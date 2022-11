Coupe du monde de rugby à XV : Craig Richards, entraîneur-chef des femmes d’Angleterre, se délecte de l’approbation royale en tant qu’hôte au Canada | Actualités de la Ligue de Rugby

Les femmes anglaises ont rencontré la princesse de Galles après leur victoire sur le Canada

Craig Richards s’est délecté de l’approbation royale après que l’Angleterre ait balayé le Canada 54-4 pour confirmer sa place en demi-finale de la Coupe du monde de rugby féminin.

Tara-Jane Stanley a mené les 11 essais de l’Angleterre avec un triplé plus 10 points avec la botte, tandis que Leah Burke et Hollie Dodd se sont chacune aidées à un doublé alors que l’Angleterre a soutenu sa première victoire contre le Brésil.

Ensuite, l’entraîneur-chef Richards et son équipe ont rencontré la princesse de Galles, qui était présente au double en-tête au DW Stadium de Wigan lors de son premier engagement en tant que mécène royal de la Rugby Football League.

“Nous l’avons rencontrée en tant qu’équipe, ce qui était absolument fantastique, et c’était aussi un immense honneur pour moi”, a déclaré Richards.

“D’où je viens, vous ne pensez pas que vous pourrez jamais rencontrer un Royal et en particulier avec la façon dont cela a été fait, c’était magnifique.

“Elle a parlé des femmes et de ce qu’elles vivent, et de la physionomie du jeu. Elle avait évidemment fait ses devoirs sur la ligue de rugby et elle a beaucoup parlé des filles et de la façon dont elles peuvent être si inspirantes et modèles.”

Richards a amené ses sept membres restants de l’équipe dans l’alignement et est maintenant plus près de connaître sa meilleure équipe alors qu’il se tourne vers le dernier match de groupe contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée mercredi.

Tara-Jane Stanley a traversé le badigeon à trois reprises alors que l’Angleterre prenait le contrôle en seconde période.

Richards a admis qu’il était inquiet pour le test plus sévère qui sera probablement fourni par les Orchids, après avoir traversé leurs deux premiers matchs avec le minimum d’opposition.

“Ce dont nous avons vraiment besoin, c’est d’un match serré”, a déclaré Richards. “Nous voulons gagner mais nous avons besoin d’un match difficile et je pense que la Papouasie-Nouvelle-Guinée nous le donnera.

“Il ne s’agit pas seulement de gagner des matchs, il s’agit du tournoi, et nous devons être testés un peu plus que nous ne le sommes en ce moment. Un très bon bras de fer nous ferait le plus grand bien.”