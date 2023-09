Coupe du monde de rugby 2023 : Kyle Sinckler revient en équipe d’Angleterre pour affronter le Japon alors que Billy Vunipola est sur le banc | Actualités du rugby à XV

Billy Vunipola (à gauche) et Kyle Sinckler reviennent dans l’équipe d’Angleterre pour affronter le Japon

Le pilier en forme Kyle Sinckler a été nommé dans le quinzième de départ de l’Angleterre pour affronter le Japon lors de la Coupe du monde de rugby dimanche, mais Billy Vunipola débutera sur le banc à son retour de suspension.

Sinckler s’est remis d’un problème à la poitrine pour reprendre sa place aux côtés de Steve Borthwick, tandis que Joe Marler arrive également au premier rang.

Lewis Ludlam est préféré à Vunipola au n°8, Ben Earl étant passé de l’arrière du peloton au flanker à la place de Tom Curry, qui purge le premier de ses deux matchs de suspension après avoir été expulsé lors de la victoire d’ouverture du tournoi de l’Angleterre contre l’Argentine en dernier. fin de semaine.

Vunipola est de nouveau disponible après avoir raté le premier match pour cause de suspension, suite à un carton rouge pour un tacle haut lors d’un match de préparation contre l’Irlande en août.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’entraîneur de l’attaque anglaise, Richard Wigglesworth, assure qu’il y a plus de points forts dans « l’armurerie » de l’équipe que la capacité de George Ford à tirer des coups de pied avant leur affrontement contre le Japon dimanche. L’entraîneur de l’attaque anglaise, Richard Wigglesworth, assure qu’il y a plus de points forts dans « l’armurerie » de l’équipe que la capacité de George Ford à tirer des coups de pied avant leur affrontement contre le Japon dimanche.

Le capitaine anglais Owen Farrell purge le dernier match de la suspension de quatre matches qu’il a reçue pour un plaquage élevé lors d’un match de préparation contre le Pays de Galles plus tôt en août.

Alex Mitchell et Jonny May, tous deux titulaires surprises contre l’Argentine après avoir été ajoutés tardivement à l’équipe, conservent respectivement leur place de demi de mêlée et d’aile.

Le seul autre changement dans l’équipe intervient sur le banc, avec Ben Youngs succédant à Danny Care en tant que demi de mêlée remplaçant.

Angleterre: 15 Freddie Steward, 14 Jonny May, 13 Joe Marchant, 12 Manu Tuilagi, 11 Elliot Daly, 10 George Ford, 9 Alex Mitchell; 1 Joe Marler, 2 Jamie George, 3 Kyle Sinckler, 4 Maro Itoje, 5 Ollie Chessum, 6 Courtney Lawes (c), 7 Ben Earl, 8 Lewis Ludlam.

Remplaçants: 16 Theo Dan, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 George Martin, 20 Billy Vunipola, 21 Ben Youngs, 22 Marcus Smith, 23 Ollie Lawrence.

Suivez le match de la Coupe du monde de rugby entre l’Angleterre et le Japon sur les plateformes numériques de Sky Sports à partir de 19h30, coup d’envoi à 20h dimanche.