoire couplée à la victoire de la Nouvelle-Zélande sur la Jamaïque la veille enverrait l’Irlande en huitièmes de finale.

Le Liban, quant à lui, sait qu’une autre défaite mettrait fin à ses espoirs de qualification après avoir été battu 34-18 par les Kiwis lors du premier tour des matches du groupe C dimanche dernier et l’entraîneur-chef irlandais Corcoran prépare son équipe pour une autre rencontre enflammée.

“Il y a beaucoup d’animosité entre nous et le Liban, même depuis le moment où j’ai joué en 2007 lors de notre qualification lorsque nous les avons battus à Dewsbury”, a déclaré Corcoran. Pennsylvanie.

“Il y avait beaucoup de mauvais sang avant le match, beaucoup de mauvais sang dans le match et puis évidemment ça a débordé après le match.

“Ils sont désespérés, c’est leur Grande Finale. Ils ont concouru avec la Nouvelle-Zélande mais ils sont désespérés d’atteindre les quarts.”

Le Liban a été battu lors de son match d’ouverture contre la Nouvelle-Zélande

Quelle que soit l’animosité persistante entre les deux équipes, l’homologue de Corcoran, Michael Cheika, attend avec impatience le défi qui attend le Liban après avoir été satisfait de ce qu’il a vu de son équipe contre la Nouvelle-Zélande malgré cette défaite.

Si le Liban devait se qualifier pour les huitièmes de finale, l’actuel entraîneur-chef du syndicat de rugby argentin serait confronté à la perspective de devoir combiner ses deux rôles le même week-end, les Cèdres étant les plus susceptibles de jouer le quart de finale de vendredi. à Huddersfield le 4 novembre et les Pumas face à l’Angleterre à Twickenham deux jours plus tard.

Cependant, pour l’instant, il ne pense pas au-delà de l’affrontement incontournable avec l’Irlande.

“Je pense que c’est ce qui est génial d’être à la Coupe du monde, je pense qu’à toutes fins utiles, c’est une compétition à élimination directe”, a déclaré Cheika. Ligue du renard.

Michael Cheika était satisfait de ce qu’il a vu du Liban contre la Nouvelle-Zélande

“Avoir l’opportunité de jouer contre la Nouvelle-Zélande lors du premier tour, j’ai juste l’impression que nous sommes vraiment bien préparés, quand vous parlez de la confiance de ce match, il s’agit plus de croire que vous pouvez faire quelque chose contre l’équipe classée n°1.

“L’Irlande représentera un énorme défi pour nous, ils ont évidemment de bons joueurs et je sais que tout le monde parle de Luke Keary, mais il y a d’autres joueurs là-bas.”

Comme Cheika, dont les parents ont émigré en Australie depuis le Liban dans les années 1950, le demi-arrière des Roosters de Sydney, Keary, a saisi l’opportunité de représenter son héritage familial en choisissant de jouer pour l’Irlande, ayant initialement prévu de le faire lors de la dernière Coupe du monde il y a cinq ans. .

Une blessure l’a privé de l’opportunité de le faire, mais le joueur de 30 ans a eu un impact immédiat lors de son premier match en remportant le titre de joueur du match alors que l’Irlande battait la Jamaïque 48-2 à Leeds dimanche dernier.

Luke Keary a été nommé joueur du match lors de la victoire de l’Irlande contre la Jamaïque

“Ce ne devait pas être en 2017, mais c’est quelque chose qui arrive depuis longtemps et cela signifie tellement pour moi et ma famille”, a déclaré Keary, dont l’ascendance irlandaise vient du côté de son père.

“J’ai été un peu ému quand j’ai enfin pu voir le maillot avec mon nom dessus. J’ai vécu des expériences assez spéciales, mais c’est l’un des moments les plus fiers de ma carrière.”

Keary est l’un des cinq joueurs de la LNR dans l’équipe – six, si vous incluez Harry Rushton, lié aux Huddersfield Giants – qui ont ajouté à une équipe qui contenait déjà beaucoup de talents de la Super League Betfred.

Avant le tournoi, Corcoran s’était fixé comme objectif minimum d’atteindre les quarts de finale pour l’Irlande et bien qu’il ne se contente pas uniquement d’y parvenir, il sait qu’ils doivent d’abord battre le Liban pour y arriver avant d’affronter la Nouvelle-Zélande, numéro un mondial, en leur dernier match de groupe le 28 octobre.

“Nous devons arriver à ce quart de finale pour continuer à dépasser nos attentes”, a déclaré Corcoran. “Je suis ravi de savoir où nous en sommes sur le terrain et en dehors. C’est beaucoup plus facile quand vous avez de bonnes personnes.”