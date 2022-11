Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Nora Fatehi, Jungkook et d’autres célébrités se produiront [Watch Video]

La COUPE DU MONDE DE LA FIFA 2022 se déroule au Qatar. Bientôt la cérémonie d’ouverture commencera. De nombreux artistes du monde entier se sont produits lors de la cérémonie d’ouverture avant que le match entre le Qatar et l’Équateur du groupe A ne commence le sport mondialement célèbre. Voici une liste de célébrités qui se produiront ce soir lors de la cérémonie de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. De Haricots à oeil noir à BTS Jungkook, Nora Fathi et d’autres sont sur la liste. Dua Lipa et Shakira ainsi que d’autres célébrités ont refusé de se produire lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Laquelle des performances des célébrités attendez-vous de voir à part les matchs entre les équipes ? Faites-le nous savoir en tweetant @bollywood_life.