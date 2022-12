Coupe du Monde de la FIFA 2022 : les fans de Deepika Padukone sont très mécontents de la styliste Shaleena Nathani pour le look de l’actrice de Pathaan [Read Tweets]

L’actrice Pathaan Deepika Padukone a joué un rôle énorme lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. C’est elle qui a donné au monde le premier aperçu en dévoilant le trophée avec Iker Casillas. Il est l’ancien gardien de but de l’Espagne et un grand footballeur. Deepika Padukone et lui ont sorti le trophée d’une malle Louis Vuitton. On le sait, elle est l’ambassadrice mondiale de la marque de luxe française. Mais les fans ne sont pas impressionnés par le look de l’actrice. Comme nous le savons, le Qatar a des règles en matière d’habillement public. L’actrice était couverte de la tête aux pieds. La tenue de couture Louis Vuitton avait une influence argentine. La jupe est un peu similaire à ce que portent les Gauchos.

Deepika Padukone avait quitté Mumbai pour Doha, au Qatar, habillée de la tête aux pieds en Louis Vuitton. Les fans avaient adoré ce look. En fait, ils ont dit au styliste et au coiffeur d’opter pour quelque chose de similaire. Inutile de dire que Shaleena Nathani reçoit d’immenses critiques sur les réseaux sociaux.

shaleena a agi de manière trop intelligente https://t.co/xmInQ0psUe hercule (@sumsumvinci) 19 décembre 2022

Quelqu’un a enfermé shaleena nathani et ce coiffeur !!! Comme si les attentes étaient déjà faibles, mais putain de merde, ils ont prouvé qu’ils pouvaient faire pire !!! Anmon (@bangalidoll) 18 décembre 2022

Celui qui a choisi cette tenue pour elle la déteste définitivement ? https://t.co/rni0z2QPqn sai (@Saisailu97) 18 décembre 2022

Shaleena kamse kam Coupe du monde mein toh Deepika ko dhang se style kar deti behen yeh kya laga rakha hai le petit possible neurodivergent de papa (@bareilykibarfi) 18 décembre 2022

Shaleena a de nouveau montré son intelligence excessive et lui a fait porter un sac LV comme tenue ? Sai Sunil Reddy (@SaiSunil452) 18 décembre 2022

Je suis d’accord ? Shaleena a fait de notre vie un cauchemar ???? deepika.srk_fan (@ashu_backup) 18 décembre 2022

Les fous du style de Shaleena tout le temps : pic.twitter.com/HVNJfPEdcH ange (@_zouzouxxx) 18 décembre 2022

Ce n’est pas la première fois que Shaleena Nathani est confrontée à la critique. Mais beaucoup pensent que Deepika Padukone aurait pu être mieux habillée. Quoi qu’il en soit, le sourire radieux de l’actrice a conquis tous les cœurs. Ranveer Singh était également présent pour regarder le match. Shah Rukh Khan est venu en studio avec Wayne Rooney dans le segment d’avant-match. L’équipe Pathaan l’a tué !