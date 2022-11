Coupe du monde de netball 2023: regardez le tirage au sort en direct alors que l’Angleterre apprend les adversaires du groupe pour le tournoi d’Afrique du Sud | Nouvelles du netball

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



DIRECT! Tirage au sort de la Coupe du monde de netball – Regardez en direct à partir de 18h

La préparation de la Coupe du monde de netball 2023 commence ici !

Regardez le tirage en direct à partir de 18h via le flux ci-dessus alors que les nations apprennent leurs groupes pour la première étape du tournoi de l’été prochain en Afrique du Sud, qui sera entièrement diffusé en direct sur Sky Sports du 28 juillet au 6 août.

Le tirage au sort confirmera les quatre groupes dans lesquels les 16 équipes seront réparties.

Les huit meilleures équipes – selon leur classement mondial – ont déjà été classées dans leurs groupes, avec l’Australie et les Tonga dans le groupe A, l’Angleterre et le Malawi dans le groupe B, l’Afrique du Sud et la Jamaïque dans le groupe C, et la Nouvelle-Zélande et l’Ouganda dans le groupe D. .

Il reste deux places dans chacun des quatre groupes, qui seront décidées ce soir à partir de 18h.

L’Angleterre confirme la série jamaïcaine dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde

Les Vitality Roses accueilleront les Sunshine Girls jamaïcaines en Angleterre au Nouvel An pour une série de tests de trois matchs alors qu’elles poursuivent leurs préparatifs pour la Coupe du monde de netball en Afrique du Sud l’été prochain.

La série débutera à Manchester à l’AO Arena le mercredi 11 janvier avant que les équipes ne se rendent à la Copper Box Arena de Londres pour des matchs consécutifs les samedi 14 et dimanche 15 janvier.

La Jamaïque est actuellement classée troisième au monde, une place devant l’Angleterre, après avoir remporté une médaille d’argent historique aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022.

Ce sera la première fois que les Vitality Roses joueront dans le nord-ouest de l’Angleterre depuis la Coupe du monde de netball Vitality 2019 à Liverpool. Ce sera également le premier match international de l’équipe à Manchester depuis novembre 2016, lorsqu’elle a également affronté la Jamaïque.