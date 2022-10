Coupe du monde de rugby à XV : découvrez les équipes féminines participant au tournoi à huit équipes en Angleterre | Actualités de la Ligue de Rugby

Amy Hardcastle et l’Angleterre peuvent-elles remporter la Coupe du monde féminine cette année ?

La Coupe du monde de rugby féminin 2021 démarre avec un double en-tête le mardi 1er novembre et nous jetons un coup d’œil aux huit équipes participant au tournoi…

groupe A

Angleterre

L’entraîneur-chef: Craig Richards

Capitaine: Emily Rudge

Craig Richards et Emily Rudge visent à mener l’Angleterre à la gloire de la Coupe du monde

Meilleur précédent Coupe du monde : Troisième place/demi-finales x3 (2008, 2013, 2017).

Joueuse à surveiller : Tara-Jane Stanley. L’arrière latéral qui frappe au but est la femme d’acier en titre après une saison 2022 exceptionnelle dans la Super League féminine de Betfred qui l’a vue aider York à atteindre la grande finale pour la première fois et visera à prendre cette forme dans une Coupe du monde à domicile .

À quoi s’attendre: Atteindre à nouveau les demi-finales sera le strict minimum que l’équipe de Craig Richards attend d’elle-même, mais l’objectif est finalement de continuer et de remporter la Coupe du monde pour la première fois à Old Trafford le 19 novembre. doivent vaincre les deux gros canons des champions en titre, l’Australie ainsi que la Nouvelle-Zélande.

Papouasie Nouvelle Guinée

L’entraîneur-chef: Ben Jeffries

Capitaine: Élise Albert

La Papouasie-Nouvelle-Guinée a remporté la victoire contre l’Angleterre en 2019

Meilleur précédent Coupe du monde : Phase de groupes (2017).

Joueur à surveiller : Élise Albert. L’accessoire est l’un des plus grands noms de la ligue de rugby féminin de Papouasie-Nouvelle-Guinée et une star de la NRLW avec St George Illawarra Dragons. Elle a mené de front alors que les équipes ont remporté une victoire internationale historique contre l’Angleterre il y a trois ans et on peut s’attendre à ce qu’elle fasse de même lors du rassemblement mondial de cette année.

À quoi s’attendre: Les Orchids visent à tirer parti de leur apparition en phase de groupes lors de leurs débuts à la Coupe du monde 2017 et viseront au moins à se qualifier pour les huitièmes de finale. Cependant, ils ont été empêchés de le faire par une défaite contre le Canada il y a cinq ans et le match entre ces deux-là pourrait être crucial pour décider quelle équipe avancera.

Brésil

L’entraîneur-chef: Paul Grundy

Capitaine: À confirmer

Meilleur précédent Coupe du monde : Première impression.

Joueuse à surveiller : Maria Graf. Graf s’est essayée à plusieurs sports, dont le judo et le football, avant de trouver le rugby. En tant que championne brésilienne U18, elle apportera une expérience indispensable à cette équipe.

À quoi s’attendre: Les Amazonas entrent dans l’histoire en tant que première équipe latino-américaine à s’être qualifiée pour une Coupe du monde de rugby à XV et elles déborderont de fierté alors qu’elles lanceront le tournoi féminin contre l’Angleterre. Seules Maria Graf et Tatiane Fernandes ont déjà enfilé le maillot du Brésil, ce sera donc une équipe pleine de passion, de stars montantes et que le monde entier regardera.

Canada

L’entraîneur-chef: Château de Mike

Capitaine: Gabrielle Hindley

Laura Mariu représentera le Canada à la Coupe du monde de cette année

Meilleur précédent Coupe du monde : Demi-finales (2017).

Joueuse à surveiller : Laura Mariu. L’affrontement est une icône de la ligue de rugby féminin néo-zélandaise, ayant représenté les Kiwi Ferns dans cinq Coupes du monde, mais à 41 ans, elle fera la queue pour les Ravens cette année en raison de son admissibilité par l’intermédiaire de sa mère canadienne. L’expérience et les capacités de Mariu seront vitales pour l’équipe nord-américaine.

À quoi s’attendre: Le Canada a atteint les demi-finales lors de ses débuts en Coupe du monde il y a cinq ans et se battra probablement contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour rejoindre l’Angleterre, pays hôte, dans le dernier carré du groupe A cette fois-ci. Une répétition de cela serait un bel exploit pour l’équipe.

