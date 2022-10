Coupe du monde de rugby à XV 2021: Andy Ackers et Dom Young visent à saisir des occasions inattendues pour l’Angleterre | Actualités de la Ligue de Rugby

Andy Ackers a été une convocation surprise en tant que l’une des prostituées anglaises pour le RLWC2021

L’ancien capitaine de cricket anglais Tony Greig a rappelé un jour comment, lorsqu’il a remis au notoirement stoïque David Steele sa première casquette avant les débuts du frappeur dans la série Ashes de 1975, il a senti des larmes couler sur sa main.

Greig, un homme qui n’était pas non plus enclin à de telles manifestations d’émotions extérieures, considérait que c’était un signe de la force avec laquelle Steele se battrait pour l’équipe. Donc, dans cet esprit, la réaction d’Andy Ackers à son appel dans l’équipe d’Angleterre pour la prochaine Coupe du monde de rugby à XV devrait également dire quelque chose à Shaun Wane.

Le talonneur de 28 ans était l’un des noms les plus surprenants inclus dans l’équipe de 24 joueurs de Wane pour le tournoi, qui débutera samedi avec les hôtes affrontant les Samoa, dans la mesure où il est sorti complètement à l’improviste pour Ackers. lui-même.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ackers a marqué ce bel essai en solo pour Salford Red Devils contre Huddersfield Giants pour les aider à se qualifier pour les demi-finales de la Betfred Super League Ackers a marqué ce bel essai en solo pour Salford Red Devils contre Huddersfield Giants pour les aider à se qualifier pour les demi-finales de la Betfred Super League

“J’ai pleuré pendant deux ou trois jours jusqu’à ce que ça s’effondre”, a déclaré Ackers, qui a fait ses débuts en marquant un essai lors de la victoire 50-0 de vendredi dernier contre les Fidji. “Je viens de faire savoir à Shaun que j’étais vraiment reconnaissant pour cette opportunité.

“Rien ne m’est jamais arrivé comme ça dans ma vie. Je pense que c’est comparable à la naissance de mon fils, cela montre à quel point cela compte pour moi.

“C’est la vie ou la mort et c’est comme ça que je le verrai, je le porterai [the England shirt] avec fierté si je joue.”

Statistiques de la saison régulière de la Super League 2022 d’Andy Ackers Essaie 2 Aides 9 Mètres réalisés 1 526 Sauts de ligne 4 S’attaquer aux bustes 38 Tacles réalisés 839 Efficacité du tacle 91%

Les performances discrètement impressionnantes d’Ackers pour les Red Devils de Salford lors de leur improbable course vers les demi-finales des barrages lors de la saison 2022 de la Super League de Betfred l’ont vu appelé pour s’aligner dans le rôle de n ° 9 avec Michael McIlorum des Catalans Dragons, devant les goûts de Paul McShane, Kruise Leeming et Daryl Clark.

Contrairement à Steele, il n’y avait aucun risque qu’il se perde en sortant du vestiaire pour ses débuts, étant donné que le stade AJ Bell est l’endroit où il a élu domicile au cours des deux dernières années et demie.

Mais des comparaisons peuvent être établies entre la détermination inébranlable qui a vu Steele acclamé pour avoir affronté sans crainte la terrifiante attaque australienne de Dennis Lillee et Jeff Thomson, et le natif de Golborne qui a été rejeté à la fois par les Wigan Warriors et les Warrington Wolves à l’adolescence et a fait ses débuts. dans le rugby professionnel dans les rangs à temps partiel avec les Swinton Lions.

“Andy Ackers est dur, c’est un Wiganer”, a déclaré Wane. “C’est un joueur en forme et j’ai dit toute l’année que je choisirais ce qui est le mieux à la fin.”

Si l’appel d’Ackers a été un honneur inattendu, on peut en dire autant de Dom Young. En effet, si la Coupe du monde s’était déroulée comme prévu l’année dernière avant d’être reportée en raison des préoccupations de Covid-19, il aurait fait la queue pour une autre nation entièrement.

Young devait figurer aux côtés de son frère Alex dans la ligne arrière pour les débutants du tournoi, la Jamaïque, mais ses performances impressionnantes sur l’aile des Newcastle Knights dans la LNR cette année ont vu Wane tendre la main au joueur de 21 ans né à Wakefield.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Les efforts de Dom Young pour les Newcastle Knights dans la LNR lui ont valu d’être appelé dans l’équipe d’Angleterre de Shaun Wane pour la Coupe du monde de rugby. Les efforts de Dom Young pour les Newcastle Knights dans la LNR lui ont valu d’être appelé dans l’équipe d’Angleterre de Shaun Wane pour la Coupe du monde de rugby.

L’opportunité de représenter l’Angleterre s’est avérée trop attrayante pour Young, qui a passé du temps avec Huddersfield Giants en Super League avant de saisir une opportunité avec les Knights en Australie, de refuser – même si cela signifiait manquer la chance de jouer aux côtés de son frère.

“L’année dernière, j’aurais joué pour la Jamaïque”, a déclaré Young. “Je n’avais jamais joué avec mon frère auparavant et nous en avions beaucoup parlé, donc c’était difficile de lui dire que j’avais fait le choix de venir ici.

“Mais je ne pouvais pas refuser cette opportunité. Il comprend parfaitement et est heureux pour moi.

Statistiques de la saison régulière 2022 de la LNR de Dom Young Essaie 14 Aides 1 Mètres réalisés 2 581 Compteurs post-contact 935 Sauts de ligne 15 S’attaquer aux bustes 67

“Ma mère et mon père sont vraiment fiers que nous jouions tous les deux dans une Coupe du monde. Ce sera un peu difficile si nous jouons tous les deux le même jour, où vont-ils aller?”

Les Youngs auront peut-être ce choix difficile à faire le 22 octobre lorsque l’Angleterre affrontera la France à Bolton lors de leur deuxième match du Groupe A tandis que la Jamaïque affrontera le Liban dans le Groupe C à Hull.

Quoi qu’il en soit, tout comme Ackers, Dom a fait ses chances de figurer dans le match d’ouverture contre les Samoa à St James ‘Park ce week-end sans aucun mal après avoir été applaudi lors de la victoire contre les Fidji après avoir marqué un essai et en avoir préparé deux autres.

Avec Tommy Makinson, le troisième meilleur buteur d’essais de la Super League en 2022 avec 22 essais pour St Helens, prêt à prendre une place d’aile, il semble que le nouveau venu Young ou le renaissant Ryan Hall, qui fait partie d’une équipe de Coupe du monde d’Angleterre pour le troisième temps, pour prendre l’autre endroit au large.

“Cela rend définitivement ma sélection plus difficile”, a déclaré Wane. “Ça va être une bonne semaine cette semaine, j’ai hâte d’y être.

“Tous les trois sont de grands ailiers, c’est mon travail [to pick two]pour gagner ce match samedi prochain.”