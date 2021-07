Coupe du monde de rugby à XV : Détermination à accueillir le tournoi 2021 malgré le retrait de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande | Nouvelles de la ligue de rugby

L’Australie, qui célèbre son titre de Coupe du monde 2017, s’est retirée du tournoi 2021 la semaine dernière

Le conseil d’administration de la Coupe du monde de rugby à XV est déterminé à organiser « le plus grand et le meilleur tournoi de tous les temps » plus tard cette année, mais a admis que des défis importants menaçaient leurs ambitions.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont retirées la semaine dernière de l’événement, qui devait avoir lieu en octobre et novembre, citant des problèmes de bien-être et de sécurité des joueurs concernant la pandémie de Covid-19.

Cette décision a depuis été largement critiquée, l’Association australienne des joueurs de rugby à XV déclarant que ses membres n’avaient pas été consultés.

Les organisateurs du RLWC ont tenu une deuxième réunion d’urgence du conseil d’administration mercredi et aucune décision concrète n’a été prise quant à savoir si le tournoi se déroulerait sans deux de ses plus gros tirages.

L'international anglais Sam Tomkins a déclaré que la décision de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande de se retirer de la Coupe du monde de rugby à XV est arrivée à un moment étrange, le tournoi ne devant commencer que fin octobre

Le dialogue se poursuivra avec le gouvernement du Royaume-Uni, les joueurs, les nations, les villes hôtes et la Ligue internationale de rugby.

Le directeur général Jon Dutton a déclaré : « Bien que le conseil d’administration ait réitéré sa détermination à organiser la plus grande et la meilleure Coupe du monde de rugby à XV de l’histoire, il est également réaliste quant aux défis importants qui menacent cette ambition.

L'entraîneur-chef de Wigan Adrian Lam, qui est également l'entraîneur adjoint de l'Australie, espère qu'une résolution pourra être trouvée après les retraits de son pays et de la Nouvelle-Zélande de la Coupe du monde 2021 en Angleterre en raison de problèmes de coronavirus

« À la lumière de la décision de l’ARLC et de la NZRL de se retirer de l’événement, le conseil d’administration m’a demandé, ainsi qu’à l’équipe RLWC2021, de continuer à tenir d’autres discussions urgentes avec toutes les parties prenantes, en particulier les joueurs, afin de corriger la désinformation et de mesurer la sentiment sur la poursuite du tournoi.

« Le conseil d’administration reconnaît la nécessité d’apporter de la clarté et de la certitude à la situation.

Le président de la Rugby Football League, Simon Johnson, a déclaré que la décision de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande de se retirer de la Coupe du monde de rugby à XV est » égoïste et paroissiale »

« Ils ont également souligné le travail acharné qui a été effectué pour établir l’environnement le plus sûr et le plus sécurisé pour toutes les personnes impliquées – conformément à d’autres événements majeurs de classe mondiale qui se sont déroulés avec succès au Royaume-Uni en 2021.

« Nous exprimons nos sincères remerciements pour la compréhension des centaines de milliers de fans qui prévoient d’assister au tournoi, ainsi que nos fidèles partenaires commerciaux et de diffusion qui ont été si favorables pendant cette période difficile. »