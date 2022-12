Coupe du Monde de la FIFA: Neymar en larmes après le départ du Brésil avec chagrin d’amour

L’attaquant brésilien Neymar était en larmes après que son équipe ait été éliminée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le Brésil a perdu contre la Croatie aux tirs au but en quarts de finale après que Neymar ait marqué un but sensationnel dans le temps supplémentaire pour leur donner de grands espoirs.

Rodrygo et Marquinhos ont raté les tirs au but pour le Brésil alors que la Croatie a inscrit ses quatre premiers tirs au but pour choquer le monde en éliminant les quintuples champions du monde qui étaient également favoris cette fois pour soulever le trophée.

Neymar, qui tire habituellement le coup de pied final lors d’une séance de tirs au but, n’a même pas eu la chance de le prendre car le Brésil a été éliminé après que Marquinhos ait frappé la barre.

L’attaquant du PSG pleurait après la défaite déchirante car c’était son rêve de remporter la Coupe du monde avec le Brésil et c’était probablement sa dernière chance car il a mentionné plus tôt que le Qatar pourrait être son dernier WC.

Les coéquipiers seniors Thiago Silva et Dani Alves ont consolé le joueur de 30 ans qui a également égalé le record de buts de tous les temps de Pelé pour le Brésil le même soir.

L’attaquant brésilien a marqué dans la première mi-temps de la prolongation du quart de finale de la Coupe du monde de son équipe contre la Croatie.

Neymar a marqué d’un tir du pied droit après avoir traversé la défense et dribblé devant le gardien croate pour égaler le record de Pelé. Il est entré dans le tournoi à deux buts du jalon et a marqué son 76e en huitièmes de finale contre la Corée du Sud après son retour d’une blessure à la cheville.

Neymar, 30 ans, a marqué 77 buts en 124 matches avec le Brésil. Les buts de Pelé sont survenus en 92 apparitions avec l’équipe nationale entre 1957 et 1971.

Pendant ce temps, la Croatie a égalisé lorsque Bruno Petkovic a marqué à la 117e. Cinq des six derniers matches de la Croatie en Coupe du monde ont été prolongés, notamment lors de sa victoire aux tirs au but contre le Japon en huitièmes de finale au Qatar. L’équipe a réussi huit de ses 10 derniers matchs à élimination directe du tournoi.

Dominik Livakovic a de nouveau été le héros de la Croatie puisqu’il a effectué 10 arrêts en 120 minutes, puis a refusé à Rodrygo un penalty sur le premier coup de pied pour mettre immédiatement le Brésil sous pression.

