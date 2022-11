Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Scénarios du Groupe D

Le tour final des phases de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar approche à grands pas alors que les équipes découvrent leur destin lors d’une journée où toutes les équipes du groupe jouent simultanément.

Le groupe D, composé de la Tunisie, de la France, de l’Australie et du Danemark, est bien placé pour une dernière journée alors que la France joue son dernier match de groupe contre la Tunisie, tandis que le Danemark se battra contre l’Australie.

Voici les classements et senarios pour la qualification du Groupe D :

1 – France (2 Joués, 2 Victoires : 6 Points)

Prochain match – Tunisie vs France

La France a commencé sa campagne avec une raclée 4-1 contre l’Australie et l’a enchaîné avec une victoire 2-1 sur ses compatriotes européens, le Danemark.

La France est déjà qualifiée et sera en tête du groupe à moins qu’elle ne perde contre la Tunisie et que l’Australie ne batte le Danemark, ce qui les laisserait à égalité de six points avec les Socceroos.

2 – Australie (2 Joués, 1 Victoire, W Défaite : 3 Points)

Prochain match – Australie vs Danemark

L’Australie a été surclassée 1-4 mais la France, championne en titre, a remporté une victoire 1-0 contre la Tunisie lors de sa deuxième.

La victoire verra l’Australie se qualifier, tandis qu’un match nul suffirait à moins que la Tunisie ne batte la France, ce qui verrait l’équipe nord-africaine se qualifier à la différence de buts.

3 – Tunisie (2 Joués, 1 Nul, 1 Défaite : 1 Point)

Prochain match – Tunisie vs France

La Tunisie a tenu le Danemark en échec 0-0 lors de son match d’ouverture et a été battue par l’Australie 1-0.

La Tunisie doit battre la France et espérer que le Danemark évitera la défaite contre l’Australie pour être en lice pour se qualifier.

4 – Danemark (2 Joués, 1 Nul, 1 Défaite : 1 Point)

Prochain match – Tunisie vs France

Le Danemark a été tenu en échec 0-0 par la Tunisie lors de son premier match et a subi une défaite 1-2 face à la France.

Le Danemark doit gagner contre l’Australie et, s’ils le font, seront certains de se qualifier à moins que la Tunisie ne batte la France, ce qui les laisserait à égalité de quatre points avec les Aigles de Carthage.

Rencontres précédentes entre la Tunisie et la France : Il s’agit d’un premier affrontement compétitif entre les deux pays après deux victoires à domicile en matches amicaux pour la France et deux nuls 1-1 à Tunis, le dernier en 2010.

Rencontres précédentes entre l’Australie et le Danemark : L’Australie et le Danemark se sont rencontrés quatre fois auparavant. La rencontre la plus récente a eu lieu lors de la Coupe du monde 2018, qui s’est soldée par un match nul 1-1. Les Danois tiennent le haut du pavé avec deux victoires contre une australienne.

