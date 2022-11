Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Scénarios du Groupe D

Le tour final des phases de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar approche à grands pas alors que les équipes découvrent leur destin lors d’une journée où toutes les équipes du groupe jouent simultanément.

Le groupe C, composé de l’Argentine, de l’Arabie saoudite, de la Pologne et du Mexique, est bien placé pour une tournure des événements de la dernière journée alors que l’Argentine disputera son dernier match de groupe contre la Pologne, tandis que le Mexique se battra contre l’Arabie saoudite.

Voici les classements et senarios pour la qualification du Groupe C :

1 – Pologne (2 Joués, 1 Victoire, 1 Nul : 3 Points)

Prochain match – Argentine vs Pologne

La Pologne a commencé sa campagne par un match nul 0-0 contre le Mexique, puis a battu l’Arabie saoudite 2-0 lors du deuxième match.

La Pologne passera par une victoire ou un match nul, mais sera éliminée par une défaite couplée à une victoire de l’Arabie Saoudite. Si la Pologne perd et l’Arabie Saoudite fait match nul, les deux équipes devront être séparées par la différence de buts. Si la Pologne perd et que le Mexique gagne, leur sort se jouera également sur la différence de buts.

2 – Argentine (2 Joués, 1 Victoire, 1 Défaite : 3 Points)

Prochain match – Argentine vs Pologne

L’Argentine a subi une défaite choc 1-2 contre l’Arabie saoudite lors de son premier match et a rebondi avec une victoire 2-0 contre le Mexique.

L’Argentine doit gagner pour être sûre de progresser, alors qu’un match nul suffirait si le Mexique et l’Arabie Saoudite faisaient également match nul. Cependant, un match nul couplé à une victoire de l’Arabie saoudite verrait La Albiceleste éliminée, et un match nul couplé à une victoire du Mexique emmènerait le groupe à la différence de buts. L’Argentine est éliminée si elle perd.

3 – Arabie Saoudite (2 Joués, 1 Victoire, 1 Défaite : 3 Points)

Prochain match – Arabie Saoudite vs Mexique

L’Arabie saoudite a commencé son voyage avec une victoire 2-1 contre l’Argentine, mais a été ramenée sur terre avec une défaite 0-2 aux mains de la Pologne.

L’Arabie saoudite atteindra les huitièmes de finale en cas de victoire. Un match nul suffirait si la Pologne battait l’Argentine, mais si les deux matches sont à égalité, ils seront éliminés. Si l’Argentine bat la Pologne et que l’Arabie Saoudite fait match nul, les progrès seront décidés sur la différence de buts entre les équipes européennes et moyen-orientales. La défaite les verrait éliminés.

4 – Mexique (2 Joués, 1 Nul, 1 Défaite : 1 Point)

Prochain match – Arabie Saoudite vs Mexique

Le Mexique et la Pologne ont fait match nul 0-0 lors de leur premier match et lors du deuxième match, ils ont subi une défaite 0-2 contre l’Argentine.

Le Mexique doit gagner pour avoir une chance de rester dans la compétition. Ils seront sûrs de passer si la Pologne gagne. S’ils gagnent et que l’Argentine et la Pologne font match nul, cela dépendra de la différence de buts avec l’Argentine. Si l’Argentine gagne, la différence de buts sera nécessaire pour séparer le Mexique et la Pologne.

Rencontres précédentes entre la Pologne et l’Argentine : C’est la troisième fois que la Pologne et l’Argentine s’affrontent en Coupe du monde. La Pologne a gagné 3-2 en 1974 et l’Argentine a gagné 2-0 quatre ans plus tard. L’Argentine a remporté six de ses 11 rencontres au total, la Pologne en remportant trois. Les équipes ont disputé pour la dernière fois un match amical international en juin 2011, que la Pologne a remporté 2-1.

Rencontres précédentes entre l’Arabie saoudite et le Mexique : L’Arabie saoudite et le Mexique se sont affrontés cinq fois depuis leur première rencontre en janvier 1995. Le Mexique a remporté quatre de ces matchs, dont le dernier en 1999, tandis qu’un match s’est soldé par un match nul.

