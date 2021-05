Coupe du monde de rugby 2021: la Nouvelle-Zélande accueillera un tournoi féminin reporté en octobre et novembre 2022 | Actualités du rugby

La Néo-zélandaise Fiao’o Faamausili soulève le trophée après la finale de la Coupe du monde féminine 2017

De nouvelles dates pour la Coupe du monde de rugby 2021 reportée ont été annoncées, le tournoi féminin se déroulant désormais en Nouvelle-Zélande du 8 octobre au 12 novembre 2022.

Le tournoi était initialement prévu pour septembre et octobre de cette année, mais a été reporté en mars, World Rugby citant «le paysage mondial incertain et difficile du COVID-19».

L’édition reportée a vu sa fenêtre de tournoi prolongée par World Rugby de 35 à 43 jours pour assurer des périodes de repos de cinq jours entre les matchs, ce qui la met en phase avec la Coupe du monde masculine.

Le format a également été légèrement remanié avec tous les matches disputés le week-end, avec des matchs à trois en-têtes et aucun chevauchement entre les matchs. Le calendrier des rencontres d’origine avait vu six matchs par journée.

Eden Park entrera dans l’histoire en tant que premier site à avoir accueilli les finales de la Coupe du monde de rugby masculine et féminine.

La finale et la finale de bronze se joueront le samedi 12 novembre, quand Eden Park marquera l’histoire en devenant le premier stade à avoir accueilli les finales masculines et féminines.

La phase de billard se jouera les week-ends des 8-9, 15-16 et 22-23 octobre 2022 à Eden Park, au Northlands Events Center de Whangarei et au Waitakere Stadium.

Les quarts de finale auront lieu les 29 et 30 octobre, suivis des demi-finales le samedi 5 novembre.

L’Angleterre Sarah Hunter lors de la finale 2017. Le tournoi en 2022 aura des pauses plus longues entre les matchs pour le bien-être des joueurs.

Le président de World Rugby, Sir Bill Beaumont, a déclaré: « Nous sommes pleinement déterminés à accélérer le jeu féminin à tous les niveaux et bien que le report ait été décevant pour tout le monde, il a fourni une occasion unique de revoir chaque aspect de l’événement pour s’assurer qu’il est le meilleur. peut être pour les joueurs, les fans du monde entier et les merveilleux et enthousiastes Néo-Zélandais.

«Des périodes de repos plus longues entre les matches pour toutes les équipes sont un engagement supplémentaire à fournir des normes complètes de bien-être des joueurs à la RWC 2021.

« Je tiens à remercier toutes les parties prenantes pour leur soutien et leur approche ouverte d’esprit à l’égard de ce processus et nous pouvons maintenant nous attendre à une Coupe du monde de rugby 2021 vraiment spectaculaire, qui se jouera en 2022. »

La directrice du tournoi, Michelle Hooper, a déclaré: « L’élan du sport féminin ne cesse de se développer et nous sommes impatients de le démontrer au monde à travers l’énergie imparable qui sera exposée lors de la Coupe du monde de rugby en 2022. »