Coupe du Monde de la FIFA 2026 : hôtes, dates, rencontres, stades et tout ce que vous devez savoir

Où aura lieu la Coupe du monde 2026 ?

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Ils ont été annoncés comme hôtes conjoints en 2018, remportant leur candidature lors d’un scrutin parmi les membres du Congrès de la FIFA par 134 voix contre 65 pour le Maroc, avec trois abstentions et une voix pour aucune des candidatures.

Le Mexique deviendra le premier pays à accueillir la Coupe du monde masculine à trois reprises, après 1970 et 1986, tandis que les États-Unis seront le premier pays à accueillir deux fois la Coupe du monde masculine et féminine – après 1994 pour le tournoi masculin et 1999. et 2003 pour les femmes.

Nous sommes de retour à l’été pour la Coupe du monde masculine après le séjour hivernal de la Coupe du monde 2022.

La Coupe du monde 2026 aura lieu en juin et le 14 juillet 2026, bien qu’aucune date ou calendrier précis n’ait encore été annoncé.

Comment regarder la Coupe du monde 2026

Voici comment regarder la Coupe du monde 2026 :

• Royaume-Uni : les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 feront l’objet d’offres, mais le tournoi figure sur une liste protégée mandatée par le gouvernement, ce qui signifie qu’il doit être diffusé sur des chaînes gratuites. Depuis 1966, les droits sont partagés entre les Bbc (s’ouvre dans un nouvel onglet)et TVI (s’ouvre dans un nouvel onglet), deux diffuseurs gratuits sans abonnement qui ne nécessitent qu’une licence de télévision britannique. Il est probable qu’ils soumettront une nouvelle offre conjointe pour les droits.

• ETATS-UNIS: Renard a les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 – sans câble, vous pouvez obtenir les deux chaînes sur Sling Blue pour 39,99 $ par mois (avec 50 % de réduction le premier mois) (s’ouvre dans un nouvel onglet)et Fubo TV, qui coûte 69,99 $ après un essai gratuit de sept jours (s’ouvre dans un nouvel onglet)

• Canada : la Coupe du monde 2026 sera diffusée sur CTV, TSN et RDS

• Australie : les droits de la Coupe du monde 2026 n’ont pas encore été confirmés

• Nouvelle-Zélande : les droits de la Coupe du monde 2026 n’ont pas encore été confirmés

Quels pays se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2026 ?

Qui s’est qualifié pour la Coupe du monde 2026 ? Les sélections sont minces jusqu’à présent – nous ne connaissons que les équipes hôtes :

États-Unis (hôtes)

Canada (hôte)

Mexique (hôte)

Combien d’équipes seront à la Coupe du monde 2026 ?

Il y aura 48 équipes stupéfiantes en compétition à la Coupe du monde, au lieu de 32.

Comment les équipes se qualifient-elles pour la Coupe du monde 2026 ?

Le processus de qualification pour la prochaine Coupe du monde n’a pas encore été décidé.

Quels sont les stades de la Coupe du monde 2026 ?

Voici les stades de la Coupe du monde 2026 :

• Estadio Azteca, Mexico : 87 523

• MetLife Stadium, New York/New Jersey : 82 500 (livret d’enchères : 87 157)

• Stade AT&T, Dallas : 80 000 (répertoire des candidatures : 92 967, potentiellement 105 000)

• Arrowhead Stadium, Kansas City : 76 416 (répertoire des candidatures : 76 640)

• Stade NRG, Houston : 72 220 (extensible à 80 000)

• Stade Mercedes-Benz, Atlanta : 71 000 (livret : 75 000, extensible à 83 000)

• SoFi Stadium, Los Angeles : 70 240 (extensible à 100 240)

• Lincoln Financial Field, Philadelphie : 69 796 (livre des offres : 69 328)

• Lumen Field, Seattle : 69 000 (extensible à 72 000)

• Stade Levi’s, région de la baie de San Francisco : 68 500 (livret d’enchères : 70 909, extensible à 75 000)

• Stade Gillette, Boston : 68 878 (livret : 70 000)

• Hard Rock Stadium, Miami : 64 767 (livret : 67 518)

• BC Place, Vancouver : 54 500

• Estadio BBVA, Monterrey : 53 500 (Livre des enchères : 53 460)

• Estadio Akron, Guadelajara : 49 850 (Livre des enchères : 48 071)

• BMO Field, Toronto : 30 000 (passant à 45 500 pour le tournoi)