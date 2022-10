Coupe du monde de rugby à XV: Dom Young promet plus à venir après deux essais en ouverture en Angleterre | Actualités de la Ligue de Rugby

Dom Young a marqué deux essais pour l’Angleterre lors de sa victoire contre les Samoa

Si vous n’êtes pas un observateur régulier de la LNR et que vous vous demandiez avant la Coupe du monde de rugby à XV de quoi il s’agissait avec Dom Young, ne vous posez plus la question.

L’ailier des Newcastle Knights aurait difficilement pu rêver d’un meilleur début de carrière internationale. Après avoir montré un aperçu de ce qu’il pouvait faire avec un essai et deux passes décisives lors de la victoire de l’Angleterre lors de l’échauffement contre les Fidji, Young s’est annoncé sur la plus grande scène du sport avec style lors de l’ouverture du tournoi samedi.

Deux essais lors de la victoire 60-6 contre les Samoa à St James ‘Park ont ​​également présenté certains des meilleurs aspects de son jeu. Le premier, dévalant la ligne de touche droite avant de revenir à l’intérieur pour terminer, a vu son rythme, sa lecture du jeu et son intelligence passer au premier plan, tandis que le second était tout au sujet de son athlétisme alors qu’il s’envolait avec ses 6’ 7 “. 16e cadre de 12 lb à plonger près du poteau d’angle.

Young est bien conscient des attentes qui l’attendaient avant le tournoi, en particulier après avoir été choisi devant l’expérimenté Ryan Hall pour jouer sur l’aile contre les Samoans, mais malgré son début de vie impressionnant sous un maillot anglais, le 21- ans sait qu’il est encore en train d’apprendre.

“Je suppose que vous pourriez le voir comme ça”, a déclaré Young. “Beaucoup de gens ne m’ont probablement pas trop vu avec moi en Australie, mais chaque fois que j’entre sur le terrain et que j’essaie de faire ce qui est le mieux pour l’équipe et que je travaille dur.

“Il y a toujours des choses à améliorer et c’est ce que je vais regarder, pour voir où je peux m’améliorer. Il y a toujours plus à apprendre.

“Je suis le genre de joueur qui n’est jamais heureux ou jamais satisfait. Je veux toujours être la meilleure version de moi-même et je veux toujours plus de moi-même.”

Les statistiques de Dom Young contre les Samoa Essaie 2 Mètres réalisés 168 Compteurs post-contact 40 Sauts de ligne 2 S’attaquer aux bustes 3

L’intention de Shaun Wane de donner à ces joueurs comme Hall qui ne faisaient pas partie de l’équipe contre les Samoa un run-out lors du deuxième match du groupe A de l’Angleterre contre la France samedi prochain signifie que Young pourrait être spectateur du match à Bolton.

Que ce soit lui ou l’ailier Tommy Makinson, qui a marqué un essai et marqué 20 points dans la déroute des Samoa, qui est reposé reste à voir, bien que l’homme de St Helens soit impressionné par ce que Young a ajouté à l’équipe.

“Dom Young a très bien joué, je pensais avoir fait un bon match, alors quoi qu’il arrive [with team selection for France] arrive », a déclaré Makinson.

“Il est génial, il est impressionnant, il est jeune et énergique – c’est un grand joueur et nous l’aimons en morceaux. Il apporte beaucoup à notre équipe et je suis vraiment heureux qu’il soit dans mon équipe.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Shaun Wane, a déclaré que son équipe pouvait encore s’améliorer et ne deviendrait pas arrogante après sa victoire 60-6 contre les Samoa. L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Shaun Wane, a déclaré que son équipe pouvait encore s’améliorer et ne deviendrait pas arrogante après sa victoire 60-6 contre les Samoa.

Le doublé de Young à Newcastle avait une signification supplémentaire pour lui étant donné que sa famille du côté de sa mère est originaire de la ville, en plus d’être de fiers fans de Newcastle United.

Sa mère et sa grand-mère faisaient également partie des 43 119 spectateurs à St James ‘Park pour le match, ajoutant à ce qui était déjà une journée spéciale pour le joueur né à Wakefield.

“Je n’aurais pas pu imaginer ce départ avant le match”, a déclaré Young. “Pour que tous mes amis et ma famille le regardent, c’était un rêve devenu réalité.

“De toute évidence, le côté de la famille de ma mère est d’ici et ma mère et ma grand-mère, je pouvais voir qu’elles étaient très fières samedi. C’était vraiment agréable de les voir là-bas, donc c’était spécial.”