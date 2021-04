L’Angleterre a affronté les Fidji en phase de groupes de la Coupe du monde 2013

Les Fidji fourniront l’opposition à l’Angleterre lors d’un affrontement avant la Coupe du monde de la Ligue de rugby à Rochdale le vendredi 15 octobre.

Les hommes de Shaun Wane affronteront les trois demi-finalistes de la Coupe du monde à la Crown Oil Arena huit jours avant le coup d’envoi du tournoi de cette année pour les hôtes contre les Samoa.

Les préparatifs de l’Angleterre pour la Coupe du monde comprennent un match de mi-saison contre les All-Stars du Combined Nations et l’entraîneur-chef Wane est ravi d’affronter la nation que l’Angleterre a disputée pour la dernière fois au tournoi de 2013, remportant 34-12.

L’Angleterre en bonne forme pour la Coupe du monde Terry O’Connor explique pourquoi il est confiant pour l’Angleterre à la Coupe du monde et explique pourquoi Daryl Powell sera un acte difficile à suivre à Castleford.

« Ce match sera une partie essentielle de nos préparatifs pour la Coupe du monde, et je tiens à remercier Rochdale Hornets et la Ligue nationale de rugby des Fidji pour avoir rendu cela possible », a déclaré Wane. « Les Bati sont une équipe très talentueuse individuellement et collectivement, et je leur souhaite bonne chance à RLWC2021. »

Le match se joue à la Crown Oil Arena dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de Rochdale Hornets, ainsi que dans le prolongement des liens du club et de la ville avec les Fidji.

Ces liens remontent à plus de 50 ans après l’arrivée de quatre joueurs de rugby fidjiens au début des années 1960, Orisi Dawai et Josefa Levula devenant les premiers de leurs compatriotes à jouer en Angleterre.

Voate Drui et Liatia Ravouvou ont rapidement suivi et le lien étroit entre le club et la nation du Pacifique perdure alors que Mike Ratu senior, son fils Emon et son petit-fils Mike Jr représentaient tous les Hornets, et Joe Taira est un membre actuel de l’équipe.

Rochdale a accueilli le match des Fidji contre l’Irlande en 2013

La Crown Oil Arena a accueilli la victoire 32-14 des Fidji sur l’Irlande lors de la Coupe du monde de rugby à XV 2013 devant une foule à guichets fermés et ce sera la première fois que l’Angleterre participera à un événement sportif à Rochdale depuis 1930.

« Nous sommes ravis d’annoncer notre événement phare dans le cadre des célébrations de notre 150e anniversaire », a déclaré Steve Kerr, directeur général des Hornets. << Accueillir de nouveau les Fidji à Rochdale et poursuivre nos liens culturels avec la nation insulaire est un privilège et un honneur absolus.

« Soutenir Shaun Wane et son équipe d’Angleterre dans leurs préparatifs en vue de la Coupe du monde 2021 est tout simplement incroyable et la cerise sur le gâteau.

« Je voudrais personnellement remercier [RFL chief executive] Ralph Rimmer et le RFL, [Fiji National Rugby League CEO] Don Natabe, l’équipe de la Coupe du monde et la Ligue internationale de rugby pour avoir contribué à rendre cet événement possible.

« Nous sommes maintenant impatients de présenter le jeu sous les lumières un vendredi soir dans une Crown Oil Arena à guichets fermés. »