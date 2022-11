Coupe du monde de rugby à XV : découvrez les huit équipes participant au tournoi en fauteuil roulant | Actualités de la Ligue de Rugby

L’Angleterre et la France sont les favorites pour se battre pour la gloire à la Coupe du monde en fauteuil roulant

Nous présentons les équipes participant au tournoi en fauteuil roulant, qui débutera avec l’Irlande face à l’Espagne (17h) et l’Angleterre face à l’Australie (19h30) dans un double en-tête au Copper Box Arena de Londres jeudi…

groupe A

Angleterre

L’entraîneur-chef: Tom Coid.

Capitaine: Tom Halliwell.

Meilleur précédent Coupe du monde : Gagnants (2008).

Joueur à surveiller : Rob Hawkins. Les joueurs des Halifax Panthers entreront dans le tournoi pleins de confiance après avoir joué un rôle essentiel dans la victoire de leur club en finale de la Super League en fauteuil roulant contre les Rhinos de Leeds. Hawkins a marqué cinq essais en finale et visera à amener cette prouesse offensive sur la plus grande scène de toutes.

À quoi s’attendre: L’Angleterre aura pour objectif de se qualifier pour la finale de cette année après avoir terminé deuxième des deux tournois précédents et une récente victoire sur les vainqueurs précédents, la France, ne fera que renforcer leur confiance dans leur capacité à remporter une Coupe du monde à domicile.

Australie

L’entraîneur-chef: Bret Clark.

Capitaine: Brad Grove.

Meilleur précédent Coupe du monde : Finalistes (2008).

Joueur à surveiller : Craig Cannane. Ancien joueur de course à pied avant de subir des blessures qui ont changé sa vie dans un accident de moto, Cannane est l’un des membres les plus expérimentés de l’équipe Wheelaroos après les avoir représentés lors des tournois 2013 et 2017. Lui et son fils Corey sont sur le point d’entrer dans l’histoire en devenant le premier duo père-fils à jouer ensemble pour l’Australie lors d’une Coupe du monde également.

À quoi s’attendre: Finaliste il y a 14 ans et demi-finaliste des deux dernières Coupes du monde, l’Australie s’attendra à être parmi les prétendants à soulever le trophée à Manchester le 18 novembre. Auront-elles assez pour vaincre les anciens rivaux anglais et n ° 1 mondial La France pourtant ?

Irlande

L’entraîneur-chef: Damien McCabe.

Capitaine: Pierre Johnston.

Meilleur précédent Coupe du monde : Première impression.

Joueur à surveiller : Toby Burton-Carter. Le skipper des Warrington Wolves sera vice-capitaine de l’Irlande à la Coupe du monde et il cherchera à apporter une présence apaisante à son équipe. Burton-Carter a déclaré qu’être sélectionné pour l’Irlande est incroyable et qu’il combinera certainement ses compétences et sa fierté pour essayer de provoquer la surprise contre l’Angleterre, l’Australie et l’Espagne en phase de groupes.

À quoi s’attendre: L’Irlande s’est vu attribuer une place inattendue à la Coupe du monde de rugby à XV après que la Norvège a dû se retirer de l’événement, mais elle est depuis longtemps une équipe solide dans la Ligue de rugby en fauteuil roulant. Bien que battus par l’Ecosse en Coupe du Celtic en 2019, ils ont du talent à leurs côtés et chercheront à se battre pour cette place cruciale pour se qualifier pour les demi-finales.

Espagne

L’entraîneur-chef: Jean-Marc Gonzalez.

Capitaine: À confirmer.

Meilleur précédent Coupe du monde : Barrages de groupe (2017).

Joueur à surveiller : Theo Gonzalez. Jouant son rugby national dans la compétition française pour les Bisons Roannais, Gonzalez était l’un des joueurs les plus remarquables de l’Espagne alors qu’ils atteignaient à nouveau les huitièmes de finale cinq ans et visera à nouveau à donner l’étincelle à son équipe alors qu’ils visent à faire leur marque sur la scène mondiale.

