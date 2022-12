Coupe du Monde de la FIFA 2022 : qui remportera le Soulier d’or ?

Le Soulier d’Or sera décerné au joueur qui marquera le plus de buts lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Si deux joueurs sont à égalité, celui avec le plus de passes décisives le remportera. Si deux joueurs ou plus sont toujours à égalité, celui qui a joué le moins de minutes triomphera.

Liste des souliers d’or de la Coupe du monde de la FIFA 2022 –

KYLIAN MBAPPE (5 Buts)

Le joueur de 23 ans a marqué contre l’Australie lors du premier match du Groupe D de son équipe et a réussi un doublé en seconde période contre le Danemark alors que la France réservait sa place à élimination directe.

Le talisman de la France n’a pas trouvé le chemin des filets alors que la Tunisie a enregistré une célèbre surprise lors de son dernier match de groupe.

Il a ajouté deux autres buts à son total lors d’une victoire 3-1 contre la Pologne lors des 16 derniers matchs, mais n’a pas réussi à marquer lors de la victoire 2-1 de la France en quart de finale contre l’Angleterre.

LIONEL MESSI (4 Buts)

Le grand argentin joue dans ce qu’il a dit être probablement sa dernière Coupe du monde. Le joueur de 35 ans a ouvert son compte en enterrant un coup de pied dans une défaite choc du Groupe C contre l’Arabie saoudite, avant de marquer et d’aider Enzo Fernandez dans une victoire chargée d’émotion contre le Mexique.

Messi a marqué lors de la victoire 2-1 de l’Argentine contre l’Australie en huitièmes de finale, donnant l’avantage à son équipe après 35 minutes avec une frappe basse prise froidement pour son 94e but international.

Il a également aidé un but et marqué lors de la victoire de l’Argentine en quart de finale contre les Pays-Bas.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a connu une carrière riche en trophées au niveau des clubs, et ses fans du monde entier espèrent qu’il pourra enfin aider à organiser une Coupe du monde pour son pays cette fois-ci.

OLIVIER GIROUD (4 Buts)

Giroud, 36 ans, a dépassé Thierry Henry pour devenir le meilleur buteur de tous les temps en France lorsqu’il a inscrit son 52e but en 117 matches avec les Bleus lors de leur victoire 3-1 en huitièmes de finale de Coupe du monde contre la Pologne.

Il avait fait match nul avec Henry au 51 après avoir inscrit un doublé lors de la victoire 4-1 de la France contre l’Australie lors de leur premier match du Groupe D.

Giroud a également marqué lors de la victoire 2-1 de la France en quart de finale contre l’Angleterre.

3 buts

Gonçalo Ramos (Portugal) *

Alvaro Morata (Espagne) *

Marcus Rashford (Angleterre) *

Enner Valencia (Équateur) *

Bukayo Saka (Angleterre) *

Richarlison (Brésil) *

Cody Gakpo (Pays-Bas) *

2 buts

Bruno Fernandes (Portugal) *

Harry Kane (Angleterre) *

Nicolas Fullkrug (Allemagne) *

Vincent Aboubakar (Cameroun) *

Mehdi Taremi (RI Iran) *

Neymar (Brésil) *

Robert Lewandowski (Pologne) *

Wout Weghorst (Pays-Bas) *

Rafael Leao (Portugal) *

Kai Havertz (Allemagne) *

Giorgian de Arrascaeta (Uruguay) *

Ritsu Doan (Japon) *

Ferran Torres (Espagne) *

Mohammed Kudus (Ghana) *

Aleksandar Mitrovic (Serbie) *

Salem Al-Dawsari (Arabie Saoudite) *

Cho Guesung (République de Corée) *

Julian Alvarez (Argentine)

Embolo Breel (Suisse) *

Andrej Kramaric (Croatie)

Youssef En-Nesyri (Maroc)

* Désigne un joueur dont l’équipe a été éliminée.

Joueur ÉQUIPE BUTS ASSISTANCE JEUX MINUTES Kylian Mbappé France 5 2 5 387 Lionel Messi Argentine 4 2 5 481 Olivier Giroud France 4 0 4 317

Gagnants du Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA

1930 : Guillermo Stabile (8 buts)

1934 : Oldrich Nejedly (5)

1938 : Léonidas da Silva (7)

1950 : Adémir de Menezes (8)

1954 : Sandor Kocsis (11 ans)

1958 : Just Fontaine, France (13)

1962 : Florian Albert, Garrincha, Valentin Ivanov, Drazan Jerkovic, Leonel Sanchez et Vava (4)

1966 : Eusébio (9)

1970 : Gerd Müller (10)

1974 : Grzegorz Lato (7)

1978 : Mario Kempes (6)

1982 : Paolo Rossi (6)

1986 : Gary Lineker (6)

1990 : Toto Schillaci (6)

1994 : Oleg Salenko et Hristo Stoichkov (6)

1998 : Davor Sucker (6)

2002 : Ronaldo (8)

2006 : Miroslav Klose (5)

2010 : Thomas Muller (5)

2014 : James Rodríguez (6)

2018 : Harry Kane (6)

