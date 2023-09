Coupe du monde de rugby 2023 : Johnny Sexton repart alors que l’Irlande effectue quatre changements pour le match contre les Tonga | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Irlande s’entraîne avant son deuxième match du Groupe B de la Coupe du Monde de Rugby contre les Tonga après avoir battu la Roumanie lors de son match d’ouverture.

Le capitaine irlandais Johnny Sexton a conservé sa place de titulaire pour le choc de la Coupe du monde de rugby de samedi contre les Tonga alors que l’entraîneur-chef Andy Farrell a effectué quatre changements dans son équipe.

L’ailier Mack Hansen et le demi de mêlée Conor Murray entrent en défense à la place de Keith Earls et Jamison Gibson-Park.

Il y a également deux changements parmi les attaquants avec Ronan Kelleher remplaçant Rob Herring au talonneur et le flanc ouvert Josh van der Flier venant sur le côté pour Joe McCarthy dans un remaniement du peloton.

Irlande: 15 Hugo Keenan, 14 Mack Hansen, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Conor Murray ; 1 Andrew Porter, 2 Ronan Kelleher, 3 Tadhg Furlong, 4 Tadhg Beirne, 5 James Ryan, 6 Peter O’Mahony, 7 Josh van der Flier, 8 Caelan Doris.

Remplaçants: 16 Rob Herring, 17 David Kilcoyne, 18 Finlay Bealham, 19 Iain Henderson, 20 Ryan Baird, 21 Craig Casey, 22 Ross Byrne, 23 Robbie Henshaw.