À quoi s’attendre: L’Espagne n’est peut-être pas un pays que quiconque associe immédiatement à une variante de la ligue de rugby, mais l’équipe en fauteuil roulant est une force émergente et a fait ses preuves dans le passé. Ils auront pour objectif de refaire les huitièmes de finale.

Groupe B

France

L’entraîneur-chef: Sylvain Crismanovitch.

Capitaine: Lionel Alazard.

Meilleur précédent Coupe du monde : Gagnants x2 (2013, 2017).

Joueur à surveiller : Lionel Alazard. Le capitaine est l’une des stars du jeu en fauteuil roulant et est un marqueur de points prolifique, en plus d’avoir de la vitesse pour se faire monter, ainsi que son équipe, sur le terrain. Le joueur de Montauban, Alazard, est toujours en tête pour l’équipe nationale et le fera à nouveau alors qu’ils visent à conserver leur couronne.

À quoi s’attendre: La France a été le roi incontesté de la ligue de rugby en fauteuil roulant ces dernières années et, en tant que numéro un mondial, est la favorite pour remporter trois victoires consécutives en Coupe du monde. Leur défi le plus difficile viendra probablement de l’Angleterre, le pays hôte étant soutenu en battant les Français 62-48 lors du choc international de juin en milieu d’année.

Écosse

L’entraîneur-chef: Mark Roughsedge

Capitaine: Michel Melon.

Meilleur précédent Coupe du monde : Phase de groupes (2013, 2017).

Joueur à surveiller : Callum Jeune. La star des Warrington Wolves joue dans la ligue de rugby en fauteuil roulant depuis l’âge de 10 ans et a donc près de 20 ans d’expérience à son actif. Dans le cadre de l’équipe qui a battu l’Irlande lors de la Coupe du Celtic en 2019, Young apportera à ses côtés des prouesses en matière d’essais.

À quoi s’attendre: L’Ecosse a nommé une équipe expérimentée pour le tournoi, dont neuf joueurs qui ont pris part aux internationaux de mi-saison. Leur objectif immédiat sera d’éviter de finir derniers comme ils l’ont fait en 2017.

Pays de Galles

L’entraîneur-chef: Stephen Jones.

Capitaine: Stuart Williams.

Meilleur précédent Coupe du monde : Barrages de groupe (2017).

Joueuse à surveiller : Jodie Boyd-Ward. Considérée comme l’une des meilleures défenseuses du jeu, Boyd-Ward a quitté l’Angleterre pour représenter l’héritage de son grand-père lors du tournoi de cette année et apportera une grande expérience internationale tout en ajoutant de la force et de la profondeur à l’équipe.

À quoi s’attendre: Après avoir atteint les huitièmes de finale il y a cinq ans, le Pays de Galles aura pour objectif d’atteindre au moins les demi-finales cette fois-ci. L’entraîneur-chef Stephen Jones a réuni une équipe solide et ils sont plus que capables de la mélanger avec les meilleurs de leur journée.

Etats-Unis

L’entraîneur-chef: Juan Jasso Jr.

Capitaine: Jeffrey Townsend.

Meilleur précédent Coupe du monde : Première impression.

Joueur à surveiller : Tony LeBoutillier. Athlète polyvalent qui a également joué au basketball en fauteuil roulant, à la crosse en fauteuil roulant et au hockey sur luge, la variété de compétences et d’expériences de LeBoutillier pourrait s’avérer inestimable pour les Américains alors qu’ils entament leur première campagne de Coupe du monde.

À quoi s’attendre: Relativement inconnue sur la scène internationale, les USA ont déjà fait part de leur volonté de “provoquer quelques bouleversements” à leur entrée en fonction. Regroupés avec le Pays de Galles, l’Ecosse et la France, championne en titre, ils auront des tests difficiles mais seront prêts à montrer qu’ils sont plus que capables de réaliser une performance positive.