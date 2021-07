Coupe du monde de rugby à XV 2021 : les organisateurs sont déterminés à organiser le tournoi car la décision finale est retardée | Nouvelles de la ligue de rugby

La Coupe du monde de rugby à XV de cette année doit débuter le 23 octobre avec l’Angleterre face aux Samoa à Newcastle

Les organisateurs de la Coupe du monde de rugby à XV de cette année ont retardé la décision de savoir si le tournoi se déroulerait comme prévu, mais affirment que des progrès ont été réalisés.

Le tournoi, qui doit débuter avec les hôtes anglais face aux Samoa au parc St James de Newcastle le 23 octobre, a été assombri par l’incertitude en raison de la pandémie de Covid-19 en cours.

Les champions en titre, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ne se sont pas encore engagés dans le tournoi, et les clubs de la LNR sont nerveux à l’idée de libérer leurs joueurs, qui devraient être mis en quarantaine pendant deux semaines à leur retour.

World Cup Watch: classement de puissance de l’Angleterre Avec la Coupe du monde de rugby à XV à l’horizon, qui marque la fin des saisons de la LNR et de la Super League, qui devrait faire partie de l’équipe de 24 joueurs de l’Angleterre ?

Les organisateurs de la Coupe du monde espéraient prendre une décision quant à l’opportunité d’aller de l’avant ou de reporter l’événement d’ici la fin de cette semaine, mais bien que le comité attendra son temps avant d’en atteindre un, il reste optimiste après de nouvelles négociations avec les parties de l’hémisphère sud. .

« Notre objectif principal reste de livrer la Coupe du monde de rugby à XV cette année, comme prévu, et des progrès constructifs ont été réalisés cette semaine », ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

« Nous sommes réalistes quant aux défis complexes auxquels nous sommes confrontés en ces temps sans précédent, notamment les préparatifs de voyage internationaux et la mise en quarantaine des athlètes et du personnel de l’hémisphère sud.

« Afin d’apporter clarté et certitude à toutes les personnes impliquées dans l’organisation du tournoi, une décision finale sera prise dès que possible.

Les rhinocéros dirigent un projet patrimonial à Chapeltown Jason Robinson, Leeds, Jamaica RL et Age Partnership travaillent ensemble pour initier davantage d’enfants à la ligue de rugby.

« Cependant, nous avons clairement indiqué que notre prise de décision ne sera pas dictée par des délais si un examen plus approfondi est nécessaire. »

L’option si un report est confirmé est de jouer le tournoi 12 mois plus tard, bien que cela implique une multitude de problèmes logistiques.

La Coupe du monde de cette année devrait voir les épreuves masculines, féminines et en fauteuil roulant se dérouler simultanément, avec plus de 400 joueurs et officiels devant arriver de l’hémisphère sud.

Les clubs de la LNR devraient fournir la majeure partie des joueurs de la moitié des 16 nations participant au tournoi masculin et les officiels ont eu des entretiens avec l’Australian Rugby League Players Association, notamment en proposant de prendre des vols charters pour réduire les risques associés à de longues voyage à distance.

Le patron de St Helens, Kristian Woolf, devrait diriger les Tonga à la Coupe du monde de cette année

Parmi ceux qui souhaitent qu’une décision soit prise, l’entraîneur-chef de St Helens, Kristian Woolf, qui entraîne également l’équipe nationale des Tonga, et plus tôt cette semaine, il a souligné l’importance qu’une décision soit prise dès que possible.

« Quand je parle à des gens de ce côté du monde, il y a une vraie positivité à ce sujet ; quand je parle à des gens de l’autre côté du monde, il y a certainement beaucoup plus d’hésitation », a déclaré Woolf.

« Nous avons besoin que quelqu’un sorte et prenne réellement une décision et nous pouvons soit nous y préparer – ce que nous essayons tous de faire en ce moment – soit passer à autre chose. Ma préférence personnelle, d’un point de vue tongien, est qu’il avance.

« La majorité des joueurs tongans viendront de la LNR et je n’hésite pas à dire qu’ils n’auraient aucun drame avec ça. Je sais aussi à quel point nos joueurs aiment être dans le camp ensemble et, s’ils devaient faire des sacrifices, ça ne les inquiéterait pas, ils adorent être ensemble.

« Il ne s’agit pas que des Tonga, il s’agit d’un certain nombre de nations et il y a beaucoup de choses à considérer. »