Coupe du monde de rugby à XV : cinq stars anglaises à surveiller alors que l’expérience, la vitesse et la force se combinent | Actualités de la Ligue de Rugby

Dom Young sera prêt et attendra de saisir toute chance qu’il a de montrer ses prouesses d’essai pour l’Angleterre

À l’approche du début de la Coupe du monde de rugby à XV, nous examinons de plus près les vedettes à surveiller pour le pays hôte, l’Angleterre….

Dom Young

La star des Newcastle Knights, née à Wakefield, a certainement fait une impression dans la LNR depuis ses débuts en 2021, combinant sa vitesse et sa force pour marquer 14 essais en 20 apparitions au cours de la saison 2022, avec 67 bris de tacle et une moyenne de 134 mètres portés. .

Les efforts de Young pour marquer des essais pour les Newcastle Knights dans la LNR lui ont valu une convocation dans l'équipe d'Angleterre de Shaun Wane pour la Coupe du monde de rugby.

Le joueur de 21 ans a rapidement transféré ses prouesses offensives sur la scène internationale lors du match de préparation de l’Angleterre avec les Fidji et cherchera à faire sa marque si l’entraîneur-chef Shaun Wane lui donne une chance après avoir différé des débutantes du tournoi la Jamaïque qui son frère Alex représentera.

“L’année dernière, j’aurais joué pour la Jamaïque”, a déclaré Young. “Je n’avais jamais joué avec mon frère auparavant et nous en avions beaucoup parlé, donc c’était difficile de lui dire que j’avais fait le choix de venir ici.

“Mais je ne pouvais pas refuser cette opportunité. Il comprend parfaitement et est heureux pour moi.”

À quoi s’attendre: Course fluide, vitesse sensationnelle et un essai acrobatique ou deux lorsque Young entre sur le terrain.

Jack Welsby

En tant que l’une des jeunes stars les plus brillantes de la Super League, Jack Welsby de St Helens sait certainement ce qu’il faut pour gagner et est prêt à jouer partout où vous avez besoin de lui dans la ligne de fond car il sera à la hauteur.

Un adolescent Jack Welsby a fourni une conclusion mémorable à la Grande Finale 2020 en arrachant la victoire de St Helens lors de la dernière

Le jeune joueur de l’année de la Super League n’a que 21 ans, mais il est maintenant considéré comme un leader pour les Saints et possède une capacité créative sur le terrain qui ne peut être enseignée.

Quand une Coupe du monde arrive, vous avez besoin de croire en votre côté que vous pouvez toujours gagner, et Welsby le livre certainement, marquant et aidant sur les plus grandes scènes de la manière la plus grandiose (qui peut oublier 2020).

À quoi s’attendre: Créativité, flair et une sagesse au-delà de ses années, Welsby sera un rouage vital dans cette équipe anglaise.

Tommy Makinson

Connu pour ses finitions acrobatiques et son rythme sur l’aile, Makinson a été une caractéristique constante pour l’Angleterre depuis ses débuts en 2017 et son expérience sera essentielle avant une énorme Coupe du monde à domicile.

Tommy Makinson a terminé un superbe morceau de jeu de St Helens pour les placer devant Warrington

L’Angleterre a vu le meilleur de Makinson en 2018 lorsqu’il a obtenu le Golden Boot, battant le capitaine des Kangourous James Tedesco, Dallin Watene-Zelezniak et Elliott Whitehead pour le prix, et ses prouesses en matière d’essais n’ont pas faibli depuis.

En tant que troisième meilleur buteur d’essais de la Super League en 2022 avec 22 essais pour St Helens, il semble un démarreur sûr et dans un jeu de pouces, il est l’homme que vous voulez de votre côté.

À quoi s’attendre: Des finitions défiant la physique, des pas élégants et un sang-froid sur la grande scène.

Marc Sneyd

Le demi de mêlée de Salford a été un meneur de jeu constant en Super League, remportant le trophée Lance Todd en 2016 et 2017 pour Hull, et a finalement été appelé dans l’équipe d’Angleterre à l’âge de 31 ans.

Marc Sneyd marque le premier essai des Red Devils de Salford contre les Tigers de Castleford en Super League

Connu pour ses coups de pied tactiques et sa gestion de jeu, Sneyd peut offrir une expérience de grand match malgré son temps limité dans le rugby international et sa créativité, en partenariat avec des gens comme Welsby, serait un spectacle à voir.

Il est également précis avec la botte en ce qui concerne les tirs au but, convertissant sept de ses huit tentatives de but lors du match de préparation de l’Angleterre contre les Fidji.

Sneyd a déjà parlé de sa fierté d’enfiler enfin le maillot de l’Angleterre et il mettra tout en œuvre s’il en a l’occasion.

À quoi s’attendre: Des conseils sur le terrain, une précision avec la botte et un désir de diriger et de prouver sa valeur pour le pays d’origine.

Victor Radley

On ne vous donne pas le surnom de “The Inflictor” à la légère et la star des Sydney Roosters est prête à diriger de l’avant en représentant le pays d’origine de son père né à Sheffield.

Victor Radley a fait un gros appel pour représenter l’Angleterre contre l’Australie à la Coupe du monde

Radley a renoncé à ses chances de jouer à State of Origin et de représenter l’Australie avec sa décision de jouer pour l’Angleterre. personnes.

Il est impressionnant à regarder, tout comme ses statistiques dans la LNR, réalisant 592 plaqués en 19 apparitions et une moyenne de 113 mètres lors de la saison 2022, et lorsque le capitaine australien, James Tedesco, est déçu de ne pas faire partie de son équipe, vous savez que vous avez un étoile sur vos mains.

Le capitaine australien James Tedesco discute de la décision de Radley, dont le père est originaire de Sheffield, de choisir de jouer pour l'Angleterre plutôt que les Kangourous

“J’étais déçu, je voulais qu’il joue pour nous”, a déclaré le capitaine des Kangourous, Tedesco.

“Je suis heureux pour Rads, je suis évidemment très proche de Victor et son père est un fier Anglais et je sais qu’il voulait bien le représenter et venir ici et enfiler ce maillot anglais.

“J’aurais aimé qu’il enfile un maillot australien parce que je ne doute pas qu’il soit l’un des meilleurs joueurs à son poste dans la LNR, alors j’espère que nous pourrons jouer contre lui, je n’ai jamais joué contre Victor auparavant en toute ma carrière, alors j’ai hâte d’y être si j’en ai l’occasion.”

À quoi s’attendre: Impitoyable, tacles cinglants et une passion pour faire ses preuves sur la scène internationale.