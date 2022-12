Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Scénarios du groupe E

Les huitièmes de finale sont sur le point de démarrer sous peu, mais qui se qualifiera dans le groupe E est toujours incertain. Le groupe E, composé de l’Espagne, du Japon, du Costa Rica et de l’Allemagne, tentera de s’assurer sa place au prochain tour avec les derniers matches de la phase de groupes jeudi. L’Espagne jouera son dernier match de groupe contre le Japon, tandis que le Costa Rica affrontera l’Allemagne.

Actuellement, l’Espagne est en tête de ce groupe et devrait se qualifier pour les huitièmes de finale, mais rien n’est garanti pour l’instant.

VOICI UN APERÇU DU CLASSEMENT ET DES SCÉNARIOS POUR LA QUALIFICATION DU GROUPE E

1 – Espagne (2 Joués : 1 Victoire, 1 Nul : 4 Points)

Prochain match – Espagne vs Japon

L’Espagne a commencé le tournoi en beauté en enregistrant une énorme victoire 7-0 contre le Costa Rica, mais lors du match suivant, elle a terminé avec un match nul 1-1 contre l’Allemagne. Désormais, le match contre le Japon est une excellente occasion pour l’Espagne de se qualifier pour les huitièmes de finale, car la victoire et le match nul scelleront leur place dans la prochaine étape.

Mais, s’ils perdent contre le Japon, leur qualification se résumera à la différence de buts et de plus, ils peuvent être éliminés s’ils perdent, puis le Costa Rica gagne contre l’Allemagne.

2 – Japon ( 2 Joués : 1 Victoire, 1 Défaite : 3 Points)

Prochain match – Japon vs Espagne

Le Japon a connu un début de tournoi impressionnant avec une victoire 2-0 sur une équipe beaucoup plus forte – l’Allemagne. Mais ils n’ont pas pu continuer sur leur lancée car ils ont perdu contre le Costa Rica lors du match suivant.

S’ils gagnent contre l’Espagne, ils se qualifieront pour les huitièmes de finale, mais si le match se termine par un match nul, il y aura deux probabilités – si le Costa Rica contre l’Allemagne se termine par un match nul, le Japon se qualifiera mais si le Costa Rica parvient à gagner. contre l’Allemagne, le Japon sera éliminé. Il est à noter que la différence de buts n’entrera en jeu que si le Japon fait match nul contre l’Espagne, puis que l’Allemagne l’emporte sur le Costa Rica.

3 – Costa Rica (2 Joués : 1 Défaite, 1 Victoire : 3 Points)

Prochain match – Costa Rica vs Allemagne

Le Costa Rica a subi une énorme défaite contre l’Espagne lors du premier match, puis a rebondi lors du second contre le Japon. Mais, l’un de leurs plus gros affrontements se situe contre l’Allemagne. Bien que les chances du Costa Rica soient minces, mais c’est comme ça – ils peuvent passer au tour suivant s’ils gagnent contre l’Allemagne, mais si le match se termine par un match nul et que de l’autre côté, l’Espagne bat le Japon, ils peuvent également réussir à passer à étape suivante.

Le scénario de différence de buts ne viendra que si le Japon réussit à gagner contre l’Espagne. Cependant, dans tous les autres cas, le Costa Rica ne supporte aucune poursuite pour aller de l’avant.

4. Allemagne ( 2 Joués : 1 Nul, 1 Défaite : 1 Point)

Prochain match – Allemagne vs Costa Rica

Jusqu’à présent, ce n’est pas un grand tournoi pour l’Allemagne. Ils ont besoin d’une victoire claire contre le Costa Rica pour rester en lice pour une place à élimination directe. Cependant, une victoire contre le Costa Rica combinée à la victoire de l’Espagne sur le Japon les guidera vers la prochaine étape. Toutes les autres possibilités, comme si le Japon gagne contre l’Espagne ou se terminent par un match nul, mettront fin aux chances de l’Allemagne sur la différence de buts ou bien hors du tournoi.

