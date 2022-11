Coupe du monde de rugby à XV : Adrian Morley soutient Victor Radley pour aider l’Angleterre à progresser en compétition | Actualités de la Ligue de Rugby

Victor Radley a été félicité pour la manière dont il aborde le jeu

Adrian Morley attend plus de feux d’artifice de Victor Radley pour aider l’Angleterre à traverser les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Radley, né à Sydney, a eu un grand impact sur son introduction à la ligue de rugby Test Match, aidant son Angleterre d’adoption à remporter trois grandes victoires qui ont organisé une rencontre en quart de finale avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée à Wigan samedi.

Morley, l’un des quatre nouveaux intronisés au prestigieux Hall of Fame de la Rugby Football League, a une parenté avec l’homme dur Radley, qui joue avec le même style sans compromis.

Morley a joué avec distinction pour Leeds et Warrington, mais s’est également fait un nom en tant que “exécuteur” au cours des six saisons qu’il a passées avec les Roosters de Sydney à partir de 2001.

“Je suis un grand fan de Victor et il a été formidable”, a déclaré Morley. “Lors du match contre les Samoa, il a choisi les plus grands gars et a dit:” D’accord, c’est ce que vous obtenez tout le match “et il s’y est tenu.

“J’ai évidemment une forte affection pour les Sydney Roosters et c’est un garçon de Bondi.

“J’adore la façon dont il joue le jeu et, s’il avait joué pour un autre club, j’aurais toujours pensé qu’il était l’homme mais, venant des Roosters, cela le rend très spécial pour moi.”

Morley, l’international britannique le plus capé, n’a pas été surpris par la progression de l’Angleterre dans les huit derniers.

“Je pensais qu’ils feraient bien”, a déclaré Morley. “Les gens disaient que ce premier match était une peau de banane, mais je m’attendais à ce que l’Angleterre gagne, même si je ne m’attendais probablement pas à ce score (60-6).

“Les Samoa étaient sous-estimées, mais l’Angleterre vient de s’occuper de ses affaires. Leurs performances ont été excellentes et j’espère qu’elles pourront continuer à construire et faire quelque chose dans cette Coupe du monde.”

Young aide l’Angleterre à battre la Grèce en 17 essais Dom Young a couru en quatre essais alors que l’Angleterre s’assurait la première place du groupe A avec une victoire retentissante 94-4 contre la Grèce à Sheffield.

La confiance de Morley avant le tournoi quant à la capacité de l’Angleterre à faire face sans le rameur vedette de St Helens, Alex Walmsley, a été justifiée, mais il a également été impressionné par la qualité des arrières extérieurs, qui ont été stimulés par l’arrivée de Herbie Farnworth et Dom Young de la LNR.

“À mon avis, l’Angleterre – ou la Grande-Bretagne – a toujours bien fait dans les attaquants et ce sont probablement les arrières extérieurs qui ont été la faille dans l’armure”, a déclaré Morley.

“Mais c’est vraiment génial de voir les arrières extérieurs anglais voler vraiment, en particulier les garçons australiens qui sont venus.

“Ils ont été exceptionnels et ont marqué des essais passionnants, soutenus par les garçons anglais, (Jack) Welsby et l’équipe.

“Les garçons de la LNR ont été formidables, mais ne minimisons pas le rôle des gars de la Super League.

“Ils ont probablement eu une période de 20 minutes où ils se sont relâchés contre la France, mais ils étaient toujours dignes de gagner et, s’ils continuent à s’améliorer, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas aller jusqu’au bout et gagner.”

L’Australie, qui affrontera le Liban lors du premier quart de finale à Huddersfield vendredi, est un favori légitime, selon Morley, qui affirme qu’il s’agit d’une course à trois chevaux malgré la montée en puissance des poids lourds du Pacifique Tonga et Samoa, qui feraient obstacle à l’Angleterre en les demi-finales.

“L’Australie sera toujours la favorite, bien que la Nouvelle-Zélande ait une équipe décente sur le papier”, a-t-il déclaré. « Ces trois-là sont les prétendants.

“L’Angleterre va très bien en général et elle a les moyens de se qualifier pour la finale. Et puis ce n’est que 80 minutes contre l’Australie ou la Nouvelle-Zélande. Je suis sûr qu’ils peuvent obtenir un résultat contre n’importe qui.

“Il faudra un effort monumental en finale mais, quand vous avez 60 000 fans qui vous crient dessus, tout peut arriver.”