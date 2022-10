Coupe du monde de rugby à XV 2021: points de discussion Angleterre vs Samoa et nouvelles de l’équipe avant le match d’ouverture à Newcastle | Actualités de la Ligue de Rugby

L’entraîneur-chef de l’Angleterre Shaun Wane a fait face à une longue attente pour la Coupe du monde

L’Angleterre donne le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby à XV 2021 contre les Samoa samedi et nous examinons quelques points de discussion et les nouvelles de l’équipe avant l’affrontement à Newcastle. De plus, un aperçu du match du soir entre l’Australie et les Fidji…

Wane ‘désespéré’ pour y aller | Les jeunes sont loin de chez eux

Shaun Wane a dû faire face à une attente plus longue que prévu pour diriger l’Angleterre à la Coupe du monde, mais maintenant c’est enfin là que l’entraîneur-chef quadruple vainqueur de la Grande Finale de la Super League est ravi de rester coincé.

Le Wiganer a été nommé successeur de Wayne Bennett en 2020 mais a dû attendre l’année suivante pour entraîner l’équipe nationale lors d’un match en raison de la pandémie de Covid-19 qui a mis un terme à la ligue internationale de rugby.

Les inquiétudes concernant le virus ont également entraîné le report de la Coupe du monde de 12 mois. Cependant, la frustration de Wane face à ces retards est maintenant canalisée pour garantir que l’Angleterre donne le coup d’envoi du groupe A et du tournoi avec une victoire sur les Samoa étoilées à St James ‘Park (14h30).

“Je me suis ennuyé ces deux dernières années”, a déclaré Wane, dont l’équipe s’est préparée pour le tournoi avec une victoire 50-0 contre les Fidji vendredi dernier. “Je suis désespéré pour ce tournoi mais mon travail en tant qu’entraîneur-chef est de rendre le compliqué très simple.

“Je dois donner la priorité à ce qui va nous aider à gagner contre les Samoa. Nous avons bien performé contre les Fidji, mais c’est un défi différent ce week-end contre une très bonne équipe samoane avec six joueurs des vainqueurs de la LNR.

“Ils ont de grands athlètes, homme pour homme, ils pèsent 10 à 15 kilos de plus que nous. Nous ne sommes pas aussi gros mais nous sommes très athlétiques et nous avons des choses dans notre jeu qui, selon nous, peuvent perturber les Samoa.”

Une foule d’environ 45 000 personnes est attendue à St James ‘Park pour le match, ce qui en ferait le match d’ouverture le plus fréquenté de l’histoire de la Coupe du monde de rugby à XV, et ce sera une occasion à savourer en particulier pour le nouveau garçon anglais Dom Young.

Young, qui représente par coïncidence la ville australienne de Newcastle avec les Knights dans la LNR, a lancé sa carrière internationale vendredi dernier en marquant un essai et en fournissant deux passes décisives lors de la victoire contre les Fidji.

Bien que né à Wakefield, le joueur de 21 ans a une famille du Nord-Est qui sont tous de fiers supporters de Newcastle United. Mais si jouer au domicile de United ne signifie peut-être pas autant pour Young, fan de Chelsea, il a hâte de faire partie du match où il devrait débuter en tant qu’ailier anglais.

“Les membres de la famille de ma mère sont tous de Newcastle”, a déclaré Young. “C’est un peu bizarre vraiment, surtout quand je suis à Newcastle en Australie – et beaucoup de banlieues ont aussi des noms similaires.

“Ce sont tous des Geordies, tous de fiers fans de United, et je suis allé au stade plusieurs fois. C’est énorme et ça va être une super ambiance – vous savez à quoi ressemblent les fans anglais.”

Les Samoa minimisent les attentes du match d’ouverture

Un rapide coup d’œil aux cotes des bookmakers pour le match d’ouverture de samedi vous dira que ce sont les Samoa, plutôt que les hôtes, qui sont de légers favoris pour remporter la victoire.

Cela pourrait surprendre le fan occasionnel, mais tout comme leurs frères des îles du Pacifique, les Tonga, les Samoans ont réuni une équipe remplie de talents de la LNR qui ont évité les ouvertures de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande pour représenter la nation.

Cela comprend cinq membres de l’équipe des Penrith Panthers qui ont remporté la grande finale de la LNR cette année et deux autres des finalistes Parramatta Eels, mais le skipper Junior Paulo a averti que ce ne serait pas aussi simple contre l’Angleterre.

