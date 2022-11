Coupe du Monde de la FIFA 2022: un fan du Qatar fait l’actualité dans une vidéo virale même si l’équipe perd

Bien que le Qatar soit devenu le seul pays hôte à perdre son match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA, ses fans ont fait des nouvelles en s’attaquant à un fan équatorien, dont l’incident est devenu viral. Tout s’est passé lors du tout premier match où l’Équateur a affronté le pays hôte, le Qatar, et l’a battu 2-0 grâce à un doublé d’Enner Valencia. C’est pendant les premières minutes du match que le but de Valence sur une tête à la troisième minute du match a été refusé par VAR en raison d’un hors-jeu qui a suscité une certaine controverse.

Bien que les images aient révélé la raison du refus du but, la décision de l’arbitre a laissé l’un des supporters équatoriens, à la barre, mécontent de se lever et de faire un geste “en espèces” à la foule indiquant que l’arbitre a été acheté par l’hôte. nation. Cela a exaspéré les fans qatariens très très en colère et on les a vus demander au fan de se taire.

Les médias qatariens se sont livrés à une performance “faible” de l’équipe nationale lundi après que les débuts tant annoncés des hôtes en Coupe du monde se sont soldés par une défaite 2-0 face à l’Équateur. en première mi-temps, des milliers de supporters ayant quitté le stade Al Bayt bien avant la fin du match.

Alors que la presse du Qatar a salué la cérémonie d’ouverture, qui comprenait l’acteur américain Morgan Freeman et un Qatari gravement handicapé, elle a critiqué l’équipe de l’entraîneur Felix Sanchez.

“Les Maroons ont trébuché”, a écrit le journal Al Raya, ajoutant : “Nos joueurs n’ont pas joué comme il le fallait.” Al Watan a déclaré: “Notre équipe nationale a sauté l’ouverture.”

“Notre équipe nationale a payé le prix de son mauvais départ”, a ajouté Al Watan.

“Notre équipe n’était pas à son meilleur, même pas à son niveau habituel”, a-t-il déclaré. “Il semble que le poids des responsabilités et la pression de la Coupe du monde et de l’ouverture aient été un obstacle à la performance de tous les joueurs.”

Ce fut une soirée sombre pour l’équipe du Qatar, les champions d’Asie qui se préparaient depuis des années pour leur grand moment, soutenus par des installations et un encadrement sans frais.

L’Equateur s’est vu refuser un but pour un hors-jeu à peine visible avant qu’Enner Valencia ne marque un penalty puis une tête sublime. Le Qatar à peine menacé à l’autre bout, terminant avec zéro tir cadré.

“Cela allait toujours être un défi de taille pour le Qatar, mais la manière dont ils se sont effondrés contre l’Equateur aurait déçu les supporters locaux”, a déclaré le Gulf Times, un quotidien anglophone.

“L’Équateur – 44e au classement de la FIFA – n’a que six places d’avance sur le Qatar, mais hier soir, il a montré qu’il avait des kilomètres d’avance sur les champions d’Asie.”

Le Qatar Tribune a salué la cérémonie d’ouverture “extraordinaire” mais a fustigé un “départ cauchemardesque” de l’équipe, soulignant la “nervosité” du gardien Saad Al Sheeb.

