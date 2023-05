Coupe du monde de netball 2023 : Sky Sports diffusera tous les matchs en direct du tournoi au Cap, en Afrique du Sud | Nouvelles du netball

Sky Sports diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de netball Vitality 2023

Sky Sports et NOW diffuseront tous les matchs de la Coupe du monde Vitality Netball en direct cet été.

Le tournoi du Cap, en Afrique du Sud, débute le vendredi 28 juillet, la finale se déroulant le dimanche 6 août.

L’accord a été facilité par l’agence de diffusion internationale de World Netball, SPORTFIVE, et signifie que Sky Sports diffusera chaque match en direct sur les chaînes Sky Sports, avec un match par jour disponible pour tous sur Sky Sports YouTube. canaliser.

Les faits saillants seront disponibles quotidiennement sur l’application Sky Sports, permettant aux fans de netball de rattraper toute action qu’ils auraient pu manquer.

Les anciennes stars anglaises Pamela Cookey et Eboni Usoro-Brown rejoindront Caroline Barker au Cap, donnant aux téléspectateurs un aperçu et une analyse d’experts de la compétition.

Helen Falkus, directrice multisports de Sky Sports, a déclaré: « La Coupe du monde de netball est l’apogée du calendrier international et nous avons hâte de présenter toute l’action en direct aux abonnés de Sky Sports. Nous diffuserons également des matchs sélectionnés en direct sur la chaîne YouTube de Sky Sports, faisant passer l’action du tournoi accessible à tous. »

Clare Briegal, PDG de World Netball, a ajouté: « Nous sommes ravis d’annoncer que Sky Sports diffusera tous les matchs de la Coupe du monde Vitality Netball 2023 en direct du Cap à notre public au Royaume-Uni et en Irlande.

« Dans le cadre de notre stratégie de base, Grow, nous nous sommes donné pour objectif d’apporter plus de netball, à plus de personnes, plus souvent en développant notre stratégie de diffusion et de médias numériques et, à son tour, en augmentant les revenus et en élargissant la portée et le profil du netball. C’est un exemple clair de la façon dont nous y parvenons.

« La Coupe du monde Vitality Netball 2023 est notre opportunité de démontrer les compétences de nos incroyables athlètes internationaux de netball sur la scène mondiale et nous remercions Sky Sports d’en faire partie. »

L’Angleterre a remporté le bronze lors de la dernière Coupe du monde de netball en 2019 à Liverpool

Le directeur général de SPORTFIVE, Malcolm Thorpe, a déclaré : « SPORTFIVE est ravi de confirmer la couverture par Sky de la Coupe du monde Vitality Netball 2023.

« La position de Sky en tant que leader du sport féminin, ainsi que son engagement à offrir une qualité de diffusion exceptionnelle, permettront au netball de continuer à fournir un divertissement sportif de haute qualité aux fans du Royaume-Uni et d’Irlande. »

Seize équipes participeront au tournoi dans les cinq régions du World Netball.

La Nouvelle-Zélande est championne en titre après avoir battu l’Australie, 11 fois vainqueur, d’un point lors de la finale de la Coupe du monde 2019 à Liverpool.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la finale entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande de la Coupe du monde de netball 2019 Faits saillants de la finale entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande de la Coupe du monde de netball 2019

L’Angleterre cherchera à mettre fin à la domination des nations australasiennes après avoir terminé troisième des trois dernières Coupes du monde de netball.

2023 est une autre année incroyablement excitante pour le sport féminin et, en tant que premier investisseur britannique dans le sport féminin, Sky Sports diffusera le meilleur de l’action, notamment la Netball Super League, la Super League féminine, l’US Open Tennis, la Solheim Cup, The Hundred, Women’s Ashes. , et plus.

Poules de la Coupe du monde de netball 2023

Poule A : Australie, Tonga, Zimbabwe, Fidji

Poule B : Angleterre, Malawi, Ecosse, Barbade

Poule C : Jamaïque, Afrique du Sud, Pays de Galles, Sri Lanka

Poule D : Nouvelle-Zélande, Ouganda, Trinité-et-Tobago, Singapour