Coupe du monde de rugby 2021: Shaun Wane nomme l’équipe d’Angleterre pour l’ouverture de la Coupe du monde | Actualités de la Ligue de Rugby

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Shaun Wane, a nommé son équipe de 19 personnes pour le match d’ouverture du tournoi de la Coupe du monde de rugby à XV de samedi contre les Samoa à St James ‘Park.

L’Angleterre affronte les Samoa pour la première fois en cinq ans et la compétition marque le match d’ouverture de son tournoi à domicile.

L’équipe anglaise de 19 joueurs : 1. Sam Tomkins (capitaine), 2, Tommy Makinson, 3. Kallum Watkins 4. Herbie Farnworth, 6. Jack Welsby, 7. George Williams, 8. Tom Burgess, 9. Micky McIlorum, 10. Luke Thompson, 11. Elliott Whitehead, 13. Victor Radley, 14. Dom Young, 15 Morgan Knowles, 16. Matty Lees, 17. Mike Cooper, 18. Chris Hill, 20. Mike McMeeken, 21. Marc Sneyd, 24. Kai Pearce-Paul