Groupe B

Australie

L’entraîneur-chef: Brad Donald

Capitaine: Ali Briginshaw

L’Australie est championne en titre

Meilleur précédent Coupe du monde : Gagnants x2 (2013,2017).

Joueur à surveiller : Tarryn Aiken. Il est difficile de choisir un seul joueur parmi une équipe de Jillaroos étoilée à surveiller, mais le joueur de 23 ans est l’une des stars émergentes de la NRLW. Brisbane Broncos stand-off Aiken a été nominée pour la distinction Dally M féminine cette année et nommée dans l’équipe de l’année et pourrait bien jouer pour son pays aussi alors qu’ils cherchent à défendre leur titre mondial.

À quoi s’attendre: L’Australie a remporté les deux dernières Coupes du monde féminines et sera confiante d’en faire la troisième d’affilée. Largement attendu pour atteindre la finale à Old Trafford le 19 octobre, la question demeure de savoir si les rivaux trans-Tasman de la Nouvelle-Zélande ou les hôtes de l’Angleterre peuvent les empêcher de soulever le trophée.

Nouvelle-Zélande

L’entraîneur-chef: Ricky Henri

Capitaine: Cristal Rota

Raecene McGregor est l’une des stars de l’équipe de Nouvelle-Zélande

Meilleur précédent Coupe du monde : Gagnants x3 (2000, 2003, 2008).

Joueur à surveiller : Raecene McGregor. En tant que médaillé NRLW Dally M 2022, McGregor a illuminé la NRLW avec les Sydney Roosters. Avec 10 passes décisives à son actif, McGregor est devenue une menace offensive à surveiller, et à la mi-arrière, elle est certaine de causer des dégâts.

À quoi s’attendre: Les Kiwi Ferns amènent une équipe expérimentée à la Coupe du monde et devraient aller jusqu’à la finale. Avec des stars de la NRLW telles qu’Annetta-Claudia Nu’uausala, Amber Paris-Hall et Brianna Clark aux côtés de Shanice Parker, la Nouvelle-Zélande a des menaces dans tout le parc et son affrontement du groupe B avec l’Australie le 10 novembre sera certainement à surveiller. .

France

L’entraîneur-chef: Vincent Baloup

Capitaine: Alice Varela

La France a affronté l’Angleterre lors d’un match international de mi-année en juin

Meilleur précédent Coupe du monde : Quatrième place (2013).

Joueur à surveiller : Laurane Biville. Les observateurs réguliers de la Betfred Women’s Super League auront vu le centre ou la deuxième rangée en action pour les Wigan Warriors lors de son passage avec eux en 2022. Biville a également joué en Australie et a été nommée joueuse du match lors de la défaite de la France contre l’Angleterre. lors de l’international de mi-saison de juin.

À quoi s’attendre: La France est dans un groupe B difficile lors du tournoi féminin de cette année et a de grands matchs contre l’Australie et la Nouvelle-Zélande qui pourraient mettre fin à leurs rêves de Coupe du monde lors des phases de groupes. Cependant, ils ont des stars établies qui stabiliseront le navire et cette équipe dévouée fera tout ce qu’elle peut pour réaliser de grandes performances.

les Îles Cook

L’entraîneur-chef: Matua rouillé

Capitaine: À confirmer

Les Îles Cook ont ​​raté les demi-finales sur la différence de points en 2017

Meilleur précédent Coupe du monde : Phase de groupes (2003, 2017).

Joueur à surveiller : Mackenzie Wiki. Si le nom de famille semble familier aux adeptes de la ligue de rugby, la raison en est que la jeune femme de 21 ans est la fille du grand Ruben Wiki masculin néo-zélandais. Mackenzie est déterminée à forger son propre nom dans le sport et a l’ambition de jouer dans la NRLW et a l’occasion d’impressionner sur la scène mondiale lors de ce tournoi.

À quoi s’attendre: Les Îles Cook n’ont manqué qu’une place en demi-finale en 2017 après avoir terminé derrière l’Angleterre à la différence de points, bien que, comme la France, elles soient confrontées pour atteindre les quatre derniers cette année avec les deux nations puissantes de la Nouvelle-Zélande et L’Australie dans leur groupe également.