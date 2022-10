Coupe du monde : de quoi l’Écosse, le Pays de Galles et la République d’Irlande ont-ils besoin pour atteindre la finale ? | Nouvelles du football

De quoi ont besoin le Pays de Galles, l’Écosse et la République d’Irlande pour s’assurer une place à la Coupe du monde de l’année prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande ? Sky Sports explique…

Comment fonctionnent les barrages de la Coupe du monde féminine ?

Trois finales de barrages auront lieu mardi alors que Écosse affronter le République d’Irlande, Pays de Galles affronter la Suisse et le Portugal affronter l’Islande.

Sur les trois vainqueurs, deux se qualifient directement pour la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande sur la base des points et du nombre de buts en phase de groupes et en barrages.

Le troisième participera aux barrages interconfédérations en Nouvelle-Zélande en février. Ce KO de 10 équipes mettra également en vedette le Cameroun, le Chili, le Taipei chinois, Haïti, le Panama, le Paraguay, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Sénégal et la Thaïlande.

Dans l’état actuel des choses, la Suisse est en tête avec 19 points, un d’avance sur l’Islande qui, à son tour, a un point d’avance sur la République d’Irlande.

L’Ecosse est quatrième avec 16 points, comme le Portugal et bien qu’elle partage la même différence de buts, l’Ecosse a marqué plus. Le Pays de Galles est actuellement sixième avec 14 points.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le sélectionneur écossais Pedro Martinez Losa se prépare pour le barrage de la Coupe du monde féminine contre la République d’Irlande



De quoi l’Ecosse, le Pays de Galles et le ROI ont-ils besoin pour se qualifier ?

Mardi, trois points seront attribués pour une victoire en 120 minutes, alors qu’il n’y a qu’un point offert si une équipe devait triompher aux tirs au but.

Donc, se qualifier automatiquement pour la Coupe du monde Écosse aurait besoin soit du Pays de Galles pour battre la Suisse, soit du Portugal pour vaincre l’Islande, puis reproduire cette marge de victoire sur la République d’Irlande.

L’équipe de Pedro Martinez Losa est en action après les deux autres matches, elle saura donc ce qui est nécessaire et de toute façon, une victoire à Hampden Park mardi garantira au pire la troisième place et laissera l’équipe au bord d’une deuxième finale de Coupe du monde.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneure du Pays de Galles, Gemma Grainger, décrit les soins et la sécurité des joueuses comme des domaines prioritaires pour le football féminin



Pays de Gallesquant à lui, devrait battre la Suisse de deux buts, tout en obligeant l’Écosse à gagner contre la République d’Irlande aux tirs au but et le Portugal devrait également battre l’Islande aux tirs au but.

Toute victoire pour République d’Irlande, jumelé à la victoire du Portugal ou du Pays de Galles les verrait progresser. Alternativement, trois points pour les Irlandais obligeraient l’Islande ou la Suisse à ramasser un point ou moins.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La capitaine du Pays de Galles, Sophie Ingle, pense que la FAW améliore lentement la sécurité des joueurs dans le football masculin et féminin.



Quels sont les barrages inter-confédération?

Un tournoi à 10 équipes aura lieu en Nouvelle-Zélande du 17 au 23 février pour désigner les trois derniers finalistes.

Une seule des six équipes des barrages de mardi participera avec des équipes réparties en trois groupes : deux sur trois et un sur quatre, avec un classement décidé par le classement FIFA.

Les trois groupes se joueront dans des compétitions à élimination directe distinctes, le vainqueur de chaque qualification pour la finale de la Coupe du monde. Dans les deux groupes de trois équipes, l’équipe tête de série ira directement en finale (après avoir disputé un match amical contre la Nouvelle-Zélande ou un pays invité) et rencontrera les vainqueurs de la demi-finale entre les deux autres équipes de leur groupe.

Qui s’est qualifié pour la Coupe du monde jusqu’à présent ?

Image:

Quatre fois vainqueurs, les États-Unis sont les champions en titre





Hôtes : Australie, Nouvelle-Zélande

AFC : Chine, Japon, Philippines, Corée du Sud, Vietnam

CAF : Maroc, Nigéria, Afrique du Sud, Zambie

CONCACAF : Canada, Costa Rica, Jamaïque, États-Unis

CONMEBOL : Argentine, Brésil, Colombie

UEFA : Danemark, Angleterre, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède