Coupe du monde de rugby 2023 : l’entraîneur-chef de l’Angleterre, Steve Borthwick, souligne l’incohérence de World Rugby | Actualités du rugby à XV

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Steve Borthwick, explique pourquoi il a décidé de faire débuter Lewis Ludlam à huit ans contre Billy Vunipola pour leur affrontement en Coupe du monde de rugby contre le Japon dimanche.

Steve Borthwick a accusé World Rugby d’adopter une approche incohérente face aux questions disciplinaires alors que l’entraîneur-chef de l’Angleterre continue de faire face aux suspensions des membres de son équipe.

Tom Curry a été expulsé dès la troisième minute de la victoire de samedi contre l’Argentine en Coupe du monde pour un tacle dangereux et a été suspendu de deux matches. Des incidents similaires impliquant le Sud-Africain Jesse Kriel et le Chilien Martin Sigren n’ont pas abouti à un licenciement, une citation ou une suspension. .

Cela a suscité des inquiétudes dans le camp anglais et au-delà, concernant l’arbitrage de défis illégaux impliquant la tête.

Borthwick a également souligné que lorsqu’Owen Farrell avait été expulsé pour un tacle dangereux contre le Pays de Galles, puis innocenté par une audience disciplinaire, World Rugby était intervenu en faisant appel de la décision.

« Il y a eu de nombreux commentaires provenant de différentes sources sur ce qui semble être un manque de cohérence et de transparence dans le processus décisionnel », a déclaré Borthwick.

Kevin Sinfield déclare que malgré trois cartons rouges en quatre matchs, l'Angleterre n'a pas de problème de discipline et qu'il y a trop de « bruit » autour de l'équipe.

« Maintenant, ce n’est pas mon rôle de commenter cela, c’est celui de World Rugby. Je note également qu’il y a eu énormément de commentaires de la part de World Rugby sur Owen Farrell pendant quelques semaines lors de notre préparation pour ce tournoi.

« C’est une situation qui a duré sans cesse et qui a fait l’objet de nombreux commentaires de la part de World Rugby. Je remarque qu’il n’y a pas eu beaucoup de commentaires de la part de World Rugby – m’a-t-on dit – au cours de la semaine dernière. Je laisse cela à World Rugby. Le rugby. »

Curry, suspendu, est l’un des trois joueurs à abandonner le XV de départ de l’Angleterre pour le choc de dimanche contre le Japon.

Borthwick a choisi de titulariser Lewis Ludlam au n°8 devant Billy Vunipola, qui est de nouveau disponible après avoir purgé une suspension de quatre matches.

Alors que Vunipola n’a pu gagner qu’une place sur le banc, les accessoires Kyle Sinckler et Joe Marler ont été insérés dans la formation de départ.

Jones : L’utilisation du TMO comporte de nombreux dangers

L’entraîneur-chef de l’Australie, Eddie Jones, a également profité de sa conférence de presse vendredi pour interroger l’instance dirigeante internationale du sport.

« Je pense que notre utilisation du TMO dans le rugby est pleine de dangers ; que nous demandons à un arbitre dans la tribune de prendre des décisions sous un angle différent sur le jeu, par vidéo », a déclaré l’ancien sélectionneur anglais Jones.

L'entraîneur-chef de l'Australie, Eddie Jones, était heureux de remporter une victoire contre la Géorgie lors du match d'ouverture de la Coupe du monde, mais s'attend à ce que son équipe s'améliore à mesure que le tournoi progresse.

« Et cela n’apporte pas au jeu un meilleur spectacle, cela n’en fait pas un meilleur jeu pour les joueurs, et je pense que nous avons simplement de la chance parce que le rugby international est si populaire. Mais je pense que nous devons vraiment améliorer le jeu et au À la fin de cette Coupe du Monde, nous aurons l’occasion de le faire. »

Jones, dont l’équipe australienne est également en action dimanche contre les Fidji, a suggéré que certains des changements mis en œuvre par World Rugby pour tenter de rendre le jeu plus sûr avaient en réalité l’effet inverse.

« World Rugby a essayé de rendre le jeu plus sûr, mais il l’a rendu plus puissant en provoquant davantage d’arrêts de jeu », a ajouté Jones. « Et il y a un risque à cela, il y a des risques lorsque le jeu devient plus puissant.

« Le jeu évolue vers ces combats de pouvoir absolu de 30 secondes. Cette Coupe du monde sera décidée par celui qui remportera ces combats de pouvoir. Vous avez besoin que le jeu soit plus continu. La durée moyenne d’un ballon en jeu est de 30 secondes, la moyenne La pause dans le jeu est de 70 secondes, vous encouragez donc une compétition de pouvoir. Nous avons besoin de jeu plus continu.

