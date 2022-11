Coupe du monde de rugby à XV : Chantelle Crowl sur la victoire “impressionnante” de l’Angleterre féminine et le double en-tête de samedi | Actualités de la Ligue de Rugby

Grace Field célèbre son essai lors de la victoire de l’Angleterre contre le Brésil

L’accessoire de St Helens, Chantelle Crowl, revient sur le début fulgurant de l’Angleterre dans la Coupe du monde féminine de rugby à XV contre les débutantes du Brésil et se tourne vers l’affrontement de samedi avec le Canada dans un double en-tête à Wigan…

C’était incroyable d’être à Headingley mardi alors que l’Angleterre ouvrait la Coupe du monde de rugby féminin avec une victoire de 72-4 sur le Brésil.

Je pense que le numéro 1 était le groupe de samba – ils étaient tout simplement phénoménaux. Lorsque j’ai également regardé le match à la télévision, on pouvait l’entendre rugir en arrière-plan et les écoliers qui étaient là crier après les essais.

Même après les frappes, vous pouviez entendre tout le monde applaudir, donc c’était une merveilleuse occasion pour le jeu féminin, une excellente façon de commencer le tournoi et un excellent début pour l’Angleterre également.

J’ai vu certaines des filles après le match et elles ont dit que le Brésil était dur. Les Brésiliennes l’ont certainement apporté avec une bonne défense et de bons jeux, et elles ont aussi de bonnes et fortes filles dans le peloton.

Mais alors que le Brésil était fort, nous étions un peu plus habiles ce jour-là. Le Brésil continue de se développer et nous sommes à un niveau un peu plus élevé, et je pense que l’Angleterre les a devancés à la fin.

Le Brésil s’est donné beaucoup de mal. Ils ont eu un match de préparation contre la France et j’ai entendu dire qu’ils avaient montré beaucoup plus que ce que les gens pensaient dans ce match, et ils l’ont certainement fait aussi contre l’Angleterre, bravo à eux.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

D’un point de vue anglais, je pense que nous étions dominants. Une fois que nous nous sommes lancés et que nous avons perdu nos nerfs, le niveau de compétence est venu au premier plan et certains des joueurs individuels étaient géniaux, apportant cette ambiance supplémentaire à l’équipe.

En termes d’individus, Amy Hardcastle se démarque chaque fois qu’elle joue. C’est autre chose – c’est une excellente joueuse de rugby à XV ainsi qu’une amie, et elle s’est démarquée par ses fortes portées et ses transferts, qui ne sont pas faciles à encaisser.

Fran Goldthorp a été absolument phénoménale à l’arrière et a très bien joué. Elle s’est coincée tout de suite et je ne pouvais pas dire qu’elle avait des nerfs; elle a eu une poussée directe avec son jeu et a obtenu un essai bien mérité.

Courtney Winfield-Hill également, qui a été nommée joueuse du match, préparant et obtenant ces superbes essais. Ses jeux de pointe sur la gauche avec Amy et Leah Burke ne se sont pas toujours démarqués, mais ils ont continué et ont réussi, et c’était fabuleux.

Courtney Winfield-Hill a été nommée joueuse du match lors de la victoire de l’Angleterre contre le Brésil

Ce que cela a également montré, c’est à quel point toute l’équipe est polyvalente. Dans le dos, vous pouvez tout changer, mais vous pouvez également ajouter Vicky Molyneux et Jodie Cunningham. Dans le pack, vous pouvez basculer Olivia Wood dans la deuxième rangée avec les autres grandes deuxièmes rangées.

L’entraîneur-chef Craig Richards a beaucoup d’options différentes et nous avons un talent incroyable partout sur le terrain.

J’ai réussi à rattraper la première moitié du match entre le Canada et la Papouasie-Nouvelle-Guinée avant que nous devions partir également. Évidemment, je suis né et j’ai grandi au Canada, donc je les ai soutenus dans ce match, et j’ai pensé qu’ils étaient absolument géniaux aussi.

La façon dont ils ont résisté au côté physique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée était incroyable et je pense qu’ils ont montré à quel point ils étaient forts au cours des deux dernières années et après la Coupe du monde 2017 également.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’accessoire née au Canada Chantelle Crowl est entièrement derrière ses coéquipières anglaises lorsqu’elles visitent son pays natal lors du match double de la Coupe du monde de rugby à XV samedi à Wigan, mais espère que les Ravens pourront également briller sur la scène mondiale. L’accessoire née au Canada Chantelle Crowl est entièrement derrière ses coéquipières anglaises lorsqu’elles visitent son pays natal lors du match double de la Coupe du monde de rugby à XV samedi à Wigan, mais espère que les Ravens pourront également briller sur la scène mondiale.

Quelques personnes ont demandé si j’aurai des loyautés partagées samedi lorsque l’Angleterre affrontera le Canada au DW Stadium. Évidemment, je soutiendrai l’Angleterre parce que ce sont les filles avec qui j’ai joué tout ce temps, mais si le Canada marque, je les féliciterai parce qu’il s’agit d’être une famille et le rugby à la fin de la journée.

Quelques-unes de mes sœurs au Canada à qui je parle pour suivre mon rugby et je pense qu’elles connaissent l’équipe canadienne, mais ce n’est pas énorme là-bas et peu de gens ont tendance à se connecter, c’est pourquoi nous voulons cette croissance là-bas et dans d’autres pays.

C’est un match double à Wigan samedi avec les hommes d’Angleterre jouant également leur quart de finale de la Coupe du monde contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et tout le monde en a parlé.

Ce sera une belle participation et une merveilleuse journée pour l’Angleterre. Je pense que nous pouvons tous les deux remporter des victoires, alors croisons les doigts et espérons que les filles pourront à nouveau jouer.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Je pense en fait que ce sera l’année où l’Angleterre remportera tout – les tournois masculins, féminins et en fauteuil roulant, et je le soutiendrais si j’en avais le droit. Je suis juste excité de continuer la Coupe du monde et de voir comment ça se passe.

En ce qui concerne l’équipe féminine, je pense qu’elles apportent beaucoup de talent et de défense. Ils ont de bons arrières et un super pack, mais la défense est un élément clé au sein de l’équipe.

S’ils peuvent défendre leur ligne et garder le score comme ils l’ont fait contre le Brésil lorsqu’ils affrontent l’Australie et la Nouvelle-Zélande, je pense que ce sera leur point fort dans cette compétition pour eux. J’espère que nous pourrons le faire et nous démarquer.