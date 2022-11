Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Ranbir Kapoor, Hrithik Roshan et d’autres célébrités obsédées par le FOOTBALL [Watch Video]

Coupe du monde de football 2022 : Les stars de cinéma de Bollywood ont des attachements différents au sport. Que l’on parle de cricket ou de football, les stars de Bollywood ne peuvent pas s’en désintéresser. C’est la raison pour laquelle nous voyons de temps en temps des films liés au sport à Bollywood. Des stars de Bollywood comme Ranbir Kapoor, Hrithik Roshan, Arjun Kapoor et d’autres ne peuvent cacher leur obsession pour le sport le plus populaire au monde, le football. Alors que la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a déjà commencé, les stars de Bollywood passionnées de football ont choisi leur équipe préférée à soutenir. La star de Bollywood, Ranbir Kapoor, est un fan inconditionnel du FC Barcelone, et Hrithik Roshan est également un amateur de football bien connu et copropriétaire du FC Pune City. Découvrons dans cette vidéo comment les stars de Bollywood sont obsédées par le football. Regarder la vidéo.