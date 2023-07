Coupe du monde de la FIFA : les partisans prêts à encourager l’équipe canadienne

MELBOURNE-

Perché sur les rives de la sinueuse rivière Yarra de Melbourne se trouve un endroit appelé le Wharf.

Le pub au bord de l’eau regorge généralement de clients locaux. Mais alors qu’Équipe Canada entame son match d’ouverture de la Coupe du monde féminine de la FIFA en Australie et en Nouvelle-Zélande, le pub est rempli de Canadiennes.

À une table, Sheri Ainslie est entièrement vêtue de rouge et de blanc, y compris un maillot numéro 12 en clin d’œil à la superstar du football Christine Sinclair.

« Nous sommes ici pour honorer ces femmes et pour être les fans les plus grands et les plus bruyants », a déclaré Ainslie.

Avec sa famille, elle a voyagé depuis l’Ontario pour encourager les joueurs lors de leur premier match contre le Nigeria.

« J’ai joué au football en grandissant et j’adore ce sport », a-t-elle déclaré. « Le niveau de jeu de cette équipe est incroyable, ils ont vraiment quelque chose de spécial. »

Susan Cotton, la mère d’Ainslie, a également fait le long voyage en Australie pour soutenir l’équipe. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle aimait le football, elle a fait un grand sourire et a répondu : « J’aime tout. Oui, tout à ce sujet. »

Sheri Ainslie, à gauche, et sa famille se préparent à encourager Équipe Canada au pub Wharf de Melbourne. (Nouvelles nationales de CTV)

Également dans la foule de plus de 50 personnes se trouve Kathy Chapman de Moncton, NB

« Pour moi, c’est le voyage d’une vie de venir voir la Coupe du monde et avoir un membre de la famille qui participe au tournoi est absolument incroyable », a-t-il ajouté.

La nièce de Chapman, âgée de 34 ans, Allysha, est arrière gauche de l’équipe nationale du Canada.

« Penser à sa carrière et voir comment elle s’est épanouie me fait pleurer un peu parce que je suis si fier », a déclaré Chapman.

La Canadienne Allysha Chapman, à gauche, court suivie de Christine Sinclair et Quinn lors d’une séance d’entraînement avant la Coupe du monde féminine de la FIFA à Melbourne, Australie, le 20 juillet 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Scott Barbour

Canada Soccer a organisé l’événement pour les fans, les amis et la famille afin de créer « un point de ralliement dynamique pour tous ceux qui soutiennent le Canada ». Des rassemblements similaires sont prévus pour chaque ville où l’équipe joue pendant la phase de groupes et tout au long de la compétition.

« Je pense que chacun des joueurs a tellement de passion et personne ne dira qu’il ne peut pas », a ajouté Chapman.

Il s’agit de la neuvième Coupe du monde féminine et, avec 32 équipes en compétition, c’est la plus importante de l’histoire du tournoi.

Jusqu’à présent, environ 1,4 million de billets ont été achetés pour les 64 matchs jusqu’au 20 août, a confirmé un porte-parole de la FIFA à CTV National News, ce qui est plus que le total record établi au Canada il y a huit ans.

Équipe Canada tient sa dernière séance d’entraînement ouverte au Lakeside Stadium de Melbourne. (Nouvelles nationales de CTV)

Lors de la dernière séance d’entraînement ouverte avant le premier match d’Équipe Canada, les femmes semblaient à l’aise, confiantes et semblaient s’amuser beaucoup.

« Depuis que le jour 1 est ici en Australie, cela a juste été léger et ce qui nous a toujours séparés, c’est la famille que nous créons », a déclaré la capitaine Christine Sinclair lors d’une conférence de presse d’avant-match.

Sinclair croit fermement que son talent et sa ténacité peuvent aller loin dans le tournoi, mais même après cinq Coupes du monde, elle admet qu’elle est toujours nerveuse avant le match.

« C’est la même chose que ma première Coupe du monde. J’ai toujours ces nerfs, ces papillons d’excitation comme je l’ai fait en 2003 lors de ma première. » dit Sinclair.

L’équipe nigériane classée 40e n’est pas une rivale canadienne inconnue. Les femmes les ont déjà battues lors de matchs précédents, mais l’entraîneur-chef Bev Priestman dit qu’elles ne tiennent rien pour acquis.

Alors qu’il était à la même disponibilité médiatique que Sinclair, Priestman a déclaré: « Notre objectif sera de grandir tout au long du tournoi, d’apprendre de chaque match et de s’améliorer de plus en plus. »