Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Scénarios de qualification du groupe F

La phase de groupes touche à sa fin et la course pour se qualifier pour les huitièmes de finale est devenue intense. Une compétition acharnée se déroule dans le groupe F (Croatie, Maroc, Belgique et Canada) alors que trois équipes ont de bonnes chances de passer au tour suivant.

Jusqu’à présent, la Croatie est en tête de ce groupe et le Canada est hors du tournoi et dans un tel cas, les deux autres équipes – le Maroc et la Belgique ont de bonnes chances de se qualifier. Ces quatre équipes seront vues en action jeudi, ce qui déterminera davantage leur sort dans le tournoi.

VOICI UN APERÇU DU CLASSEMENT ET DES SCÉNARIOS POUR LA QUALIFICATION DU GROUPE F

1 – Croatie (2 Joués : 1 Victoire, 1 Nul : 3 Points)

Prochain match : Croatie vs Belgique

Le premier match de la Croatie s’est terminé par un match nul contre le Maroc, mais ils ont ensuite enregistré une victoire 4-1 contre le Canada. Désormais, un grand match les attend au nom de la Belgique. Une victoire ou un match nul, les deux suffiront à la Croatie pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais si la Croatie perd et que le Canada bat le Maroc, la différence de buts entrera en jeu et décidera du deuxième qualificatif (soit la Croatie, soit le Maroc).

2 – Morocco (2 Joués : 1 Victoire, 1 Nul : 2 Points)

Prochain rendez-vous : Maroc vs Canada

Le Maroc a enregistré une impressionnante victoire 2-0 contre la Belgique après avoir terminé son match sur un match nul contre la Croatie. Maintenant, le scénario de qualification du Maroc est simple, ils ont besoin d’au moins un match nul contre le Canada déjà éliminé et ils seront qualifiés pour le tour suivant quel que soit le résultat de l’autre match du groupe.

3 – Belgique ( 2 Joués : 1 Victoire, 1 Défaite : -1 Point)

Prochain match : Belgique vs Croatie

La Belgique a connu un tournoi difficile jusqu’à présent puisqu’elle a gagné contre le Canada lors du match d’ouverture, mais a ensuite subi une défaite choc du Maroc. Maintenant, ils auraient besoin d’une victoire claire contre la Croatie, mais s’ils se retrouvent sur un match nul, la Belgique devra attendre le résultat de l’autre match. Cependant, ce sera fini pour eux si le Maroc bat ou fait match nul avec le Canada.

Le Canada est déjà éliminé du tournoi après une énorme défaite contre la Croatie

