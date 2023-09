Coupe du monde de rugby 2023 : Kevin Sinfield insiste sur le fait que l’Angleterre n’a pas de problème de discipline | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kevin Sinfield a défendu la discipline de l’Angleterre et a déclaré que le carton rouge de Tom Curry contre l’Argentine était « malheureux ».

L’entraîneur de la défense anglaise, Kevin Sinfield, a rejeté les suggestions selon lesquelles il y aurait un problème de discipline parmi les joueurs, mais admet qu’ils s’habituent à jouer avec 14 hommes.

L’ancienne légende des Leeds Rhinos s’exprimait lors d’une conférence de presse, réagissant à l’annonce selon laquelle le troisième ligne anglais Tom Curry s’était vu imposer une suspension de deux matchs pour son carton rouge lors de la Coupe du monde de rugby contre l’Argentine pour un plaquage frontal.

« Je pense que c’est difficile étant donné les changements, du point de vue de la discipline », a déclaré Sinfield.

« Nous avons accordé sept pénalités ce week-end, mais je ne pense pas que nous ayons un problème de discipline. »

Il s’agit d’une Coupe du Monde utilisant un nouveau système d’évaluation de type « bunker ». Les cartons jaunes sont examinés pendant 10 minutes et l’arbitre du bunker a le pouvoir de transformer le jaune en rouge. Sinfield a estimé que l’Angleterre était « malchanceuse » avec ce qui s’est passé à Marseille samedi soir.

« Je ne pense pas que ce soit différent des autres défis qui ont eu lieu », a déclaré Sinfield.

L'Anglais Elliot Daly réfléchit à la controverse sur la hauteur du plaquage du rugby avant l'audience disciplinaire de Tom Curry

« Nous devons comprendre que cela fait partie du sport et malheureusement, nous avons dû faire face à quatre sur six et pas seulement à trois sur quatre. [red cards].

« Nous comprenons et nous devenons plutôt bons en défense avec 14 hommes, mais nous voulons avoir tout le monde, notre effectif complet à tout moment. Nous allons donc chercher à améliorer ce domaine, mais il est difficile de déterminer exactement de quoi il s’agit. «

Curry est le troisième joueur anglais en un mois à recevoir un carton rouge et à purger une suspension.

Il y a quatre semaines à Twickenham, le skipper anglais Farrell a attrapé le flanker gallois Taine Basham directement au visage avec un plaquage haut, en utilisant une technique qui lui a déjà causé des ennuis. Farrell a reçu un carton rouge.

James Cole de Sky Sports News fait le point sur le camp d'entraînement de l'Angleterre alors que l'équipe de Steve Borthwick poursuit ses préparatifs pour le choc de dimanche contre le Japon

Il y a trois semaines à Dublin, en Angleterre, le numéro 8 Billy Vunipola a été licencié pour un tacle épaule contre tête contre le pilier irlandais Andrew Porter, dans lequel il n’a fait aucune tentative pour envelopper son bras.

L’interdiction de Curry signifie qu’il manquera les matches de la poule D de la Coupe du monde contre le Japon (17 septembre) et le Chili (23 septembre).

Le joueur de 25 ans a reconnu qu’il avait commis un carton rouge lors de l’audience et a vu une suspension initiale de six semaines réduite à trois semaines, puis à deux semaines, la RFU confirmant que Curry participerait à un programme d’intervention de coaching à la place. de rater un troisième match.

« Un meilleur moral dans le camp » malgré l’interdiction de Curry

L’Angleterre s’entraînait de nouveau mercredi dans sa base du Touquet.

S’exprimant lors de l’entraînement de l’Angleterre mardi, Actualités Sky Sports’ James Cole a dit :

« La nouvelle au camp d’hier soir était que Tom Curry avait reçu une suspension de deux matches pour le carton rouge qu’il avait reçu à la troisième minute contre l’Argentine pour un plaquage haut. Il manquera le match de dimanche ainsi que celui de dimanche. contre le Chili également.

« Mais l’Angleterre est renforcée par le retour de Billy Vunipola, qui met fin à sa suspension. Il sera de retour et disponible pour l’Angleterre – il reviendra au dernier rang, Curry abandonne.

L'entraîneur de l'attaque anglaise, Richard Wigglesworth, assure qu'il y a plus de points forts dans « l'armurerie » de l'équipe que la capacité de George Ford à tirer des coups de pied avant leur affrontement contre le Japon.

« Nous avons vu hier combien d’énergie il semble y avoir et à quel point le moral est meilleur dans le camp après cette victoire contre l’Argentine. Cela a été un résultat énorme pour eux, après beaucoup de pression sur l’équipe dans la préparation de cette Coupe du Monde. .

« Combien de changements l’Angleterre fera-t-elle en dehors de Curry ? Pas beaucoup, je pense, voire aucun.

« Nous avons entendu hier Richard Wigglesworth, l’entraîneur de l’attaque anglaise, et il a dit que ‘la continuité est la clé’. Nous ne le savons pas mais nous pensons que la ligne arrière restera la même. »