Coupe du monde de rugby à XV : George Williams s’épanouit dans l’environnement anglais alors que les demi-finales se profilent | Actualités de la Ligue de Rugby

George Williams a apprécié son retour à Wigan avec l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde de samedi

George Williams aurait difficilement pu rêver d’un bien meilleur retour sur son ancien terrain de jeu du DW Stadium samedi, et pas seulement parce que cette fois, il était acclamé plutôt que hué par les fans.

Depuis son retour dans la Betfred Super League de la LNR avec les Warrington Wolves l’année dernière, l’ancien demi de mêlée des Wigan Warriors a sans surprise reçu un accueil moins qu’amical lorsqu’il affrontait le club de sa ville natale pour l’un de leurs rivaux amers.

C’était une histoire bien différente lors du quart de finale de la Coupe du monde de rugby à XV du week-end dernier à Wigan, où Williams a de nouveau joué un rôle déterminant en aidant l’Angleterre à vaincre la Papouasie-Nouvelle-Guinée 46-6 et à se qualifier pour les quatre derniers, où ils affronteront Samoa à l’Emirates Stadium.

“C’était bien de ne pas se faire huer”, a déclaré Williams, double vainqueur de la grande finale de la Super League avec les Warriors. “Je suis revenu au milieu de l’année et j’ai eu un peu de bâton.

“J’étais dans les vestiaires de la maison pour la première fois depuis mon départ et j’ai de bons souvenirs de Wigan, peu importe si je me fais huer maintenant. J’habite à cinq miles sur la route, donc c’était local pour moi.

“Wigan aura toujours une place spéciale dans mon cœur. C’est mon club d’enfance et je pense que j’avais environ 28 billets pour les quarts de finale pour toute ma famille.

“J’espère que j’en aurai quelques autres pour les Emirats et ils ne venaient pas seulement parce que c’est local.”

Statistiques de George Williams contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée Essaie 1 Essayez les aides 2 Aide à l’essai de coup de pied 1 Exécuter des mètres 150 S’attaquer aux bustes 2 Aides au saut de ligne 2 Déchargements 1 Décharge à portée de main 1

Williams est entré en Coupe du monde après une année difficile au niveau des clubs, les Wolves terminant la saison 2022 11e du classement de la Super League après avoir été pressentis par beaucoup pour figurer parmi les prétendants au titre.

Cela fait peut-être ses performances remarquables pour l’Angleterre car ils ont impitoyablement envoyé tous les arrivants – y compris les adversaires de la demi-finale de ce week-end 60-6 lors du match d’ouverture du tournoi il y a un peu plus de trois semaines – à la Coupe du monde jusqu’à présent encore plus notable.

Le joueur de 28 ans attribue à la fois sa propre forme et la nature des victoires de l’Angleterre à l’environnement que son ancien entraîneur-chef de Wigan, Shaun Wane, a favorisé au sein de l’équipe et pense que c’est une équipe beaucoup plus unie que lorsqu’il a fait irruption dans le national. créé il y a sept ans.

“L’environnement que nous avons créé est agréable”, a déclaré Williams. “Ce n’est pas toujours la même chose quand vous perdez et que l’année a été difficile à Warrington, mais vous arrivez et si vous avez eu un jour de congé, vous êtes impatient d’être de retour.

Quand je suis arrivé pour la première fois dans l’équipe d’Angleterre, j’avais l’impression d’être un peu en clique, mais maintenant c’est comme si je ne faisais qu’un. Nous sommes l’équipe d’Angleterre et oubliez vos Wigans ou Warringtons, nous ne faisons qu’un. Je pense que cela se voit aussi sur le terrain, à quel point nous sommes connectés et ensemble. George Williams

“C’est un très bon environnement que nous avons et j’espère que nous progressons lentement vers deux matchs de plus et deux autres victoires.

“C’est un tout et comme un seul. C’est difficile parce que les gars viennent de clubs différents et quand je suis arrivé dans l’équipe d’Angleterre, c’était un peu bizarre, mais maintenant c’est comme un seul.

“Nous sommes l’équipe d’Angleterre et oubliez vos Wigan ou Warrington, nous ne faisons qu’un. Je pense que cela se voit aussi sur le terrain, à quel point nous sommes connectés et ensemble.”

Après avoir traversé la phase de groupes sans défaite et remporté la victoire contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée en quart de finale qui a vu l’Angleterre mener par 38 points à peine une demi-heure, le pays hôte n’est plus qu’à 80 minutes d’une deuxième Coupe du monde consécutive. apparition finale.

Le vainqueur du match de samedi au domicile du club de football de Premier League Arsenal affrontera soit l’Australie, championne en titre, soit la Nouvelle-Zélande, vainqueur de 2008, qui s’affrontera à Elland Road vendredi soir, lors du match décisif à Old Trafford le samedi 19 novembre.

Les Samoa, finalistes du groupe A, ont montré beaucoup d’améliorations depuis cette lourde défaite contre l’Angleterre à Newcastle le mois dernier, soulignée par leur victoire 20-18 sur leurs rivaux du Pacifique Tonga en quart de finale dimanche à Warrington, et Williams savoure la confrontation pour une place dans la finale et l’occasion de ramener le Trophée Paul Barrière sur ces rivages pour la première fois depuis le triomphe de la Grande-Bretagne en 1972.

“Cela nous excite probablement plus que tout”, a déclaré Williams. “Nous travaillons pour jouer dans les plus grands matchs et dans les plus grandes salles; nous sommes préparés, nous sommes prêts et nous y croyons.

“Nous avons évidemment cru en interne dès le premier jour et vous devez le faire si vous voulez réussir dans la compétition.

George Williams et l’Angleterre ont déjà goûté à la victoire sur les Samoa en phase de groupes de la Coupe du monde

“Samedi va être un test difficile et je pense que c’est pourquoi la seconde mi-temps [against Papua New Guinea] était si crucial.

“Ce n’était pas parfait, mais nous avions une mentalité bien établie et je pense que c’est ce dont nous aurons besoin samedi plutôt que tout ce qui fonctionne pour nous.”