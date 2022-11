Coupe du monde de rugby à XIII : George Williams sur le « chagrin » de l’Angleterre | Shaun Wane : Nous devons être meilleurs | Actualités de la Ligue de Rugby

George Williams a expliqué comment le drop goal de Stephen Crichton pour les Samoa restera avec lui pendant longtemps

George Williams a mis à nu le chagrin que lui et ses coéquipiers ont vécu alors que Stephen Crichton a décroché le drop goal gagnant lors de la défaite en demi-finale de la Coupe du monde de rugby à XV contre les Samoa.

Le pays hôte avait réussi à envoyer le concours dans le temps supplémentaire du point d’or grâce à l’essai converti tardif de Herbie Farnworth à la suite d’une mauvaise performance contre l’équipe qu’il avait battue 60-6 lors du match d’ouverture du groupe A quatre semaines plus tôt.

Mais leurs espoirs d’atteindre la finale ont été anéantis lorsque Crichton a lancé un pointeur à trois minutes de la prolongation pour sceller une victoire 27-26 et permettre aux Samoa d’affronter l’Australie à Old Trafford, le demi de mêlée Williams révélant que ce sera le cas. son esprit jusqu’à la prochaine Coupe du monde en France en 2025.

“Cela va probablement rester avec nous, surtout moi, pendant trois ans, jusqu’à la prochaine Coupe du monde”, a déclaré Williams, qui aura 31 ans lors du prochain rassemblement mondial de la ligue de rugby.

“C’est le plus déchirant, certaines personnes ne joueront plus jamais dans une Coupe du monde et nous n’aurons plus jamais ce groupe en particulier, c’est pourquoi ça fait si mal.

“C’était assez déchirant de voir ce coup de pied passer. C’était comme si c’était un cauchemar, vraiment – j’avais l’impression que ça durait pour toujours, c’était si lent.

“Nous avons probablement eu ce que nous méritions, nous sommes bien meilleurs que ce que nous avons montré.”

Shaun Wane et Sam Tomkins réagissent à la défaite 26-27 de l'Angleterre en demi-finale face aux Samoa lors de la Coupe du monde de rugby.

L’Angleterre avait traversé le tournoi jusqu’à ce point, avec un total de 242 points et n’en concédant que 34 après avoir terminé en tête de son groupe invaincu et écrasant la Papouasie-Nouvelle-Guinée 46-6 en quart de finale.

Les Samoa, adversaires du groupe A, se sont améliorées depuis cette première rencontre et alors que l’entraîneur-chef de l’Angleterre, Shaun Wane, sentait que son équipe était en deçà des normes qu’ils s’étaient fixées pendant la Coupe du monde, il n’a pas tardé à reconnaître la démonstration des insulaires du Pacifique.

“Nous devons être meilleurs, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Wane. “Ce n’était pas le standard anglais, je ne l’accepterai pas, et les joueurs non plus – ils souffrent.

“Je savais que ce serait un défi différent contre les Samoa. Ils avaient trop de bons joueurs et ils ont prouvé qu’ils étaient meilleurs, mais je ne peux pas, une minute, douter des efforts de mes joueurs.

Shaun Wane a estimé que la performance de l’Angleterre était inférieure aux normes qu’ils se sont fixées

“Ils ont essayé dur et ils sont absolument dévastés, comme tous les membres du personnel. Mais faire des excuses serait injuste pour les Samoa, ils étaient meilleurs que nous.”

Après avoir obtenu leur place en finale pour la première fois et devenir seulement la sixième équipe de l’histoire de la Coupe du monde à atteindre le décideur du tournoi, l’équipe des Samoa remplie de talents de la LNR et de la Super League de Betfred a l’occasion d’écrire encore plus d’histoire en soulevant le Paul Trophée Barrière.

Pour ce faire, ils doivent vaincre les champions en titre et 11 fois vainqueurs de l’Australie – vainqueurs 16-14 de la Nouvelle-Zélande dans l’autre demi-finale – et bien que le capitaine anglais Sam Tomkins considère les Kangourous comme les favoris, il n’en doute pas. serait bon pour le sport dans son ensemble que les Samoa aillent jusqu’au bout.

“Ce serait génial”, a déclaré Tomkins. “Regarder l’autre demi-finale entre la Nouvelle-Zélande et l’Australie, c’est probablement le meilleur match de rugby que j’ai vu depuis très, très longtemps.

Les Samoa visent à entrer dans l’histoire en finale de la Coupe du monde

“L’Australie ira probablement en finale en tant que favorite et à juste titre.

“Mais je pense que ce que les Tonga et les Samoa ont fait ces dernières années, avec des joueurs voulant jouer pour leur patrie plutôt que pour les plus grandes nations, a vraiment ouvert le rugby international et je pense que cela ne peut être que positif.”