“Ce serait tout un résultat pour nous, mais tout est une question de préparation”, a déclaré Paulo. “Les garçons se sont plutôt bien gélifiés mais, sachant que nous n’avons pas beaucoup joué au foot ensemble, il s’agit de construire cette connexion.

“Ils ont un groupe d’attaquants de qualité et dans ce match d’échauffement, ils ont certainement propulsé au milieu. C’est un défi que nous attendons avec impatience.

“Nous savons que nous avons une tenue de qualité et nous cherchons à démarrer cette semaine.”

Les Samoa n’ont pas joué ensemble depuis le 25 juin, date à laquelle ils ont remporté une victoire 42-12 contre les Îles Cook lors des internationaux de mi-saison et l’entraîneur-chef Matt Parish a averti de ne pas attendre le meilleur de son équipe contre l’Angleterre.

Les Samoa s’entraînent à Newcastle avant le match d’ouverture de la Coupe du monde de samedi contre l’Angleterre

“Nous sommes sous-faits pour le premier match”, a déclaré Parish. “L’Angleterre a joué un match d’essai alors que nos garçons étaient tous dans un avion.

“Je suis convaincu que nous allons nous améliorer au fil de la compétition.”

Équipes

Angleterre (depuis): Sam Tomkins (capitaine), Tommy Makinson, Kallum Watkins, Herbie Farnworth, Jack Welsby, George Williams, Tom Burgess, Michael McIlorum, Luke Thompson, Elliott Whitehead, Victor Radley, Dom Young, Morgan Knowles, Matty Lees, Mike Cooper, Chris Hill , Mike McMeeken, Marc Sneyd, Kai Pearce-Paul.

Samoa (depuis): Josh Aloiai, Stephen Crichton, Braden Hamlin-Uele, Chanel Harris-Tavita, Oregon Kaufusi, Spencer Leniu, Danny Levi, Jarome Luai, Tyrone May, Anthony Milford, Josh Papalii, Junior Paulo (capitaine), Jaydn Su’a, Joseph Suaalii , Hamiso Tabaui-Fidow, Izack Tago, Martin Taupa’u, Brian To’o, Kelma Tuilagi.

Meninga utilise l’équipe australienne pour le choc contre les Fidji

L’Australie, championne du monde, a lancé sa tentative de conserver le trophée Paul Barrière contre les Fidji à Headingley samedi soir (19h30).

Mis à part 2008, où ils ont été battus par la Nouvelle-Zélande en finale, les Kangourous tiennent fermement la Coupe du monde depuis 1975 et sont favoris pour conserver le titre en Angleterre cette année.

L’entraîneur-chef Mal Meninga, un joueur des équipes victorieuses en 1988 et 1992, a pris l’initiative de nommer sa 17e journée mardi, avec sept joueurs prêts à faire leurs débuts pour l’Australie en raison de ceux qui ont participé à la récente grande finale de la LNR étant reposé.

“C’est une équipe extrêmement forte et correspond à ce que nous essayons de réaliser tout au long du tournoi”, a déclaré Meninga.

L’entraîneur-chef de l’Australie Mal Meninga utilise la profondeur de son équipe pour le choc avec les Fidji

“Les joueurs de la Grande Finale ne joueront pas contre les Fidji, alors qu’un certain nombre de joueurs que nous avons nommés n’ont pas joué depuis des semaines. Il est important de leur donner du temps de match lorsque nous examinons nos combinaisons.

“Tous les joueurs qui ne joueront pas contre les Fidji joueront le prochain match contre l’Ecosse [on Friday, October 21].”

Équipes

Australie: James Tedesco (capitaine); Josh Addo-Carr, Latrell Mitchell, Valentine Holmes, Murray Taulagi ; Cameron Munster, Daly Cherry-Evans; Tino Fa’asuamaleaui, Ben Hunt, Jake Trbojevic, Angus Crichton, Jeremiah Nanai, Cameron Murray.

Échange: Harry Grant, Ruben Cotter, Pat Carrigan, Jack Wighton.

Fidji (depuis): Sunia Turuva, Miteli Vulikijapani, Kevin Naiqama (capitaine), Semi Valemei, Maika Sivo, Sitiveni Moceidreke, Brandon Wakeham, King Vuniyayawa, Apisai Koroisau, Tui Kamikamica, Viliame Kikau, Josh Wong, Lamar Manuel-Liolevave, Penioni Tagituimu, Jowasa Drodrolagi, Ben Nakubuwai, Taniela Sadrugu, Netane Masima, Isaac Lumelume.