Coupe du monde de rugby 2023 : Warren Gatland ne voit aucun problème avec l’explosion de Dan Biggar contre George North lors de la victoire contre les Fidji | Actualités du rugby à XV

Warren Gatland a déclaré que la gestion du match de son équipe était « stupide » lors de la victoire du Pays de Galles contre les Fidji lors de la Coupe du monde de rugby.

L’entraîneur du Pays de Galles, Warren Gatland, a déclaré qu’il ne voyait pas grand-chose de mal dans l’explosion de Dan Biggar envers son coéquipier George North lors de la victoire palpitante 32-26 contre les Fidji dimanche lors de leur premier match de la Poule C de la Coupe du Monde de Rugby.

L’ouvreur Biggar a fait signe aux tribunes et a réprimandé North pour ne pas avoir envoyé le ballon en touche pour provoquer la pause à la mi-temps alors que le Pays de Galles était sous pression dans ses 22 et détenait une étroite avance de 18-14.

« Cela ne me pose aucun problème. Il s’agit de responsabiliser les gens », a déclaré Gatland.

« Il n’y a rien de mal à ce que les joueurs se défient les uns les autres. Nous voulons que cela fasse partie du groupe afin que chacun soit responsable.

« Pour moi, la pression des pairs est énorme en ce qui concerne cela et la prise de responsabilités. Ce genre de critique n’est pas personnelle. Nous disons que c’est un point de vigilance.

« Il s’agit pour l’équipe de s’améliorer et pour les individus de s’améliorer parce que nous devons être à l’aise avec notre sens critique. »

Le Pays de Galles s’accrochait à la fin et les Fidji auraient pu remporter la victoire si le centre Semi Radradra n’avait pas frappé avec la ligne d’essai en vue.

« Je suis ravi de cette victoire, mais nous avons rendu la tâche beaucoup plus difficile que nécessaire, en prenant des décisions stupides au cours des 15 dernières minutes », a ajouté Gatland.

« Nous devrons procéder à un examen approfondi, concernant la discipline et tout le reste. Je suis un peu en colère à propos de certaines choses, mais le point positif est que nous avons gagné.

« Je pensais que nous contrôlions le match, mais nous savons à quoi ressemblent les Fidji et de quoi ils sont capables et nous avons perdu un peu notre sang-froid.

« Il y a eu des périodes qui ont été excellentes et où nous avons appris, vous savez, avec tout le travail acharné que nous avons accompli.

« Et il y a eu des moments où lorsque vous contrôlez le jeu, c’est une question de gestion des hommes. Et je reviens en quelque sorte à il y a quatre ou cinq ans, lorsque nous avions suivi ce processus pour l’équipe alors qu’elle grandissait. et le développement, et il nous a fallu un peu de temps pour être en mesure de mettre en œuvre confortablement une sorte de gestion et de compréhension du jeu et que les joueurs n’infligent pas de pénalités stupides et ne nous mettent pas sous pression.

« Et puis aujourd’hui, il y a eu des incidents de ce genre. Et comme je l’ai dit, il s’agit de s’assurer que nous sommes honnêtes et que nous examinons cela et que nous apprenons de ces situations sur la façon dont nous gérons les choses à l’avenir et que tout le monde s’améliore. »

Et après?

Le Pays de Galles affrontera ensuite le Portugal le samedi 16 septembre, lors de son deuxième match de la Poule C de la Coupe du Monde de Rugby, au Stade de Nice (16h45 BST).

Les Fidji affronteront ensuite l’Australie dimanche 17 septembre, pour leur deuxième match de la Poule C de Coupe du Monde de Rugby, au Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne (16h45 coup d’envoi).