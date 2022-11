Coupe du Monde de la FIFA 2022: SOAT et comment cela fait une différence dans les décisions de hors-jeu

Trois minutes seulement s’étaient écoulées lors du match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le pays hôte, le Qatar et l’Équateur, avant que le premier but du tournoi ne soit exclu pour hors-jeu, selon des informations.

La frappe de la tête de l’attaquant équatorien Enner Valencia a été refusée car la moitié inférieure de sa jambe droite était en position de hors-jeu. Bien que de tels appels rapprochés soient réglés à l’aide de la technologie Video Assistant Referee (VAR) est assez courant dans le football moderne, la rapidité avec laquelle il a été jugé a surpris les fans, a expliqué l’Hindou dans un rapport. Avant la reprise du jeu, une brève animation en trois dimensions de l’incident a été affichée. La décision rapide a été rendue possible par la toute nouvelle technologie de hors-jeu semi-automatisée (SAOT) de la FIFA.

Qu’est-ce que SAOT ?

La technologie de hors-jeu semi-automatisée, qui a été annoncée en juillet, a déjà fait forte impression lors de la Coupe du monde de football 2022. La nouvelle technologie monte 12 caméras dédiées sous le toit du stade pour suivre le ballon (qui a également des capteurs) et jusqu’à 29 points de données pour chaque joueur, 50 fois par seconde, pour calculer leur position exacte sur le terrain, fournissant un outil de support pour à la fois des officiels de match vidéo et des arbitres sur le terrain. Tous les membres et extrémités pertinents pour effectuer des appels de hors-jeu sont représentés par les 29 points de données collectés, Ken Kerschbaumer a écrit pour Sports Video Group.

Comment ça marche?

La technologie se compose de deux parties : un capteur à l’intérieur du ballon de match (Al Rihla d’Adidas) qui est maintenu en place par la technologie de suspension, et des outils de suivi existants qui font partie du système VAR tel que nous le connaissons, l’Hindou expliqué dans son rapport. Kinexon, une société allemande spécialisée dans les réseaux de capteurs et les solutions informatiques, a créé un petit appareil intégré à la balle qui fournit des données de position précises et détecte le mouvement de la balle en trois dimensions. Lorsque la balle est frappée, les données sont transmises en temps réel (à un rythme de 500 images par seconde) à un réseau d’antennes installées autour du terrain de jeu. De plus, 12 caméras Hawk-Eye sont stratégiquement placées autour du gazon pour observer à la fois le ballon et les joueurs, avec jusqu’à 29 points distincts dans le corps humain suivis. SAOT est la combinaison du capteur de balle et des caméras Hawk-Eye, qui, selon la FIFA, permet des décisions très précises et rapides. Ces deux ensembles de données sont introduits dans un logiciel d’intelligence artificielle, qui génère des alertes de hors-jeu automatisées pour les officiels de match. Cela remplace l’effort manuel nécessaire pour parcourir les rediffusions pendant des minutes.

Défis et comment SOAT les traite

La détection précise et automatisée du coup de pied est l’un des défis les plus difficiles dans le développement d’une technologie avancée de hors-jeu. Des solutions possibles ont été envisagées, notamment le suivi des données de la technologie des capteurs et des données vidéo des systèmes de caméras, a déclaré Kerschbaumer.

Un système doit également identifier correctement quelle partie du corps place un joueur en ou hors-jeu. Les opérateurs humains ont tendance à choisir différentes parties du corps pour les lignes de hors-jeu, selon des tests de précision. Des progrès ont également été réalisés dans ce domaine, le système automatisé permettant d’apprendre à modéliser correctement le squelette d’un joueur. À l’avenir, les algorithmes développés par le système devraient pouvoir identifier automatiquement quelle partie du corps a placé le joueur hors-jeu et de combien.

Dans le SOAT, un capteur d’unité de mesure inertielle (IMU) est placé à l’intérieur du ballon de match officiel, ajoutant un autre composant essentiel pour détecter les incidents de hors-jeu serrés. Ce capteur, situé au centre du ballon, transmet les données du ballon à la salle d’opération vidéo à un rythme de 500 fois par seconde, permettant une détection extrêmement précise du point de frappe.

La nouvelle technologie, qui combine les données de suivi des membres et du ballon et utilise l’intelligence artificielle, envoie une alerte de hors-jeu automatisée aux officiels du match vidéo à l’intérieur de la salle d’opération vidéo chaque fois que le ballon est reçu par un attaquant qui était en position de hors-jeu à ce moment-là. le ballon a été joué par un coéquipier. Avant d’informer l’arbitre sur le terrain, les officiels du match vidéo vérifient manuellement le point de coup de pied sélectionné automatiquement et la ligne de hors-jeu créée automatiquement, qui sont basés sur les positions calculées des membres des joueurs. Ce processus ne prend que quelques secondes, ce qui permet de prendre des décisions de hors-jeu plus rapidement et plus précisément.

Quelle est sa précision ?

Les points de données de position utilisés pour prendre la décision sont générés dans une animation 3D qui détaille parfaitement la position des membres des joueurs au moment où le ballon a été joué après que la décision a été confirmée par les officiels du match vidéo et l’arbitre sur le terrain. L’animation, qui montrera toujours les meilleures perspectives possibles pour une situation de hors-jeu, sera diffusée sur les écrans géants du stade et mise à disposition des partenaires de diffusion de la FIFA afin d’informer le plus clairement possible tous les spectateurs.

Le MIT Sports Lab a analysé et validé les données collectées lors des tests en ligne et hors ligne, TRACK de l’Université Victoria validant scientifiquement la technologie de suivi des membres. Une équipe de recherche de l’ETH Zurich fournit des informations supplémentaires sur les capacités technologiques de ces systèmes de suivi multi-caméras.

