Coupe du monde de netball : l’Angleterre se bat pour une victoire 72-46 contre les Tonga | Nouvelles du netball

L’Angleterre a dû travailler dur face à une équipe tongane très physique

L’Angleterre s’est battue pour assurer une victoire 72-46 sur les Tonga lors de leur premier match de la deuxième étape de la Coupe du monde de netball.

Funmi Fadoju et Eleanor Cardwell ont été réintégrées dans la formation de départ après avoir quitté le banc contre l’Écosse, la Goal Shooter faisant immédiatement sa marque alors que l’Angleterre se battait dur.

Cependant, la fin du premier quart-temps a vu les Tonga se battre pour laisser l’Angleterre avec une avance moins que confortable de 19-14.

Cardwell et Helen Housby ont échangé des positions à l’avant du cercle pour le deuxième quart et l’Angleterre s’est fait tirer, augmentant son avance à 38-22 à la mi-temps dans un concours intrigant et physique.

Il y a eu un rare match nul lors du match de la Coupe du monde de netball entre les Tonga et l'Angleterre.

Layla Guscoth et Jade Clark sont ensuite entrées dans la mêlée au troisième quart et les 15 minutes ont été beaucoup plus serrées, mais l’Angleterre a montré sa classe pour prendre une avance de 54-36 avec un quart à jouer.

L’Angleterre a poussé fort dans le dernier quart alors que le physique des Tonga a continué à les faire travailler dur, scellant une victoire 72-46.

Ailleurs, l’Australie a battu l’Écosse 76-37, les Silver Ferns battant le Pays de Galles 83-34. La Jamaïque a également perdu 61-49 vainqueurs contre l’Ouganda, les hôtes de l’Afrique du Sud s’imposant 69-28 contre Trinité-et-Tobago.

Metcalf : Nous avons dû construire tout au long du jeu

Le co-capitaine anglais Nat Metcalf…

« Nous savons que les Tonga sont une grande équipe et nous savions qu’il était important de construire notre avance au fur et à mesure que le match avançait.

« Nous voulions simplement nous occuper du ballon et nous assurer que nous marquions la possession donnée.

« Cinquante pour cent du temps, nous avons le ballon entre nos mains, nous devions donc nous en occuper et nous assurer qu’il atteignait le but. »