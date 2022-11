Coupe du Monde de la FIFA 2022 : pourquoi les matchs de la phase finale se jouent simultanément

Pourquoi les derniers matches de groupe de la Coupe du Monde de la FIFA commencent-ils en même temps ? Si vous vous êtes retrouvé à poser cette question, alors la réponse courte est “Match Fixing” et si vous demandez ce qui a motivé une telle décision, la réponse serait alors la “disgrâce de Gijon”.

Lors de l’édition 1982 de la Coupe du Monde de la FIFA, disputée en Espagne, la dernière rencontre du Groupe 2 entre l’Allemagne de l’Ouest et l’Autriche a vu l’Algérie se faire éliminer après un résultat orchestré entre les deux premières équipes au stade El Molinon de Gijon.

L’Algérie avait remporté une victoire surprise 2-1 contre l’Allemagne de l’Ouest lors de la première journée, marquant la première occasion où une équipe africaine battait un adversaire européen sur la plus grande scène. L’Algérie a ensuite perdu 0-2 contre l’Autriche, puis a battu le Chili 3-2 lors de son dernier match, récoltant 4 points et une différence de buts cumulée de zéro.

Avec l’Algérie jouant son match contre le Chili en premier, après la rencontre paneuropéenne entre l’Allemagne de l’Ouest et l’Autriche, ils savaient de quel résultat ils avaient besoin pour passer ensemble au tour suivant. Une victoire par un ou deux buts signifierait que l’Allemagne de l’Ouest et l’Autriche passeraient, éliminant l’Algérie.

Lors du dernier match, l’Allemagne de l’Ouest a obtenu le premier but de Horst Hrubesch après une intention de football offensif. Avec cela, les deux équipes se sont installées dans le football de passes, s’aventurant rarement dans la moitié de terrain de leur adversaire.

Il a été rapporté que les spectateurs au sol étaient furieux contre l’affichage et ont accusé les deux équipes d’avoir truqué le résultat. La FIFA, cependant, a jugé qu’aucune équipe n’avait enfreint de règles.

Avec la victoire 1-0 de l’Allemagne de l’Ouest, le groupe s’est terminé avec eux, l’Autriche et l’Algérie, tous à quatre points en trois matchs. Mais l’Allemagne de l’Ouest et l’Autriche se sont qualifiées pour le tour suivant grâce à la différence de buts et aux dépens de l’Algérie.

Avec cette rétrospective du match dans le rétroviseur, les éditions suivantes des Coupes du Monde de la FIFA à partir de 1986, les derniers matchs de la phase de groupes ont toujours commencé en même temps.

