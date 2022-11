Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Nora Fatehi se fait toucher à tort par une danseuse de fond pendant son numéro ; la vidéo devient virale

L’actrice de Bollywood Nora Fatehi s’est récemment produite lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Une vidéo de Nora dansant sur des chansons de Bollywood est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on voit Nora danser de tout son cœur et divertir ses fans avec ses mouvements meurtriers.

Nora réussit à faire tourner les têtes avec style grâce à sa mode et ses mouvements de danse groovy. Elle a dansé sur sa chanson “Saki Saki” et la vidéo est partout sur Internet. Dans la vidéo, une danseuse de fond a été vue se comportant étrangement avec Nora et la même chose a été capturée dans les objectifs de la caméra. Les gens ont perdu leur calme après avoir vu le danseur de fond se comporter mal avec l’actrice.

Regardez la danse de Nora Fatehi –

Nora Fatehi a mis le feu à la scène avec sa performance de danse électrisante et ses fan clubs ont partagé diverses histoires Instagram dans lesquelles on peut les voir applaudir la diva. Elle a enfilé une tenue scintillante pour la performance et a amélioré son jeu de mode et comment ! Nora a été vue en train de profiter du match entre le Portugal et le Brésil lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Elle a même été choquée de voir sa chanson Light The Sky jouée dans le stade et elle a également dansé. Nora a également partagé des aperçus du concert sur ses histoires Instagram.

Nora a déjà figuré dans l’hymne officiel de la Coupe du monde du Qatar qui a été créée le 7 octobre. Elle se produira également en direct à la Coupe du monde de la FIFA.