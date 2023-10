Coupe du monde de rugby 2023 : Iain Henderson et Dan Sheehan rejoignent l’équipe d’Irlande pour le grand affrontement contre l’Écosse | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



James Cole explique les permutations impliquées dans la poule B de la Coupe du monde de rugby, qui pourraient voir l’Irlande, l’Écosse ou l’Afrique du Sud, championne du monde en titre, être éliminées du tournoi.

Iain Henderson débutera à la place du vice-capitaine James Ryan au sein de la deuxième ligne irlandaise pour le choc crucial de la Coupe du Monde de Rugby de samedi contre l’Écosse à Paris.

Dan Sheehan remplace Ronan Kelleher au poste de talonneur dans le seul autre changement par rapport à l’équipe qui a battu l’Afrique du Sud il y a près de deux semaines.

Si l’Irlande évite la défaite, elle sera en tête de la poule B et affrontera probablement la Nouvelle-Zélande en quart de finale. L’Écosse doit battre l’Irlande et également lui refuser un point bonus perdant pour progresser.

Le deuxième ligne du Leinster, Ryan, s’est blessé à la main lors de la victoire 13-8 de l’Irlande contre l’Afrique du Sud le 23 septembre et a été nommé sur le banc, offrant ainsi une première titularisation dans le tournoi au skipper de l’Ulster, Henderson.

Sheehan a été préféré à son coéquipier du Leinster Kelleher et fera ses débuts complets en Coupe du monde dans l’autre changement du XV de départ d’Andy Farrell, tandis que le rameur arrière Jack Conan est de retour sur le banc suite à une blessure.

Sheehan a affronté les Springboks il y a quinze jours pour sa première apparition depuis qu’il s’est blessé au pied lors de la victoire d’échauffement contre l’Angleterre le 19 août. Le numéro huit Conan est en lice pour sa première sortie depuis qu’il s’est blessé aux ligaments du pied il y a deux mois.

Le centre Robbie Henshaw, qui souffre d’un problème, a été remplacé sur le banc par Stuart McCloskey, tandis que le flanker Peter O’Mahony remportera sa 100e sélection irlandaise.

L’ouvreur vétéran Johnny Sexton sera le capitaine de son équipe pour le quatrième match consécutif de la Poule B après son retour d’une absence de près de six mois en raison d’une blessure et d’une suspension.

Le joueur de 38 ans sera associé à Jamison Gibson-Park, avec Bundee Aki et Garry Ringrose en forme au milieu de terrain et les ailiers James Lowe et Mack Hansen rejoignant l’arrière latéral Hugo Keenan en défense.

Sheehan sera pris en sandwich entre ses coéquipiers provinciaux Andrew Porter et Tadhg Furlong, Henderson aux côtés de Tadhg Beirne.

Le Centurion O’Mahony, qui a fait ses débuts en Test contre l’Italie en 2012, continuera en dernière ligne avec le joueur mondial de l’année Josh van der Flier et Caelan Doris.

Le capitaine du Munster devrait devenir le 10e Irlandais à franchir ce cap, après Brian O’Driscoll, Ronan O’Gara, Rory Best, Paul O’Connell et John Hayes, et ses coéquipiers actuels Cian Healy, Sexton, Conor Murray et Keith Earls.

Conan, Ryan et McCloskey sont rejoints en réserve par Kelleher, les accessoires Dave Kilcoyne et Finlay Bealham, le demi de mêlée Murray et l’ouvreur Jack Crowley.

Irlande: 15 Hugo Keenan, 14 Mack Hansen, 13 Garry Ringrose, 12 Bundee Aki, 11 James Lowe, 10 Johnny Sexton (c), 9 Jamison Gibson-Park ; 1 Andrew Porter, 2 Dan Sheehan, 3 Tadhg Furlong, 4 Tadhg Beirne, 5 Iain Henderson, 6 Peter O’Mahony, 7 Josh van der Flier, 8 Caelan Doris.

Remplaçants: 16 Ronan Kelleher, 17 David Kilcoyne, 18 Finlay Bealham, 19 James Ryan, 20 Jack Conan, 21 Conor Murray, 22 Jack Crowley, 23 Stuart McCloskey