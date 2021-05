Coupe du monde de piscine: l’Italie, le Koweït et le Danemark remportent tous des records de choc à Milton Keynes | Nouvelles du Snooker

L’Italien Daniele Corrieri (à gauche) et Fabio Petroni ont stupéfié l’Espagne à la Coupe du monde de billard (photo gracieuseté de Taka Wu / Matchroom Multi Sport)

L’Italie, le Koweït et le Danemark ont ​​tous enregistré des victoires choc lors de la Coupe du monde de billard à Milton Keynes lundi.

Le duo italien Fabio Petroni et Daniele Corrieri ont mené pendant une grande partie du premier match de la soirée contre l’Espagnol Francisco Sanchez-Ruiz et le champion du World Pool Masters David Alcaide.

La pause dorée de Corrieri leur a donné une avance de 4-1 et ils se sont rapidement déplacés vers la colline avec une bonne avance de 6-2.

Un mini combat a porté l’Espagne à 6-4, mais Sanchez-Ruiz a ensuite raté un long 2 dans la poche supérieure.

Corrieri a fait le saut pour retirer le 2 mais s’est accroché au 7. Cependant, l’ancien joueur de la Coupe Mosconi Fabio Petroni a battu le 3 et cela a ouvert la table pour les outsiders, qui ont dégagé le match pour organiser un deuxième tour. affrontement avec le Danemark mercredi.

Les Koweïtiens Omar Al-Shaheen et Badar Abdullah Alawadhi ont surpris la Pologne avec une victoire de 7-3.

Le champion allemand de l’US Open Joshua Filler et son nouveau partenaire Christoph Reintjes ont battu les recrues de la Coupe du monde en Lituanie 7-4.

« Jouer dans l’arène est toujours nerveux lors du premier match, mais j’ai vraiment apprécié », a déclaré Filler. «J’ai raté quelques tirs mais ça arrive mais l’essentiel est de rester positif, et mon partenaire a très bien joué donc je suis ravi que nous ayons gagné.

« Vous devriez vous entraîner en équipe pour trouver votre chimie et votre rythme et je pense que c’est la clé pour chaque équipe. J’ai été impressionné par la Lituanie. Je les ai vus dans la salle d’entraînement et ils ont bien joué et après 5-1, ils ont continué à se battre. . «

Le Danemark a enregistré sa toute première victoire en Coupe du monde de poule, battant la France 7-2, Mickey Krause et Bahram Lotfy se montrant trop bons pour le duo français Alex Montpellier et Alain Da Costa, qui remplaçaient tardivement l’Albanie.

Le duo néerlandais de Niels Feijen et Marc Bijsterbosch a utilisé son expérience du tournoi pour surmonter un impressionnant couple de Sanjin Pehlivanovich et Ajdin Piknjac 7-4, alors que la Bosnie-Herzégovine faisait ses débuts en Coupe du monde.

Il y a eu aussi des débuts pour l’Islande, mais ils ont eu du mal à la table contre le couple finlandais Petri Makkonen et Casper Matikainen, qui a remporté une victoire de 7-0 au badigeon.

