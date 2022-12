Coupe du monde de Messi: l’Argentine, en proie aux malheurs, voit le salut au Qatar

Commentez cette histoire Commentaire

Début septembre, j'ai rencontré le ministre argentin des Finances, Sergio Massa, lors d'une visite à Washington. Massa, surnommé un "super" ministre pour les multiples portefeuilles qu'il détient tout en dirigeant l'économie assiégée de son pays, était dans la capitale américaine dans le cadre d'un effort plus large visant à stabiliser une situation périlleuse. L'Argentine criblée de dettes, ses réserves de change épuisées, était au bord de l'hyperinflation. Il y avait des accords commerciaux à négocier et des négociations au Fonds monétaire international à conclure.

À l’époque, des pressions inflationnistes tourbillonnaient également autour de Washington, et j’ai demandé à Massa s’il y avait des leçons que les Américains pourraient tirer de l’expérience chronique des crises budgétaires en Argentine. “Nous apprenons toujours”, m’a dit Massa sans ambages. « Nous ne pouvons rien apprendre à personne.

Dans les mois qui ont suivi, Massa a tenu bon, conjurant les pires craintes des analystes économiques. Il est maintenant l’un des favoris pour reprendre le flambeau de l’establishment politique péroniste meurtri et divisé lors des élections de l’année prochaine. Mais les conditions sont encore sombres : l’inflation ne semble pas ralentir et près de 40 % de la population du pays vit désormais en dessous du seuil de pauvreté.

“Aujourd’hui, l’économie est maintenue par une batterie de contrôles des prix et des changes”, a noté The Economist. «Même ainsi, l’inflation sera proche de 100% cette année, et sur le marché noir (toléré), le peso vaut moins d’un quart de sa valeur il y a trois ans. Le gouvernement vit de semaine en semaine.

L’Argentine se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du monde avec une partie d’éblouissement et une partie de chaos

Entrez dans la Coupe du monde. Au cours du mois dernier, les Argentins ont eux-mêmes vécu semaine après semaine, jour après jour, de la fortune de leur équipe nationale de football bien-aimée au Qatar. Dimanche, l’Argentine a rendez-vous avec le destin, en affrontant la France en finale de la Coupe du monde. La victoire marquerait un troisième titre de Coupe du monde pour la nation sud-américaine folle de football et le couronnement de la carrière déjà sans égal de l’attaquant argentin Lionel Messi, sans doute le plus grand à jouer le jeu.

La perspective de cette victoire a consumé l’imagination nationale. Bien qu’ils vivent à des milliers de kilomètres de l’émirat du Golfe, les Argentins constituent l’un des plus grands blocs de fans qui se sont rendus au Qatar – une réalité audible pour quiconque assiste ou regarde les matchs de l’Argentine pendant la Coupe du monde.

“La Coupe du monde est l’occasion de retrouver l’enthousiasme dans un pays extrêmement frustré et rempli d’un sentiment d’échec accablant”, a déclaré José Abadi, psychiatre à Buenos Aires, au Washington Post avant le début de la Coupe du monde. “C’est une chance de gagner pour une fois et d’obtenir une reconnaissance mondiale pour la qualité de notre football plutôt que pour l’argent que nous devons.”

L’engouement pour le tournoi était si grand que, dans les semaines qui ont précédé son début, une pénurie d’autocollants à collectionner ressemblant à des cartes de baseball a généré une véritable crise politique. “Le gouvernement a dû organiser une réunion spéciale sur la manière de gérer la pénurie d’autocollants car cela affectait l’humeur des gens”, a déclaré le journaliste argentin Martin Mazur dans un podcast récent. “Et maintenant, même avec l’inflation élevée, des milliers de personnes essaient d’être [in Qatar] pour la demi-finale et la finale, mettant littéralement tout leur argent qu’ils ont économisé pendant de nombreuses années juste pour être ici et célébrer.

Pour Massa et ses alliés, il y a une doublure argentée claire. “En Argentine, les gens ne parlent de rien d’autre”, écrit Federico Rivas Molina dans le quotidien espagnol El Pais. « La victoire contre la Croatie mardi dernier en demi-finale a façonné le discours public. Les familles discutent de l’endroit où elles regarderont la finale contre la France dimanche, et les politiciens gardent la tête basse pour éviter d’attirer l’attention.

La Coupe du monde qui a laissé les droits de l’homme derrière

Le football, probablement plus que tout autre sport, a la capacité d’offrir des moments de transcendance. La course du Maroc aux demi-finales de ce tournoi a déclenché une étonnante vague d’amour et de solidarité à travers le Moyen-Orient, le monde arabe et l’Afrique, et restera dans les mémoires dans les années à venir.

L’Argentine se trouve toujours sous l’ombre volumineuse de sa défunte légende du football Diego Maradona, qui a propulsé son pays au triomphe de la Coupe du monde en 1986 et, à force de sa renommée et de sa personnalité irrépressible, a construit une légion de supporters argentins dans le monde entier. Aux yeux des fanatiques de pays aussi lointains que l’Inde et le Bangladesh, Messi ne fait que marcher sur les traces de Maradona.

En effet, Messi a été hanté par l’héritage de Maradona. Malgré tous les trophées et distinctions qu’il a remportés au niveau des clubs en Europe, Messi n’a jamais suscité la même affection à domicile que Maradona, qui a réalisé quelque chose qui échappait encore à l’attaquant au talent sublime. Messi a fait face à des défaites écrasantes, notamment lors de la finale de la Coupe du monde en 2014 et une sortie ignominieuse en Russie en 2018. Tourmenté par l’échec, Messi a même brièvement pris sa retraite de l’équipe nationale.

Mais alors que Messi, 35 ans, approche du crépuscule de sa carrière – il a admis aux journalistes cette semaine qu’il s’agissait presque certainement de sa dernière Coupe du monde – la ferveur et l’amour pour lui se sont intensifiés. Dans les stades du Qatar, les supporters argentins chantent leur pays comme le « pays de Diego et de Leo » et semblent presque le vouloir pour la victoire ultime.

Dans la tribune de presse du match de la phase de groupes entre l’Argentine et la Pologne, un journaliste argentin m’a expliqué que, pendant des années, sa nation avait attendu que Messi remporte la Coupe du monde. Maintenant, a-t-il dit, c’est la nation qui veut gagner pour Messi.

Dans ce contexte, une défaite face à la France, championne du monde en titre, risque d’être assez dure à encaisser. Certains en Argentine essaient de garder du recul. Le ministre du Travail du pays, Kelly Olmos, a rappelé aux journalistes à quel point ils avaient peu changé lorsqu’ils avaient remporté la Coupe du monde de 1978, organisée de manière controversée en Argentine par la dictature militaire du pays.

“Nous étions sous la dictature, persécutés, nous ne savions pas ce que demain nous réservait, mais l’Argentine est devenue championne et nous sommes sortis pour célébrer dans les rues”, a déclaré Olmos. “Et puis nous sommes revenus à la réalité, qui était implacable.”

Les supporters argentins espèrent peut-être un plus grand sursis. La magie du football, c’est qu’« il nous offre la possibilité d’un bonheur à la fois éphémère et éternel », a déclaré à l’Agence France-Presse l’écrivain argentin Ariel Scher. “Aucun problème ne sera résolu ou éliminé mais en même temps, même brièvement, cela nous éblouit avec quelque chose qui laisse un souvenir impérissable.”

Comment gérer ce moment de grâce éphémère, le frisson d’une gloire écrasante, peut en effet être une leçon que les Argentins veulent enseigner au monde.