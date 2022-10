Coupe du monde de rugby à XV 2021 : Comment le Pays de Galles et l’Écosse visent à relever le défi | Actualités de la Ligue de Rugby

John Kear supervise la campagne du pays de Galles pour la Coupe du monde

L’histoire de la ligue de rugby du Pays de Galles n’est peut-être pas largement reconnue au-delà des passionnés du code à 13, mais vous n’avez pas à chercher bien loin pour voir l’impact qu’a eu le pays où le rugby est considéré comme le sport national.

Pour commencer, le ballon utilisé pour la Coupe du monde de rugby de cette année portera le nom de l’une des plus grandes exportations de la ligue de rugby du Pays de Galles à Clive Sullivan, l’ailier qui a dirigé la Grande-Bretagne à la gloire en 1972 – la dernière fois que le trophée a été détenu par une équipe de ces rives.

Ensuite, il y a l’équipe nationale elle-même. Demi-finalistes en 1995, avec une équipe remplie de stars du cross-code comme Jonathan Davies, Scott Quinnell et Dai Young pour n’en nommer que trois, et encore une fois en 2000, les Dragons sont sur le point de se lancer dans leur sixième campagne de Coupe du monde.

L’entraîneur-chef John Kear ne pourra peut-être plus faire appel à ces superstars comme son prédécesseur Clive Griffiths au milieu des années 1990 et sortir d’un groupe contenant les puissances des îles du Pacifique de Tonga et de Papouasie-Nouvelle-Guinée cette année serait considéré comme un exploit, mais la classe galloise de 2022 a beaucoup à viser.

“Le premier est de s’assurer que vous faites la fierté de votre famille, de votre héritage et de votre lieu de naissance, et s’ils le font, nous pouvons défier”, Kear, dont l’équipe lancera sa campagne du Groupe D contre les Îles Cook à Leigh mercredi prochain. , Raconté Sky Sports Nouvelles.

“Nous jouerons certainement très, très bien contre les Îles Cook – je n’en doute pas. Nous avons oublié les deux autres de notre groupe jusqu’à ce que nous venions à les jouer.

“Nous savons qu’ils ont de bons joueurs, mais nous avons aussi de bons joueurs et nous adorons ce défi.

“Si nous gagnons un match, alors c’est un gain, mais si vous en gagnez un, vous ne savez jamais ce que cela fait à la confiance et à la confiance en soi des joueurs. Nous y reviendrons après cela, mais notre objectif est d’en gagner un. et ensuite nous verrons le reste de la compétition.”

Les défis que l’équipe galloise doit surmonter sont similaires à ceux auxquels est confrontée l’Écosse, une nation qui a produit le premier capitaine britannique vainqueur de la Coupe du monde, Dave Valentine, mais qui a beaucoup moins d’histoire dans le sport.

Les Bravehearts ont participé à toutes les Coupes du monde depuis leurs débuts en 2000, bien qu’ils n’aient pas encore progressé au-delà des phases de groupes et cette année se retrouvent face aux favoris du tournoi, l’Australie, les Fidji et l’Italie, qu’ils affronteront en premier à Kingston à Newcastle. Garez-vous le dimanche, dans le groupe B.

Nathan Graham, l’un de ceux qui faisaient partie de l’équipe écossaise pour leur arc mondial il y a 22 ans, est ravi d’être entraîneur-chef du national dans leur cinquième Coupe du monde.

“Le simple fait d’être impliqué dans le tournoi est un immense honneur pour moi”, a déclaré Graham Sky Sports Nouvelles. “J’ai joué pour l’Ecosse quand j’étais un jeune garçon qui courait sur le terrain et être l’entraîneur-chef d’une Coupe du monde est énorme pour moi.

“Tous les gars qui vont au camp se sont très bien installés et cherchent à performer et ont hâte de voir ce match dimanche.

“Les Écossais sont passionnés et pleins de cœur. Mais cela mis à part, je pense que nous sommes une équipe habile et que nous avons beaucoup de joueurs habiles.”

Bien qu’une partie de l’équipe soit composée de joueurs à temps partiel du championnat Betfred, l’Écosse peut faire appel à des joueurs de la Super League Betfred tels que Ryan Brierley, Sam Luckley et James Bell, ainsi qu’à une poignée de ceux de la LNR ou deuxième compétitions nationales australiennes de niveau supérieur.

Parmi ceux-ci se trouve le demi-arrière Bailey Haywood, l’espoir des Bulldogs de Canterbury qui a été nommé joueur de l’année pour leur équipe Jersey Flegg. Pendant ce temps, l’équipe est dirigée par l’expérimenté arrière-rang des Dewsbury Rams, Dale Ferguson.

“J’ai juste hâte de représenter ma famille”, a déclaré Ferguson Sky Sports Nouvelles. “En étant à Édimbourg la semaine dernière, nous avons pu voir notre héritage, notre tartan, et à quel point cela signifie pour notre famille.

“J’ai juste besoin de me présenter semaine après semaine et de faire de mon mieux.”

La blessure, quant à elle, a privé Regan Grace, lié au rugby à XV, d’un départ pour la Coupe du monde dans le code des 13 joueurs avec le Pays de Galles, mais l’équipe a une certaine présence en Super League avec Rhys Williams et Kyle Evans, ainsi que Caleb Aekins et Luis Roberts frais. d’aider Leigh Centurions à la promotion.

Kear supervise à nouveau les Dragons après avoir été responsable de leur campagne de Coupe du monde 2017 en Australie, ayant également été entraîneur-chef de l’Angleterre alors qu’ils atteignaient les demi-finales en 2000, et sait que le tournoi sera mémorable pour ses joueurs quel que soit le résultat.

“Toute Coupe du monde est une expérience de vie et c’est formidable d’être impliqué avec ces grands athlètes d’élite de ce sport – et c’est ce que nous sommes”, a déclaré Kear.

“Je veux que mes joueurs en profitent avant tout, et je veux qu’ils s’assurent de s’engager à chaque entraînement, à chaque réunion d’équipe et à chaque match.

“Si je peux voir cela et que je suis convaincu que c’est ce qu’ils ont fait, je m’en vais en leur serrant la main et en me sentant plutôt heureux.”