Coupe du monde de rugby à XIII 2021: Elliott Whitehead veut faire taire les sceptiques de l’Angleterre | Actualités de la Ligue de Rugby

Elliott Whitehead ne prête aucune attention aux sceptiques avant la campagne de Coupe du monde en Angleterre

En tant qu’Anglais jouant en Australie, Elliott Whitehead a l’habitude d’entendre son pays d’origine être radié chaque fois qu’un tournoi international de la ligue de rugby a lieu.

En plus de l’Australie, championne en titre, et de l’autre membre des “trois grands” du sport, la Nouvelle-Zélande, dont on parle avant la Coupe du monde de rugby de cette année, les demi-finalistes de 2017, les Tonga et les Samoa, adversaires de la première journée de l’Angleterre, sont également devancés par le pays hôte. .

En effet, Phil Gould, un expert franc de la LNR, a tweeté sa conviction que l’Angleterre ne peut pas battre une équipe des Samoa parsemée d’étoiles lors de l’ouverture du tournoi à Newcastle, mais la rangée arrière des Raiders de Canberra, Whitehead, n’est pas gênée par quiconque réduit les chances de l’équipe de Shaun Wane.

“Nous comprenons souvent cela”, a déclaré Whitehead. “Tout le monde parle de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande lorsque ces tournois ont lieu, mais je crois aux garçons que Shaun a sélectionnés et que nous pouvons aller faire le travail.

“Les gens peuvent continuer à parler des Tonga et des Samoa, mais pour nous, tout tourne autour de nous et tout le bruit extérieur peut être laissé à lui-même.

“Cela ne me dérange pas vraiment de qui vous parlez, pour être juste. Je sais de quoi ce groupe est capable, et ils l’ont montré au cours des deux dernières semaines à l’entraînement.

“Nous avons de grands joueurs, des joueurs expérimentés aux jeunes joueurs, et samedi, nous allons montrer ce que nous pouvons faire.”

Whitehead est l’un des six joueurs basés dans la LNR appelés dans l’équipe de l’entraîneur-chef Wane pour ce tournoi et parmi les huit qui faisaient partie de l’équipe de Wayne Bennett il y a cinq ans lorsque l’Angleterre a été battue 6-0 par l’Australie en finale.

L’ancien joueur des Bradford Bulls et des Catalans Dragons apporte avec lui l’expérience de l’utilisation du défi du capitaine sur le terrain dans le cas où il voudrait faire appel de certaines décisions de l’arbitre, qui est en opération dans la LNR depuis 2020 et sera utilisé au Mondial Coupe pour la première fois cette année.

Cependant, Whitehead admet qu’il n’a pas eu beaucoup de succès avec lui lorsqu’il a contesté des décisions pendant son temps à la tête des Raiders cette année.

“Je pense que c’est bien, si vous avez la possibilité de prendre une bonne décision, c’est toujours utile pour votre équipe, mais la plupart du temps, je me trompe parce que j’écoute trop d’accessoires”, a plaisanté Whitehead.

Elliott Whitehead admet qu’il n’a pas eu le meilleur des temps avec le défi du capitaine dans la LNR

“Ils me disent de le défier et ils ont normalement tort. Nous avons établi une règle ce matin, aucun accessoire ne peut dire de relever le défi d’un capitaine.

“J’ai vraiment pris mon rythme [as Canberra captain] cette année. Nous avons commencé lentement, mais nous avons trouvé notre forme. Pour moi, être capitaine de l’équipe est un honneur et un plaisir, mais entrer dans ce camp est une équipe totalement différente et j’ai des leaders dans cette équipe d’Angleterre que je vais admirer et suivre.

“Je vais aider avec mes connaissances et parler, et ce que je sais sur le jeu, et évidemment ma connaissance du défi du capitaine peut aider là-bas.”

Si l’Angleterre défiait les opposants et continuait à soulever le trophée Paul Barrière à Old Trafford le 19 novembre, ce serait la première fois que la Coupe du monde se déroulerait sur le sol britannique depuis que la Grande-Bretagne a remporté l’édition 1972 du tournoi en France.

Elliott Whitehead faisait partie de l’équipe d’Angleterre qui a atteint la finale de la Coupe du monde 2017

La déception de la défaite étroite face à ses anciens rivaux australiens à Brisbane il y a cinq ans est toujours là pour Whitehead, mais il n’y aura pas à s’attarder là-dessus car l’équipe actuelle vise à mettre fin à 50 ans de blessure – en commençant par donner le coup d’envoi de la manière parfaite. face aux Samoa ce week-end.

“C’était décevant ce soir-là, mais nous avons un groupe différent ici et je crois que ce groupe peut aller jusqu’au bout dans ce tournoi”, a déclaré Whitehead.

“Nous avons une question difficile contre les Samoa ce week-end, mais il n’y a pas de meilleur match que ce qui va se passer ce week-end.

“Ce sera une super ambiance à St James’ Park avec deux grandes équipes qui s’affrontent, donc ça devrait être un bon spectacle pour commencer la Coupe du Monde.”