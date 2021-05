Coupe du monde de piscine: l’Autriche, championne en titre, éliminée par la Slovaquie | Nouvelles du Snooker

Les Slovaques Jaroslav Polach et Jakub Koniar ont surpris l’Autriche à la Coupe du monde de billard

Les débutants de la Slovaquie ont stupéfié l’Autriche, championne en titre, avec une brillante victoire 7-1 lors de la première journée de la Coupe du monde de billard à Milton Keynes.

Albin Ouschan et Mario He ont atteint les trois dernières finales de la Coupe du monde, remportant le trophée en 2017 et 2019. Cependant, Jakub Koniar et Jaroslav Polach ont à peine donné une chance à leurs adversaires car la Slovaquie a provoqué un choc majeur pour les assommer.

Le Japon, la Russie, la Grèce et l’Estonie ont également remporté des victoires dimanche au Stadium MK.

« C’est incroyable », a déclaré Koniar. «Nous avons eu un peu de chance au début, mais avec le ballon sur place et les pauses du vainqueur, vous pouvez même battre la meilleure équipe du monde.

« Nous savions que nous pouvions gagner. J’ai battu Albin à quelques reprises, Jaro a gagné contre les deux joueurs en Bundesliga autrichienne, donc nous savions que si nous jouions notre meilleur match, nous pourrions gagner. »

« Nous avons pratiqué la pause tout le week-end dernier ensemble », a ajouté Polach. « Nous avons joué une pause difficile, le contrôle de la bille blanche était bon et nous avons eu un peu de chance, mais de 2-1 à 6-1, ils n’étaient pas à la table. Dans ce match, vous pouvez battre n’importe qui dans le monde. . «

La Slovaquie affrontera la République tchèque au deuxième tour après un succès 7-4 sur la Hongrie.

Naoyuki Oi et son partenaire de jeu japonais Masato Yoshioka ont avancé au Stadium MK

Le favori japonais Naoyuki Oi et le débutant Masato Yoshioka ont battu le duo croate Philipp Stojanovic et Roberto Bartol 7-1.

« Ce fut un match très rapide aujourd’hui, la table jouait très vite avec le nouveau ballon et le nouveau tissu. C’était difficile mais mon coéquipier était confiant », a déclaré Oi avant d’offrir aux spectateurs une danse de la victoire.

Le Japon affrontera la Russie après que l’équipe composée du champion du monde Fedor Gorst et du nouveau partenaire de jeu Sergey Lutsker ait battu la Suisse 7-4.

Le duo grec Alexander Kazakis et Nick Malai, un duo qui a atteint les demi-finales la dernière fois, s’est avéré trop bon pour la Serbie, gagnant 7-2.

L’Estonie (Denis Grabe et Mark Magi) est devenue la sixième équipe à avancer dès le premier jour de jeu, mais seulement après avoir survécu à une frayeur contre la Belgique (Serge Das et Kavin Lannoye) pour s’imposer 7-5.

